[{"available":true,"c_guid":"2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"400 milliárd forint körüli összegű megbízásokat kaptak a leggazdagabb magyar cégei a tavalyi közbeszerzéseken.","shortLead":"400 milliárd forint körüli összegű megbízásokat kaptak a leggazdagabb magyar cégei a tavalyi közbeszerzéseken.","id":"20200103_Meszaros_Lorinc_2019_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5914a76-d86f-4f1b-ad6f-f502bcc4ed25","keywords":null,"link":"/kkv/20200103_Meszaros_Lorinc_2019_kozbeszerzes","timestamp":"2020. január. 03. 10:38","title":"Soha nem volt annyira jó éve Mészáros Lőrincnek, mint 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma három hete még január elsejéről beszélt, de még fél évet kell várni az ingyenes meddőségi kezelésre.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma három hete még január elsejéről beszélt, de még fél évet kell várni az ingyenes...","id":"20200103_novak_katalin_meddosegi_gyogyszerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b2d94e-fe55-408d-ac15-bd06161fb648","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_novak_katalin_meddosegi_gyogyszerek","timestamp":"2020. január. 03. 11:38","title":"Az Emmi elismerte, hogy mégsem ingyenes a meddőségkezelés január elsejétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A decemberre szóló bérletek január 7-ig érvényesek, de nem érdemes addig várni az újak beszerzésével.","shortLead":"A decemberre szóló bérletek január 7-ig érvényesek, de nem érdemes addig várni az újak beszerzésével.","id":"20200103_mav_vasut_berlet_vasarlas_utasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f92cea-2910-466a-af7f-0753883f0c46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_mav_vasut_berlet_vasarlas_utasok","timestamp":"2020. január. 03. 08:46","title":"A MÁV tanácsa: ne várjon a bérletvásárlással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f181adc9-6676-4be1-ade0-5dcf24757968","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az újrafeldolgozott anyagok mintegy 50%-a háztartásokból származik, így ha az összes újrahasznosítható hulladékból az átlagos újrahasznosítási ráta világszerte 65%-ra emelkedik, a háztartások szelektív hulladékgyűjtő tevékenysége folytán 2050-re 2,8 gigatonna szén-dioxid-kibocsátás kerülhető el.","shortLead":"Az újrafeldolgozott anyagok mintegy 50%-a háztartásokból származik, így ha az összes újrahasznosítható hulladékból...","id":"20200103_Mit_kell_tudni_a_haztartasi_hulladek_ujrahasznositasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f181adc9-6676-4be1-ade0-5dcf24757968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87c734f-0ed3-411a-9e11-6f1de1248a10","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200103_Mit_kell_tudni_a_haztartasi_hulladek_ujrahasznositasarol","timestamp":"2020. január. 03. 14:15","title":"Mit kell tudni a háztartási hulladék újrahasznosításáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David B. Cornstein az újévi köszöntőjében mondta el, hogy törekedni fog az Egyesült Államok arra, hogy kevésbé függjön Magyarország Oroszországtól. ","shortLead":"David B. Cornstein az újévi köszöntőjében mondta el, hogy törekedni fog az Egyesült Államok arra, hogy kevésbé függjön...","id":"20200102_cornstein_usa_magyarorszag_orban_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e5ac19-62fc-4822-86af-4cff8a88b52c","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_cornstein_usa_magyarorszag_orban_kormany","timestamp":"2020. január. 02. 17:30","title":"Az amerikai nagykövet több kényes dolgot is kért Orbánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8167168b-553f-4913-8902-85aecb0504f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elhárultak az akadályok, délután ki tudtak nyitni.","shortLead":"Elhárultak az akadályok, délután ki tudtak nyitni.","id":"20200102_Kinyitottak_a_Decathlon_aruhazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8167168b-553f-4913-8902-85aecb0504f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab0e732-1557-4ca5-ade6-4e9f77a93300","keywords":null,"link":"/kkv/20200102_Kinyitottak_a_Decathlon_aruhazak","timestamp":"2020. január. 02. 14:51","title":"Kinyitottak a Decathlon áruházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szerint még nincs kész, de már így is igen hatékonynak tűnik az a szoftver, amit az emlőrák pontosabb diagnosztizálására fejlesztettek ki a DeepMind szakemberei.","shortLead":"A Google szerint még nincs kész, de már így is igen hatékonynak tűnik az a szoftver, amit az emlőrák pontosabb...","id":"20200102_google_mesterseges_intelligencia_orvostechnologia_emlorak_mellrak_diagnozis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cb63d5-1172-41af-bd2b-5e926021e42f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_google_mesterseges_intelligencia_orvostechnologia_emlorak_mellrak_diagnozis","timestamp":"2020. január. 02. 17:03","title":"Pontosabban diagnosztizálja a mellrákot a Google mesterséges intelligenciája, mint az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6647faa3-637b-47b8-90e1-b913456d4427","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Central-csoport milliárdos tulajdonosa, Varga Zoltán személyesen is megjelent a britek kezében csődbe ment Thomas Cook magyarországi cégében, a Neckermannban.","shortLead":"A Central-csoport milliárdos tulajdonosa, Varga Zoltán személyesen is megjelent a britek kezében csődbe ment Thomas...","id":"202001_central_turisztikai_holding_aneckermann_uj_tulajdonosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6647faa3-637b-47b8-90e1-b913456d4427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a8942a-c9c9-431d-9a51-eaa1ac1ed3e4","keywords":null,"link":"/360/202001_central_turisztikai_holding_aneckermann_uj_tulajdonosa","timestamp":"2020. január. 03. 14:00","title":"Mozgásban a Neckermann új tulajdonosa, centralos névvel folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]