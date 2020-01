Ezrek követelték az általános választójog bevezetését Hongkongban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy torlódásra kell számítani az M5-ösön Budapest felé.","shortLead":"Nagy torlódásra kell számítani az M5-ösön Budapest felé.","id":"20200111_Negy_auto_karambolozott_az_M5os_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6ba1c8-e5e6-4437-9fee-506d20acf301","keywords":null,"link":"/cegauto/20200111_Negy_auto_karambolozott_az_M5os_autopalyan","timestamp":"2020. január. 11. 10:59","title":"Négy autó karambolozott az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5081f18-ab2a-45ee-9dee-7674c68912d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan 1 millió 752 ezer 300 ember él a fővárosban, akik közt egyre több az időskorú. ","shortLead":"Hivatalosan 1 millió 752 ezer 300 ember él a fővárosban, akik közt egyre több az időskorú. ","id":"20200112_Budapesti_statisztikak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5081f18-ab2a-45ee-9dee-7674c68912d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfaf2df5-6c6e-4957-bb04-09f709a27e78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200112_Budapesti_statisztikak","timestamp":"2020. január. 12. 10:04","title":"Rohamosan öregszik Budapest lakossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafcaf4f-8b22-4ca8-8dc3-c889bc468452","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több lap is erről számolt be.","shortLead":"Több lap is erről számolt be.","id":"20200112_Egyre_tobb_helyi_politikus_es_tisztsegviselo_ellen_kovetnek_el_buncselekmenyeket_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eafcaf4f-8b22-4ca8-8dc3-c889bc468452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a72c52d-493b-469a-b8a7-71dac9742ff6","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Egyre_tobb_helyi_politikus_es_tisztsegviselo_ellen_kovetnek_el_buncselekmenyeket_Nemetorszagban","timestamp":"2020. január. 12. 16:45","title":"Egyre több helyi politikus és tisztségviselő ellen követnek el bűncselekményeket Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34178ace-2cce-4233-8589-4ed4f524546d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy nappal az után, hogy Victor Sanchezt felfüggesztették az állásában, most elbocsátották a csapattól.","shortLead":"Négy nappal az után, hogy Victor Sanchezt felfüggesztették az állásában, most elbocsátották a csapattól.","id":"20200112_Szexvideoja_miatt_megbukott_a_Malaga_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34178ace-2cce-4233-8589-4ed4f524546d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531b5464-0f80-4acd-a8a5-b207b18767e5","keywords":null,"link":"/sport/20200112_Szexvideoja_miatt_megbukott_a_Malaga_edzoje","timestamp":"2020. január. 12. 10:55","title":"Szexvideója miatt megbukott a Malaga edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c784394-5e9d-4fe6-9985-927a620e98be","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Az embert gyakran kitaszítottnak ábrázoló műveiben Farkas István mintha előre megérezte volna a sorsfordító történéseket. A még mindig nem a rangján kezelt XX. századi festőről minden eddiginél átfogóbb képet ad a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása.","shortLead":"Az embert gyakran kitaszítottnak ábrázoló műveiben Farkas István mintha előre megérezte volna a sorsfordító...","id":"202002__farkas_istvan__kihult_vilag__utolso_utani_pillanat__orok_fogsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c784394-5e9d-4fe6-9985-927a620e98be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab364bc5-5ac5-4509-9e92-b7af28479645","keywords":null,"link":"/360/202002__farkas_istvan__kihult_vilag__utolso_utani_pillanat__orok_fogsag","timestamp":"2020. január. 10. 19:00","title":"A legnagyobbak mellett dolgozott a magyar festőzseni, mégis kevesen ismerik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Űrhajós utcában történt a baleset, a mentők is a helyszínen vannak.","shortLead":"Az Űrhajós utcában történt a baleset, a mentők is a helyszínen vannak.","id":"20200110_Kettetort_egy_villanyoszlopot_egy_auto_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb883cca-139b-48c4-a9ed-e9c5cd8b29f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Kettetort_egy_villanyoszlopot_egy_auto_Szegeden","timestamp":"2020. január. 10. 21:55","title":"Kettétört egy villanyoszlopot egy autó Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20200111_Meghalt_egy_no_Tatabanyanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a3368a-cda8-4518-8374-1689e635baea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200111_Meghalt_egy_no_Tatabanyanal","timestamp":"2020. január. 11. 17:01","title":"Meghalt egy nő Tatabányánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e09f6a36-d715-46e5-b183-15b704e0cb6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Coolpix P950 sok tekintetben olyan, mint a P900-as elődje, a legfontosabb részletekben azonban előrébb lépett a Nikon.","shortLead":"A Coolpix P950 sok tekintetben olyan, mint a P900-as elődje, a legfontosabb részletekben azonban előrébb lépett a Nikon.","id":"20200112_nikon_coolpix_950_fenykepezogep_zoom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e09f6a36-d715-46e5-b183-15b704e0cb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df20fc26-e2d3-4222-87ec-c4da87612bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200112_nikon_coolpix_950_fenykepezogep_zoom","timestamp":"2020. január. 12. 08:03","title":"83x-os zoom lett, maradhat? Megjött a Nikon legújabb fényképezőgépe, a Coolpix P950","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]