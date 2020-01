Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95c62fbc-b8c4-4bc7-8460-f802d2f9e12d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett Európába a japán gyártó hazánkban zöld rendszámozható divatterepjárója. ","shortLead":"Megérkezett Európába a japán gyártó hazánkban zöld rendszámozható divatterepjárója. ","id":"20200115_65_kilometert_tud_elektromosan_az_uj_hibrid_toyota_rav_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95c62fbc-b8c4-4bc7-8460-f802d2f9e12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a9e9cb-133a-41d8-a226-0d12e09f332e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_65_kilometert_tud_elektromosan_az_uj_hibrid_toyota_rav_4","timestamp":"2020. január. 16. 07:59","title":"65 kilométert tud elektromosan az új Toyota RAV 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363c84a-b963-473b-9063-58a75d09d531","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jávor Benedek szerint semmi garancia arra, hogy az ellenzéki vezetésű városokba jut EU-támogatás 2020 után.","shortLead":"Jávor Benedek szerint semmi garancia arra, hogy az ellenzéki vezetésű városokba jut EU-támogatás 2020 után.","id":"20200115_javor_benedek_unios_tamogatas_mff_op_itm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1363c84a-b963-473b-9063-58a75d09d531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9734df05-ad7e-408a-b35a-2aa7778182b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_javor_benedek_unios_tamogatas_mff_op_itm","timestamp":"2020. január. 15. 05:15","title":"Itt a kormány terve, amely alapján Budapest kimaradhat az uniós pénzesőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e38c6c-c6ed-4a4e-bcbb-2ae68e90f116","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ausztriából lovasították meg.","shortLead":"Ausztriából lovasították meg.","id":"20200115_traktor_lopott_artand","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7e38c6c-c6ed-4a4e-bcbb-2ae68e90f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dd415c-d390-492e-be9b-5ec5eade5c5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_traktor_lopott_artand","timestamp":"2020. január. 15. 18:07","title":"Lopott traktor fogtak a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Aggasztóan öregedő pedagógustársadalom, romló szakos ellátottság, egyre nagyobb arányban megjelenő sajátos nevelési igényű és pszichés zavarokkal küzdő diák. Látszólag jó hír, hogy a szegény családokból származó gyerekek aránya csökken – de felsejlenek itt is statisztikai trükkök. Megjelent A közoktatás indikátorrendszere.","shortLead":"Aggasztóan öregedő pedagógustársadalom, romló szakos ellátottság, egyre nagyobb arányban megjelenő sajátos nevelési...","id":"20200115_Pillanatkep_a_magyar_oktatasrol_van_min_aggodni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd21ecbb-2ed9-4b16-8802-16aad53fe79b","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Pillanatkep_a_magyar_oktatasrol_van_min_aggodni","timestamp":"2020. január. 15. 11:10","title":"Pillanatkép a magyar oktatásról: van miért aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora a készpénzállomány, mint most. Az MNB szerint is károsan sok készpénz van az embereknél.","shortLead":"Soha nem volt még akkora a készpénzállomány, mint most. Az MNB szerint is károsan sok készpénz van az embereknél.","id":"20200115_6627_milliard_forintot_tartanak_a_magyarok_a_matracban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92585dc9-b122-4a41-81c2-8bd93c25dfbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_6627_milliard_forintot_tartanak_a_magyarok_a_matracban","timestamp":"2020. január. 15. 05:07","title":"6627 milliárd forintot tartanak a magyarok a matracban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a10867-18db-4720-a9af-611d9acf08c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200114_Marabu_FekNyuz_Biodom_es_a_foemlosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41a10867-18db-4720-a9af-611d9acf08c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c577578-d480-42fc-b4fd-089ded7f8ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Marabu_FekNyuz_Biodom_es_a_foemlosok","timestamp":"2020. január. 14. 17:18","title":"Marabu FékNyúz: Biodóm és a főemlősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0965b305-1c46-4601-9b9f-60b715455186","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Luxuslakásokat és privát kikötőt is építenek a Földközi-tengerből lecsapolt területen. ","shortLead":"Luxuslakásokat és privát kikötőt is építenek a Földközi-tengerből lecsapolt területen. ","id":"20200115_Hat_hektarral_megnovelik_Monaco_teruletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0965b305-1c46-4601-9b9f-60b715455186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dc106e-d562-428d-9be8-5da682cc9bc4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200115_Hat_hektarral_megnovelik_Monaco_teruletet","timestamp":"2020. január. 15. 21:47","title":"Hat hektárral megnövelik Monaco területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf021af-5ef7-4dbb-b4c0-c18e6229139d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tervei szerint úgy jelennek majd meg a személyre szabott hirdetések a Chrome-ban, hogy a böngésző közben blokkolja a weboldalak felhasználók követésére szolgáló kódjainak nagy részét.","shortLead":"A Google tervei szerint úgy jelennek majd meg a személyre szabott hirdetések a Chrome-ban, hogy a böngésző közben...","id":"20200116_google_chrome_sutik_cookie_kezelese_adatvedelem_hirdetes_privacy_sandbox","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abf021af-5ef7-4dbb-b4c0-c18e6229139d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bbc305-ed13-4448-9e9a-29e9f11d42dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_google_chrome_sutik_cookie_kezelese_adatvedelem_hirdetes_privacy_sandbox","timestamp":"2020. január. 16. 11:03","title":"Csavar egy nagyot a Chrome böngészőn a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]