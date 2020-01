Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4024acde-a592-4ff9-a6f9-39c8265e2785","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fegyveresek akadályozták meg, hogy ellenzéki képviselők a parlament épületébe lépjenek.","shortLead":"Fegyveresek akadályozták meg, hogy ellenzéki képviselők a parlament épületébe lépjenek.","id":"20200106_A_kormany_megszallta_a_parlamentet_Venezuelaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4024acde-a592-4ff9-a6f9-39c8265e2785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be30d33-7871-47b5-9074-244c8d0248e1","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_A_kormany_megszallta_a_parlamentet_Venezuelaban","timestamp":"2020. január. 06. 05:51","title":"A kormány megszállta a parlamentet Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf208d4-5c20-4f2b-98af-5d783741ccf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DTM hőskorába repít vissza bennünket ez a szuperritka Baby Benz, mely most éppen új gazdájára vár.","shortLead":"A DTM hőskorába repít vissza bennünket ez a szuperritka Baby Benz, mely most éppen új gazdájára vár.","id":"20200105_nem_veletlenul_szuperdraga_ez_a_31_eves_mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf208d4-5c20-4f2b-98af-5d783741ccf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f0b0e4-d1a7-4294-a184-9c2f18ec87c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200105_nem_veletlenul_szuperdraga_ez_a_31_eves_mercedes","timestamp":"2020. január. 05. 06:41","title":"Nem véletlenül szuperdrága ez a szolidnak tűnő 31 éves Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efaded8-cb01-49c9-87b3-46657b7fcd78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vasárnapi Golden Globe-on a kiosztott díjak és köszönetnyilvánítások mellett az ausztráliai bozóttüzek, az Egyesület Államok és Irán között fokozódó feszültség, valamint a veganizmus volt a téma. ","shortLead":"A vasárnapi Golden Globe-on a kiosztott díjak és köszönetnyilvánítások mellett az ausztráliai bozóttüzek, az Egyesület...","id":"20200106_Golden_Globe_klimavalsag_bozottuzek_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6efaded8-cb01-49c9-87b3-46657b7fcd78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4567f3d-8781-47f9-a8ac-e090877bcbdb","keywords":null,"link":"/elet/20200106_Golden_Globe_klimavalsag_bozottuzek_Trump","timestamp":"2020. január. 06. 11:56","title":"Donald Trump is téma volt a Golden Globe-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3492e8c3-e9ef-4e0f-81c9-f201782df3d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon jól tartja magát az 1999-ben vásárolt szendvics.","shortLead":"Nagyon jól tartja magát az 1999-ben vásárolt szendvics.","id":"20200105_Igy_nez_ki_egy_mekis_hamburger_20_ev_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3492e8c3-e9ef-4e0f-81c9-f201782df3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21a5d2d-6991-43c4-838b-f593e9526966","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_Igy_nez_ki_egy_mekis_hamburger_20_ev_utan","timestamp":"2020. január. 05. 15:33","title":"Így néz ki egy mekis hamburger 20 év után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zeinab Szulejmáni szerint apja halála csak fokozta a gyűlöletet az USA iránt.","shortLead":"Zeinab Szulejmáni szerint apja halála csak fokozta a gyűlöletet az USA iránt.","id":"20200106_Trump_te_vagy_a_hulyeseg_szimboluma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62fc260-3e30-417e-8996-a927e25e7c9e","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Trump_te_vagy_a_hulyeseg_szimboluma","timestamp":"2020. január. 06. 12:06","title":"„Trump, te vagy a hülyeség szimbóluma”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b505aa97-030e-4d90-802a-01422f71d15d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan számokat is eljátszottak, mint a Lithium vagy a Heart-Shaped Box.","shortLead":"Olyan számokat is eljátszottak, mint a Lithium vagy a Heart-Shaped Box.","id":"20200105_Ujra_osszeallt_a_Nirvana_harom_tulelo_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b505aa97-030e-4d90-802a-01422f71d15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed56f1d-40d4-4d1a-ad11-1eadc257e511","keywords":null,"link":"/kultura/20200105_Ujra_osszeallt_a_Nirvana_harom_tulelo_tagja","timestamp":"2020. január. 05. 18:30","title":"Újra összeállt a Nirvana három túlélő tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5375f0c3-4b29-4770-8aab-f522e141ea75","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Gyorsabbak és hajlékonyabbak is lesznek az immár az 5G forradalmi ígéreteivel érkező új telefonok, de a mobilhálózatok és a közeljövő más, igazán fontos technológiai újításait nem a zsebekben érdemes keresni.","shortLead":"Gyorsabbak és hajlékonyabbak is lesznek az immár az 5G forradalmi ígéreteivel érkező új telefonok, de a mobilhálózatok...","id":"202001__technologiai_trendek_2020ban__innovacios_lanc__kesleltetes_nelkul__telejosda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5375f0c3-4b29-4770-8aab-f522e141ea75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53112284-ab4f-42d2-9634-81341282e516","keywords":null,"link":"/360/202001__technologiai_trendek_2020ban__innovacios_lanc__kesleltetes_nelkul__telejosda","timestamp":"2020. január. 05. 08:15","title":"Nem (csak) a zsebünkben érdemes keresnünk 2020 újításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ee1d3c-9357-4143-bbac-3a763e3c6d97","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videós előrejelzés 2020 kultúrpolitikájáról. Gergely Márton Hamvay Péterrel beszélget. ","shortLead":"Videós előrejelzés 2020 kultúrpolitikájáról. Gergely Márton Hamvay Péterrel beszélget. ","id":"20200103_Mi_varhato_a_kulturaban_2020ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37ee1d3c-9357-4143-bbac-3a763e3c6d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387c18fb-a98d-4044-a7f9-92e0c9bb3eff","keywords":null,"link":"/360/20200103_Mi_varhato_a_kulturaban_2020ban","timestamp":"2020. január. 05. 12:00","title":"Túlélnek-e a független színházak, mi lesz a filmgyártással? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]