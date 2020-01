Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f3db200-7b43-4620-8394-8b303ee00a4c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mikor alakultak meg az első melegjogi szervezetek Magyarországon? Hogyan vonultak először közösen? Milyen tapasztalataik vannak az élettársi kapcsolatról? Meleg férfiak hideg diktatúrák negyedik rész.","shortLead":"Mikor alakultak meg az első melegjogi szervezetek Magyarországon? Hogyan vonultak először közösen? Milyen...","id":"20200121_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f3db200-7b43-4620-8394-8b303ee00a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e94e58-d795-42cf-b5a9-887c31948cb3","keywords":null,"link":"/360/20200121_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_negyedik_resz","timestamp":"2020. január. 21. 19:00","title":"Doku360: \"Egyikünk családjából sem jött el senki az esküvőre\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ac5278-df18-4fce-bebc-53eb5c026166","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Durván megemelte árait az elektromos autók töltőpiacának egyik meghatározó szereplője.","shortLead":"Durván megemelte árait az elektromos autók töltőpiacának egyik meghatározó szereplője.","id":"20200120_Hirtelen_dragabb_lehet_elektromos_autoval_jarni_mintha_benzint_tankolnank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ac5278-df18-4fce-bebc-53eb5c026166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd40fbc-0f7e-47b9-b925-c263c575e5ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Hirtelen_dragabb_lehet_elektromos_autoval_jarni_mintha_benzint_tankolnank","timestamp":"2020. január. 20. 16:26","title":"Hirtelen drágább lehet elektromos autóval járni, mint ha benzint tankolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af23b4a3-8913-418f-8013-6f1e6b0373e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ázsiai ország újabb 110 konténernyi hulladékot küld vissza egyes országokba.","shortLead":"Az ázsiai ország újabb 110 konténernyi hulladékot küld vissza egyes országokba.","id":"20200120_Magyarorszag_malajzia_muanyagszemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af23b4a3-8913-418f-8013-6f1e6b0373e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1419f6c3-feff-47da-9093-112c3d0999c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Magyarorszag_malajzia_muanyagszemet","timestamp":"2020. január. 20. 13:09","title":"Magyarországra is visszakerülhet a Malajziába küldött műanyagszemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy felmérésből az is kiderül, hogy a 30 és 59 év közötti magyarok átlagosan 83 négyzetméteres ingatlanban élnek.","shortLead":"Egy felmérésből az is kiderül, hogy a 30 és 59 év közötti magyarok átlagosan 83 négyzetméteres ingatlanban élnek.","id":"20200121_budapest_videk_ingatlan_lakasvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce16973b-5d5b-47e2-ab68-1a6488ae2359","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200121_budapest_videk_ingatlan_lakasvasarlas","timestamp":"2020. január. 21. 09:59","title":"Hat négyzetméteren múlik a lakásvásárlók boldogsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fitneszguru a Facebook-oldalán osztotta az észt.\r

\r

","shortLead":"A fitneszguru a Facebook-oldalán osztotta az észt.\r

\r

","id":"20200120_Schobert_Norbi_A_hazassagokat_a_nok_teszik_tonkre_mert_nem_fogynak_le_szules_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c488a429-ee81-49a1-ac36-fd059d98fa98","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Schobert_Norbi_A_hazassagokat_a_nok_teszik_tonkre_mert_nem_fogynak_le_szules_utan","timestamp":"2020. január. 20. 13:57","title":"Schobert Norbert: A házasságokat a nők teszik tönkre, mert nem fogynak le szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 65 éves férfi vesztette életét.","shortLead":"Egy 65 éves férfi vesztette életét.","id":"20200120_Halalos_baleset_Somogyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936f5f9f-d7e6-449f-afda-32db5e6f112d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Halalos_baleset_Somogyban","timestamp":"2020. január. 20. 09:35","title":"Halálos baleset volt Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cfd933-9320-4049-90fa-1af451895b87","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Évről évre többet költ a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda \"kormányzati kommunikációra\". 2020 végére a végösszeg a 133 milliárd forintot is meghaladhatja. ","shortLead":"Évről évre többet költ a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda \"kormányzati kommunikációra\". 2020 végére...","id":"20200120_miniszterelnoki_kabinetiroda_zarszamadas_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98cfd933-9320-4049-90fa-1af451895b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0261b47c-e4ea-4563-9fd8-0bf05cd055c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_miniszterelnoki_kabinetiroda_zarszamadas_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2020. január. 20. 06:30","title":"Csaknem 100 milliárdot költhetett Rogán Antal tárcája kormánypropagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b3b51b-da11-4e96-97d3-d08ff9cd2c7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hárommillió dollár egy olyan autóért, amely alapból 59 995 dollár. ","shortLead":"Hárommillió dollár egy olyan autóért, amely alapból 59 995 dollár. ","id":"20200121_900_millio_forintot_ert_meg_valakinek_a_legujabb_Chevrolet_Corvette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2b3b51b-da11-4e96-97d3-d08ff9cd2c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db8e037-0b1c-4d48-aeb2-3a0df650e32c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_900_millio_forintot_ert_meg_valakinek_a_legujabb_Chevrolet_Corvette","timestamp":"2020. január. 21. 11:56","title":"900 millió forintot ért meg valakinek a legújabb Chevrolet Corvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]