[{"available":true,"c_guid":"8648a17a-c268-478a-b974-e15e8d1fcf6f","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Egyre nagyobb keletje van azoknak a dizájncipőknek az Egyesült Államokban, amelyeket különböző sütemények, torták és fagylaltkreációk ihletnek.","shortLead":"Egyre nagyobb keletje van azoknak a dizájncipőknek az Egyesült Államokban, amelyeket különböző sütemények, torták és...","id":"20200121_Labon_jaro_desszertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8648a17a-c268-478a-b974-e15e8d1fcf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dff050-d725-4258-aab5-d47f6e46735a","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Labon_jaro_desszertek","timestamp":"2020. január. 21. 15:05","title":"Lábon járó desszertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Seattle városától mintegy 30 kilométernyire északra fekvő Everett kórházában ápolják.","shortLead":"Seattle városától mintegy 30 kilométernyire északra fekvő Everett kórházában ápolják.","id":"20200121_Koronavirusos_tudogyulladas_kielegito_az_allapota_az_USAban_diagnosztizalt_betegnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d4f60-eaea-4a08-80f0-a393aa3c5a92","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Koronavirusos_tudogyulladas_kielegito_az_allapota_az_USAban_diagnosztizalt_betegnek","timestamp":"2020. január. 21. 21:19","title":"Koronavírusos tüdőgyulladás: kielégítő az állapota az USA-ban diagnosztizált betegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f56246-42ca-49d4-ab9b-944bb6ee909d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valóban a Xiaomi Mi 10 Próról készült képek kerültek fel a netre, úgy sok érdekes részlet derült ki a telefonról.","shortLead":"Ha valóban a Xiaomi Mi 10 Próról készült képek kerültek fel a netre, úgy sok érdekes részlet derült ki a telefonról.","id":"20200122_xiaomi_mi_10_pro_okostelefon_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46f56246-42ca-49d4-ab9b-944bb6ee909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab984b2-eeec-4299-ad35-1d23577658a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_xiaomi_mi_10_pro_okostelefon_fotok","timestamp":"2020. január. 22. 12:03","title":"Kiszivárgott fotókon a Xiaomi új telefonja, amellyel borsot törnének a Samsung orra alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trumpból hiányzik Orbán tapasztalata és kulturáltsága, bár mindketten utcai harcosok – mondta Ruth Ben-Ghiat amerikai történész.","shortLead":"Trumpból hiányzik Orbán tapasztalata és kulturáltsága, bár mindketten utcai harcosok – mondta Ruth Ben-Ghiat amerikai...","id":"20200121_new_york_egyetem_professzor_orban_viktor_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b524dcc-0a56-4e44-9eea-6426a1c1ae2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_new_york_egyetem_professzor_orban_viktor_donald_trump","timestamp":"2020. január. 21. 09:22","title":"A New York Egyetem professzora: Orbán elvetette a demokratikus meggyőződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb filmek gyártásáról döntött a Nemzeti Filmintézet.\r

\r

","shortLead":"Újabb filmek gyártásáról döntött a Nemzeti Filmintézet.\r

\r

","id":"20200121_Film_keszul_egy_dadogos_borsodi_YouTubesztarrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740d70c8-641e-4216-bb3f-758fa6339ab3","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Film_keszul_egy_dadogos_borsodi_YouTubesztarrol","timestamp":"2020. január. 21. 14:59","title":"Film készül egy dadogós borsodi YouTube-sztárról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30b1518-2ecb-42f3-9682-7a9c212a6bd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feltehetően gázszivárgás miatt vesztették életüket. Az elhunytak közt gyerekek is vannak.","shortLead":"Feltehetően gázszivárgás miatt vesztették életüket. Az elhunytak közt gyerekek is vannak.","id":"20200121_nepal_hotelszoba_turista_gazszivargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d30b1518-2ecb-42f3-9682-7a9c212a6bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c69c354-53aa-4a14-a746-9edbd3f81f9b","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_nepal_hotelszoba_turista_gazszivargas","timestamp":"2020. január. 21. 14:50","title":"Nyolc turista halt meg egy nepáli hotelszobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a739d2c-3935-4d72-b3e2-d216ea72e60e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre szigorúbban büntetik a csikkdobálást, mióta nyilvánvalóvá vált, mennyire káros a környezetre a füstszűrő. Ráadásul a dohányzókat is illúzióban ringatja.","shortLead":"Egyre szigorúbban büntetik a csikkdobálást, mióta nyilvánvalóvá vált, mennyire káros a környezetre a füstszűrő...","id":"202003_a_fustszuro_artalmassaga_minden_rossz_ha_rossz_avege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a739d2c-3935-4d72-b3e2-d216ea72e60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdbb91a-a879-4304-b180-802eb8ee4997","keywords":null,"link":"/360/202003_a_fustszuro_artalmassaga_minden_rossz_ha_rossz_avege","timestamp":"2020. január. 21. 12:00","title":"A füstszűrő a cigaretta egyik legalattomosabb része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bf00ed-c861-4054-ac7f-609a3ce92dad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sokkal a hivatalos leleplezés előtt a német gyártó felfedte, hogy milyen lesz a többféle plugin hibrid hajtással rendelhető felfrissített széria.","shortLead":"Nem sokkal a hivatalos leleplezés előtt a német gyártó felfedte, hogy milyen lesz a többféle plugin hibrid hajtással...","id":"20200122_itt_az_uj_mercedes_eosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3bf00ed-c861-4054-ac7f-609a3ce92dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49e6a5b-3d3c-4e86-9b88-752ee200b784","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_itt_az_uj_mercedes_eosztaly","timestamp":"2020. január. 22. 09:22","title":"Itt az új Mercedes E-osztály, hétféle plugin hibrid változatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]