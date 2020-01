Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Papp László polgármester azt írta, a város oktatási rendszerének egészével együtt biztosítani tudja a múzeum működéséhez szükséges szakemberek képzését is.","shortLead":"Papp László polgármester azt írta, a város oktatási rendszerének egészével együtt biztosítani tudja a múzeum...","id":"20200123_Debrecen_orommel_fogadja_az_uj_Termeszettudomanyi_Muzeumot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2fcb26-3505-4a3e-8e2f-ef1199389bce","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Debrecen_orommel_fogadja_az_uj_Termeszettudomanyi_Muzeumot","timestamp":"2020. január. 23. 20:50","title":"Debrecen örömmel fogadja az új Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277ea449-3cc4-4bc6-ab99-42abe2b30047","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig Prágában volt.","shortLead":"Eddig Prágában volt.","id":"20200124_Budapestre_koltozik_a_Roszatom_regionalis_kozpontja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=277ea449-3cc4-4bc6-ab99-42abe2b30047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4528eed-29f6-4a51-9fe8-caded481fe2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Budapestre_koltozik_a_Roszatom_regionalis_kozpontja","timestamp":"2020. január. 24. 10:26","title":"Budapestre költözik a Roszatom regionális központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6479db18-1115-43a1-adcc-16fa01ba9cef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Terry Jonesra emlékeznek a Monty Python tagjai.","shortLead":"Terry Jonesra emlékeznek a Monty Python tagjai.","id":"20200122_Terry_Jones_Monty_Python_emlekezes_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6479db18-1115-43a1-adcc-16fa01ba9cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c576f1e4-a43f-42fa-8522-ca82a34f00e8","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Terry_Jones_Monty_Python_emlekezes_halal","timestamp":"2020. január. 22. 19:29","title":"„Kettőnek annyi, hátra van négy” – Terry Jonesra emlékeznek a Monty Python tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020 végén dobnák piacra a tavaly bemutatott Surface Duót, a fejlesztők most megkapták az appok elkészítéséhez szükséges keretrendszert.","shortLead":"A tervek szerint 2020 végén dobnák piacra a tavaly bemutatott Surface Duót, a fejlesztők most megkapták az appok...","id":"20200123_microsoft_surface_duo_okostelefon_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e118e0-6289-4ecb-84f2-a86b45312121","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_microsoft_surface_duo_okostelefon_android","timestamp":"2020. január. 23. 16:03","title":"Így működik a Microsoft összehajtható androidos telefonja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A januári tesztek alapján minden szereplő felkészült rá, hogy március 2-án induljon a bankoknál az azonnali fizetés. A bankszektornak nem volt rossz éve 2019-ben, de a Bankszövetség szerint túl sok a pluszteher, ami visszafogja a fejlesztéseket, az innovációt, a díjcsökkentéseket.","shortLead":"A januári tesztek alapján minden szereplő felkészült rá, hogy március 2-án induljon a bankoknál az azonnali fizetés...","id":"20200122_Bankszovetseg_Most_mar_tenyleg_indul_az_azonnali_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61b3f26-748d-41bf-95a6-ee881aaedd22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Bankszovetseg_Most_mar_tenyleg_indul_az_azonnali_fizetes","timestamp":"2020. január. 22. 12:25","title":"Bankszövetség: Most már tényleg indul az azonnali fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Pénzügyi szakadékok szabdalják az európai elit klubok mezőnyét, amelynek élén először végzett az okosan gazdálkodó FC Barcelona.","shortLead":"Pénzügyi szakadékok szabdalják az európai elit klubok mezőnyét, amelynek élén először végzett az okosan gazdálkodó FC...","id":"202004__europai_futballklubok__dol_apenz__elen_abarcelona__kihasznalt_ziccerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27906aad-50de-4969-a00c-4f3aaef8e2a3","keywords":null,"link":"/360/202004__europai_futballklubok__dol_apenz__elen_abarcelona__kihasznalt_ziccerek","timestamp":"2020. január. 23. 15:00","title":"Árulkodó a különbség a topligák, illetve a magyar és a kazah focibajnokság bevételei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP helyi alelnöke, inkább a Fidesz jelöltjére szavazna.","shortLead":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP...","id":"20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c6ebec-d7ef-4166-a665-9191112a233a","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","timestamp":"2020. január. 22. 15:24","title":"A győri MSZP volt alelnöke beállt a Fidesz jelöltje mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a kiszivárgott információnak, a Samsung idei legolcsóbb csúcskészüléke is 300 ezer forint feletti árcédulát kap majd.","shortLead":"Ha hihetünk a kiszivárgott információnak, a Samsung idei legolcsóbb csúcskészüléke is 300 ezer forint feletti árcédulát...","id":"20200122_samsung_galaxy_s20_galaxy_s20_plus_galaxy_s20_ultra_galaxy_z_flip_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c4acb6-598a-4a88-bbd7-a7d07f7b9054","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_samsung_galaxy_s20_galaxy_s20_plus_galaxy_s20_ultra_galaxy_z_flip_ara","timestamp":"2020. január. 22. 17:03","title":"Kiderült, mennyibe kerülhetnek a Samsung új csúcsmobiljai és az összecsukható Galaxy Z Flip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]