[{"available":true,"c_guid":"7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Isabel dos Santos számára az lesz az igazi érvágás, ha számláit Európában is zárolják.","shortLead":"Isabel dos Santos számára az lesz az igazi érvágás, ha számláit Európában is zárolják.","id":"20200123_Nyomozas_indult_Angolaban_az_orszagot_kifoszto_elnoklany_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8655dc-702e-4db4-9bd2-ab92be40767a","keywords":null,"link":"/kkv/20200123_Nyomozas_indult_Angolaban_az_orszagot_kifoszto_elnoklany_utan","timestamp":"2020. január. 23. 19:20","title":"Nyomozás indult Angolában az országot kifosztó elnöklány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A X. kerületben a csütörtöki ülésén döntött erről.","shortLead":"A X. kerületben a csütörtöki ülésén döntött erről.","id":"20200123_Kobanyan_is_kihirdettek_a_klimaveszhelyzetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a61bdd8-be86-4a48-93f1-bd61d33d2186","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Kobanyan_is_kihirdettek_a_klimaveszhelyzetet","timestamp":"2020. január. 23. 17:39","title":"Kőbányán is kihirdették a klímavészhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901275e6-a24f-42b9-9bf2-bf20c0a9c3bd","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Először rendez úgy valamilyen emlékévet a kormány, hogy nem Schmidt Mária a pályázható állami pénzek elosztója. A nemzeti összetartozás éve lényegében csak június 4-ig tart, és a nagyobb múzeumok is inkább csendben szeretnék letudni a trianoni megemlékezéseket.","shortLead":"Először rendez úgy valamilyen emlékévet a kormány, hogy nem Schmidt Mária a pályázható állami pénzek elosztója...","id":"202004__trianonemlekev__schmidt_maria_nelkul__csendes_tarsak__az_elso_bekeev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=901275e6-a24f-42b9-9bf2-bf20c0a9c3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae051516-3b68-4842-ace1-2a83c076b82d","keywords":null,"link":"/360/202004__trianonemlekev__schmidt_maria_nelkul__csendes_tarsak__az_elso_bekeev","timestamp":"2020. január. 24. 07:00","title":"Orbán utasítására lesz megúszós a Trianon-évforduló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság szóvivője szerint a bíróságok döntését Magyarországon is be kell tartani. Az ügy Gyöngyöspatához, illetve a kormányfő, Orbán Viktor kijelentéseihez kapcsolódik.","shortLead":"Az Európai Bizottság szóvivője szerint a bíróságok döntését Magyarországon is be kell tartani. Az ügy Gyöngyöspatához...","id":"20200124_gyongyospata_roma_gyerekek_szegregacio_100_millio_forint_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d3ee04-ea91-400a-91fa-1bb8f916403a","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_gyongyospata_roma_gyerekek_szegregacio_100_millio_forint_orban_viktor","timestamp":"2020. január. 24. 17:01","title":"Üzenet jött Brüsszelből Orbán Gyöngyöspatáról tett kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d827c1-8ed0-4d16-b988-01de705b8d3a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ismét kifogásolt a levegőminőség a magas szállópor-tartalom miatt több nagyvárosban.","shortLead":"Ismét kifogásolt a levegőminőség a magas szállópor-tartalom miatt több nagyvárosban.","id":"20200125_Ebben_a_13_varosban_inkabb_ne_setaljon_a_szabadban_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d827c1-8ed0-4d16-b988-01de705b8d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816b8214-f598-4203-a6ce-99ff7fe7fede","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_Ebben_a_13_varosban_inkabb_ne_setaljon_a_szabadban_ma","timestamp":"2020. január. 25. 11:54","title":"Ebben a 13 városban inkább ne sétáljon a szabadban ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsvasút elvileg lesz, de az sehol sem tart.","shortLead":"Gyorsvasút elvileg lesz, de az sehol sem tart.","id":"20200124_Parkolohaz_sose_lesz_Ferihegyen_a_godor_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd6cc0f-43c9-4959-974d-6db8f6cf33b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Parkolohaz_sose_lesz_Ferihegyen_a_godor_marad","timestamp":"2020. január. 24. 11:32","title":"Parkolóház nem lesz Ferihegyen, de a gödör marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7a4107-944f-4410-ae40-2251a5a2f879","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szürreális jelenet egy forgalmas útkereszteződésben történt Brazíliában.","shortLead":"A szürreális jelenet egy forgalmas útkereszteződésben történt Brazíliában.","id":"20200124_Egy_helikopter_gyakorlatilag_megskalpolt_egy_ovatlan_teherautot__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a7a4107-944f-4410-ae40-2251a5a2f879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031814dd-ab83-40b7-9c9f-687fa41c89d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Egy_helikopter_gyakorlatilag_megskalpolt_egy_ovatlan_teherautot__video","timestamp":"2020. január. 24. 11:41","title":"Egy helikopter gyakorlatilag megskalpolt egy óvatlan teherautót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bár a magyar népegészségügyi központ szerint kicsi az esély, hogy EU-tagállamban is felüsse a fejét a Kínából induló koronavírus, Skóciában négy embert is kezelnek a vírusra jellemző tünetekkel, mindannyian jártak nemrég Vuhanban.","shortLead":"Bár a magyar népegészségügyi központ szerint kicsi az esély, hogy EU-tagállamban is felüsse a fejét a Kínából induló...","id":"20200123_Egyelore_nincs_koronavirusveszely_az_EUtagallamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0355087a-d707-4c9a-a2ec-9cbd22061c73","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Egyelore_nincs_koronavirusveszely_az_EUtagallamokban","timestamp":"2020. január. 23. 17:06","title":"Skóciában négy embert kezelnek a koronavírusra jellemző tünetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]