[{"available":true,"c_guid":"b8a5c333-8ee9-4bf4-92b8-7368901b1fb6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világklasszis Roger Federer lesz Fucsovics Márton következő ellenfele Ausztráliában. Eddig kétszer találkoztak, mindkét alkalommal a svájci nyert.","shortLead":"A világklasszis Roger Federer lesz Fucsovics Márton következő ellenfele Ausztráliában. Eddig kétszer találkoztak...","id":"20200124_Federert_kell_vernie_Fucsovicsnak_a_nyolcaddontoert_Melbourneben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8a5c333-8ee9-4bf4-92b8-7368901b1fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44a9d93-01f0-454b-bad9-24628a81b16b","keywords":null,"link":"/sport/20200124_Federert_kell_vernie_Fucsovicsnak_a_nyolcaddontoert_Melbourneben","timestamp":"2020. január. 24. 16:24","title":"Australian Open: Federert kellene vernie Fucsovicsnak a nyolcaddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7575d1-865f-4cd7-a4c0-a9d06ada0b76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"India nem szeretné kockára tenni legénysége életét, ezért először egy emberszerű robotot küld a magasba. A szerkezet beszélni is tud.","shortLead":"India nem szeretné kockára tenni legénysége életét, ezért először egy emberszerű robotot küld a magasba. A szerkezet...","id":"20200124_robot_india_isro_urhajos_vyommitra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc7575d1-865f-4cd7-a4c0-a9d06ada0b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03738a74-59fd-4ca8-b7cd-2dea9d3c013b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_robot_india_isro_urhajos_vyommitra","timestamp":"2020. január. 24. 17:03","title":"Emberszerű robotot küld az űrbe India, megnézik, mi történik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684abbb5-6e7f-4cec-b145-8755c05376b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt a 74-es troli nem járt egy szakaszon. Azóta újra rendben halad a forgalom.","shortLead":"A baleset miatt a 74-es troli nem járt egy szakaszon. Azóta újra rendben halad a forgalom.","id":"20200123_baleset_74_es_troli_dohany_utca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684abbb5-6e7f-4cec-b145-8755c05376b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d1474e-c127-4f56-ab7b-e7520f86c2c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_baleset_74_es_troli_dohany_utca","timestamp":"2020. január. 23. 11:46","title":"Összetört egy taxi meg egy autó a Dohány utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99618f53-768c-499b-a465-e98224b4c308","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jazz legújabb nemzedékéknek kétféle karosszériaváltozata lesz. Az egyik a városias, hagyományos Jazz, míg a másik a szabadidő-autósabb Crosstar.","shortLead":"A Jazz legújabb nemzedékéknek kétféle karosszériaváltozata lesz. Az egyik a városias, hagyományos Jazz, míg a másik...","id":"20200123_Honda_Jazz_2020_hibrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99618f53-768c-499b-a465-e98224b4c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f78e84-1619-4782-adcb-a2e905ea2ba3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_Honda_Jazz_2020_hibrid","timestamp":"2020. január. 23. 14:28","title":"Még idén jön, de már csak hibrid lesz a Honda Jazz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd1cc44-44c1-4a0c-8c8e-f68973b94487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különös rongálás.","shortLead":"Különös rongálás.","id":"20200124_160_kilo_zoldseget_vizelt_le_egy_ferfi_Miskolcon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fd1cc44-44c1-4a0c-8c8e-f68973b94487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed841773-8634-460f-922f-395f6e275aba","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_160_kilo_zoldseget_vizelt_le_egy_ferfi_Miskolcon","timestamp":"2020. január. 24. 12:06","title":"Könnyített magán a miskolci férfi a zöldségeknél, 160 kilónyi lett eladhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt maga Thomas Markle ismerte el egy most bemutatott dokumentumfilmben.","shortLead":"Ezt maga Thomas Markle ismerte el egy most bemutatott dokumentumfilmben.","id":"20200123_Meghan_Markle_apja_hazudott_Harry_hercegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c976556-ed14-461c-b2f8-0e24b05b5faf","keywords":null,"link":"/elet/20200123_Meghan_Markle_apja_hazudott_Harry_hercegnek","timestamp":"2020. január. 23. 10:02","title":"Meghan Markle apja hazudott Harry hercegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A szervezet szerint szabálytalanul minősítette a közgyűlés eredménytelennek a reklámozási közbeszerzést.","shortLead":"A szervezet szerint szabálytalanul minősítette a közgyűlés eredménytelennek a reklámozási közbeszerzést.","id":"20200122_115_millio_forintra_birsagolta_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_a_BKVt_es_a_BKKt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcc9191-2e2e-4540-ba59-016ea692d50e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_115_millio_forintra_birsagolta_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_a_BKVt_es_a_BKKt","timestamp":"2020. január. 22. 19:47","title":"115 millió forintra bírságolta a Közbeszerzési Döntőbizottság a BKV-t és a BKK-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d35d86-5bff-4b56-be75-00b56d58146d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsan biztonságos helyre kellene vinni egy televíziós műholdat, mert az elromlott akkumulátorai miatt idő előtt szétrobbanhat.","shortLead":"Gyorsan biztonságos helyre kellene vinni egy televíziós műholdat, mert az elromlott akkumulátorai miatt idő előtt...","id":"20200123_televizios_muhold_directv_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16d35d86-5bff-4b56-be75-00b56d58146d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ddf8026-9454-42ba-9f59-ca4b8d3d819a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_televizios_muhold_directv_akkumulator","timestamp":"2020. január. 23. 11:03","title":"Van egy kis gond odafent: felrobbanhat egy műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]