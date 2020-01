Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","shortLead":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","id":"20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4418ff-d061-4f7a-83a1-f331c0e0d2b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","timestamp":"2020. január. 30. 09:21","title":"Frankfurt elbukta a világ egyik legnagyobb autókiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 64 éves főmuzeológus szerint a főnöke elvette az internetelérését és az íróasztalát, ezért lopott a raktárból. Egy Kádár János mellszobor végül nem lett meg.","shortLead":"A 64 éves főmuzeológus szerint a főnöke elvette az internetelérését és az íróasztalát, ezért lopott a raktárból...","id":"20200128_Muzeumi_lopas_Azzal_vedekezett_a_vadlott_hogy_elvette_a_fonoke_az_internetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a735a921-7edd-4be1-b62a-1df12fdc4de8","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Muzeumi_lopas_Azzal_vedekezett_a_vadlott_hogy_elvette_a_fonoke_az_internetet","timestamp":"2020. január. 28. 20:34","title":"Múzeumi lopás: Azzal védekezett a vádlott, hogy elvette a főnöke az internetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két Srí-Lanka-i pék több fenyegetést is kapott, inkább elköltöztek a településről.","shortLead":"A két Srí-Lanka-i pék több fenyegetést is kapott, inkább elköltöztek a településről.","id":"20200128_Elkoltoztek_a_lemigransozott_pekek_Gyergyoditrorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d8ebe4-73cb-4102-9579-987d72d17ac5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Elkoltoztek_a_lemigransozott_pekek_Gyergyoditrorol","timestamp":"2020. január. 28. 19:21","title":"Elköltöztek a lemigránsozott pékek Gyergyóditróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f12adf7-2825-49b7-89f0-7e8d22cb5a5c","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"gazdasag","description":"A gazdaglisták forrásai olyan nyilvános adatbázisok, amelyek célja a gazdasági forgalom biztonságának erősítése. Erősen kétséges ezért, hogy a listák közzétételéhez az érintettek hozzájárulására lenne szükség, ellentétben a Hell Energy tulajdonosainak álláspontjával.","shortLead":"A gazdaglisták forrásai olyan nyilvános adatbázisok, amelyek célja a gazdasági forgalom biztonságának erősítése. Erősen...","id":"20200129_A_HVG_ugyvedje_valaszol_adatkezelese_a_gazdaglista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f12adf7-2825-49b7-89f0-7e8d22cb5a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bec881-6971-4eba-a032-0334f794ada8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_A_HVG_ugyvedje_valaszol_adatkezelese_a_gazdaglista","timestamp":"2020. január. 29. 18:06","title":"A HVG ügyvédje válaszol: adatkezelés-e a gazdaglista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834f256e-d243-492f-8858-f245da4db9b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakításról szóló népszavazási törvény 2015-ös jóváhagyásától az átmeneti időszak pillanatnyilag várható végéig. A Brexit kronologikus összefoglalója látványos infografikán.","shortLead":"A szakításról szóló népszavazási törvény 2015-ös jóváhagyásától az átmeneti időszak pillanatnyilag várható végéig...","id":"20200130_brexit_tortenete_infografika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=834f256e-d243-492f-8858-f245da4db9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4de7982-aea5-4553-8b72-bbb5c3e81e60","keywords":null,"link":"/360/20200130_brexit_tortenete_infografika","timestamp":"2020. január. 30. 13:05","title":"Brexit: képtelen történet rajzban elbeszélve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boncolás hivatalos eredményeire várnak a hatóságok.","shortLead":"A boncolás hivatalos eredményeire várnak a hatóságok.","id":"20200130_bangkok_thaifold_repuloter_fogda_meghalt_magyar_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b60a3a-5887-4c03-a6f8-0e7a292503f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_bangkok_thaifold_repuloter_fogda_meghalt_magyar_ferfi","timestamp":"2020. január. 30. 13:25","title":"Még vizsgálják, miért halt meg a magyar férfi a bangkoki repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szakemberek ingyen legyártottak egy autópálya-matricát értékesítő rendszert, amit eredetileg 401 millió koronáért pályáztatott meg Csehország. Ebből hatalmas vita lett.","shortLead":"A szakemberek ingyen legyártottak egy autópálya-matricát értékesítő rendszert, amit eredetileg 401 millió koronáért...","id":"20200129_csehorszag_informatika_korona_autopalya_matrica","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9ee03c-a519-4ec3-ae95-c1752b927cff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_csehorszag_informatika_korona_autopalya_matrica","timestamp":"2020. január. 29. 09:45","title":"Önkéntes programozók 5,2 milliárd forintot spóroltak a cseh államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vuhan a kínai ipar egyik legfontosabb központja, így a koronavírus miatti zárlat, a turizmus és a fogyasztás visszaesése komoly gazdasági következményekkel jár. Ráadásul, mivel Kína az egész világgazdaság egyik legfontosabb motorja, a járvány hatásai is nemzetköziek lesznek. A veszély elmúltával viszont gyors talpra állás várható. Az viszont egyelőre megjósolhatatlan, hogy meddig húzódik el a krízis. ","shortLead":"Vuhan a kínai ipar egyik legfontosabb központja, így a koronavírus miatti zárlat, a turizmus és a fogyasztás...","id":"20200129_Az_egesz_vilaggazdasag_megerzi_a_koronavirus_terjedeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cea9ffd-4d4b-4262-afaf-37e66e344ce7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Az_egesz_vilaggazdasag_megerzi_a_koronavirus_terjedeset","timestamp":"2020. január. 29. 18:10","title":" Mekkora hatása lehet a koronavírusnak a világgazdaságra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]