Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Számítógépes játékokkal lehetett pénzt szerezni, amihez előbb belépőt kellett fizetni.","shortLead":"Számítógépes játékokkal lehetett pénzt szerezni, amihez előbb belépőt kellett fizetni.","id":"20200207_tiltott_szerencsejatek_jatekterem_gyula_bekescsaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121e3492-1478-4f30-9229-c762bf7af49e","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_tiltott_szerencsejatek_jatekterem_gyula_bekescsaba","timestamp":"2020. február. 07. 05:43","title":"Illegális játékteremre bukkantak a rendőrök Gyulán és Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség emberölés bűntette miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"A rendőrség emberölés bűntette miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.","id":"20200208_Megoltek_egy_kulfoldi_ferfit_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f4cde9-f860-430e-b631-50e44e5573a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Megoltek_egy_kulfoldi_ferfit_Budapesten","timestamp":"2020. február. 08. 13:12","title":"Megöltek egy külföldi férfit Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca603bd-1d01-460d-a4ea-f3de9783dce5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők kérésére vezettek ki egy külföldi fotós-videóst a Városmajorban tartott Becsület Napja rendezvényen.","shortLead":"A szervezők kérésére vezettek ki egy külföldi fotós-videóst a Városmajorban tartott Becsület Napja rendezvényen.","id":"20200208_Video_Kivezettek_egy_embert_a_szelsojobbos_megemlekezesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ca603bd-1d01-460d-a4ea-f3de9783dce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc47ec5-8ff1-449d-bd79-b5d26afc2b86","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Video_Kivezettek_egy_embert_a_szelsojobbos_megemlekezesrol","timestamp":"2020. február. 08. 14:41","title":"Videó: Kivezettek egy embert a szélsőjobbos megemlékezésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58fdb8f-f3af-4c40-bdf9-ee4562fce0fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rendőrségi nyomoz, a hiányzó eszközöket a gyors intézkedéseknek köszönhetően a hatóság részben már lefoglalta.\r

","shortLead":"A rendőrségi nyomoz, a hiányzó eszközöket a gyors intézkedéseknek köszönhetően a hatóság részben már lefoglalta.\r

","id":"20200207_Elloptak_az_Autowallis_cegeitol_250_millio_forint_erteku_eszkozt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b58fdb8f-f3af-4c40-bdf9-ee4562fce0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4882e33a-7e74-42fc-9f41-04d01d8c6b1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_Elloptak_az_Autowallis_cegeitol_250_millio_forint_erteku_eszkozt","timestamp":"2020. február. 07. 19:23","title":"Elloptak az Autowallis cégeitől 250 millió forint értékű eszközt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afdd961-de46-49a6-b615-427d779081f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő győri női kézisek kilenc góllal győztek Romániában.","shortLead":"A címvédő győri női kézisek kilenc góllal győztek Romániában.","id":"20200208_Veretlenul_csoportelso_a_Gyor_a_kezilabda_Bajnokok_Ligajaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2afdd961-de46-49a6-b615-427d779081f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685d2f68-c5aa-4a6b-8674-964d4be74e4a","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Veretlenul_csoportelso_a_Gyor_a_kezilabda_Bajnokok_Ligajaban","timestamp":"2020. február. 08. 16:10","title":"Veretlenül csoportelső a Győr a kézilabda Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9601b5-31a9-4675-82ce-6609460b3aba","c_author":"Emőd Péter","category":"hvgmuerto","description":"A menetrendet betartva idén november közepén is megjelent a művészeti szcéna szereplőit rangsoroló listák legismertebbje, az ArtReview Power 100-a, és miközben ezt is viták fogják kísérni, a rangsor ezúttal „konszenzusosabbnak” tűnik az elmúlt években közzétetteknél.A képzeletbeli dobogó legfelső fokára a brit művészeti folyóirat zsűrije olyan szereplőt állított, aki szinte mindig benne volt a TOP 10-ben, de talán még sosem érdemelte ki annyira az első helyet, mint idén. ","shortLead":"A menetrendet betartva idén november közepén is megjelent a művészeti szcéna szereplőit rangsoroló listák...","id":"20200207_A_status_quo_megkerdojelezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb9601b5-31a9-4675-82ce-6609460b3aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53e2424-6fb8-4732-987a-fb9136f574fd","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200207_A_status_quo_megkerdojelezese","timestamp":"2020. február. 07. 15:37","title":"A status quo megkérdőjelezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed85ff7-b055-454e-8433-fcf4110afa9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas korábban politikai elemzőként dolgozott.","shortLead":"Farkas korábban politikai elemzőként dolgozott.","id":"20200206_Farkas_Orsot_kinevezte_Rogan_a_Kormanyzati_Tajekoztatasi_Kozpont_szovivojeve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ed85ff7-b055-454e-8433-fcf4110afa9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1c1282-3753-4068-b30b-df4a3695fb04","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_Farkas_Orsot_kinevezte_Rogan_a_Kormanyzati_Tajekoztatasi_Kozpont_szovivojeve","timestamp":"2020. február. 06. 18:25","title":"Farkas Örs lett a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8d83d9-df10-4bc8-9968-c9bbaf0b571a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A türingiai miniszterelnök szélsőjobboldali támogatással nyerte el hivatalát, le is mond róla.","shortLead":"A türingiai miniszterelnök szélsőjobboldali támogatással nyerte el hivatalát, le is mond róla.","id":"20200206_All_a_bal_Nemetorszagban__lemond_a_turingiai_miniszterelnok_mert_tamogatta_ot_az_AfD","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba8d83d9-df10-4bc8-9968-c9bbaf0b571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e53413-172e-408e-8e25-00a8f62c0fa8","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_All_a_bal_Nemetorszagban__lemond_a_turingiai_miniszterelnok_mert_tamogatta_ot_az_AfD","timestamp":"2020. február. 06. 17:31","title":"Már le is mond a türingiai miniszterelnök, mert támogatta őt az AfD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]