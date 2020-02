Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e111f348-d053-41e2-a7a2-a1d22fe03f37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eltűnik a műanyag a dán játékgyártó termékeiből, a helyüket pedig szénhidrogénmentes alapanyagokkal töltik fel. A Lego nagyot változik – ígérik.","shortLead":"Eltűnik a műanyag a dán játékgyártó termékeiből, a helyüket pedig szénhidrogénmentes alapanyagokkal töltik fel. A Lego...","id":"20200210_lego_muanyag_szenhidrogen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e111f348-d053-41e2-a7a2-a1d22fe03f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39750f20-8317-48bc-a70e-bd98186e315f","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_lego_muanyag_szenhidrogen","timestamp":"2020. február. 10. 13:42","title":"2030-ban már nem olyan legót fognak árulni, mint ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Találtak egy biztos módszert a vírus elpusztítására, de nagy gyorsaságot igényel.","shortLead":"Találtak egy biztos módszert a vírus elpusztítására, de nagy gyorsaságot igényel.","id":"20200211_koronavirus_fertozes_fertotlenites_vedekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aed6b23-9dd2-487d-8947-f64ddde163a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_fertozes_fertotlenites_vedekezes","timestamp":"2020. február. 11. 16:59","title":"Kilenc napig is aktívak maradhatnak a koronavírusok gazdatest nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok 72 százaléka szerint rossz irányba haladunk.","shortLead":"A magyarok 72 százaléka szerint rossz irányba haladunk.","id":"20200212_Nem_a_migraciotol_hanem_a_remes_egeszsegugytol_felnek_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be461bc-4ac8-4200-99d4-9f52982bcfd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Nem_a_migraciotol_hanem_a_remes_egeszsegugytol_felnek_a_magyarok","timestamp":"2020. február. 12. 08:16","title":"A rémes egészségügytől félnek a magyarok, nem a migrációtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd538c03-5c3b-431e-ade0-e93fecbd927b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kormányfő az ATV vendége volt, azt mondta, nem lesz tagja a következő kormánynak.","shortLead":"A volt kormányfő az ATV vendége volt, azt mondta, nem lesz tagja a következő kormánynak.","id":"20200211_gyurcsany_ferenc_ellenzek_kormany_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd538c03-5c3b-431e-ade0-e93fecbd927b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25569aa2-974c-4298-aa16-766f22b707b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_gyurcsany_ferenc_ellenzek_kormany_fidesz","timestamp":"2020. február. 11. 05:50","title":"Gyurcsány szerint, aki feldugja a fejét a Fidesz ellen, azt megölik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02eaa7d-eba4-40fc-962d-f4e86fc9f207","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügy nem tud arról, hogy bárki megfertőződött volna.","shortLead":"A külügy nem tud arról, hogy bárki megfertőződött volna.","id":"20200210_koronavirus_fertozes_magyarok_kozlemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c02eaa7d-eba4-40fc-962d-f4e86fc9f207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65f5d65-4bf0-4f35-973c-61cb5698e066","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_koronavirus_fertozes_magyarok_kozlemeny","timestamp":"2020. február. 10. 17:35","title":"Eddig elkerüli a magyarokat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő héten három napon át zengenek a versek az új Nemzeti alaptanterv ellen a Széll Kálmán téren.\r

\r

","shortLead":"Jövő héten három napon át zengenek a versek az új Nemzeti alaptanterv ellen a Széll Kálmán téren.\r

\r

","id":"20200210_Utlezarast_es_szavalast_hirdetett_meg_a_NAT_ellen_egy_magyartanar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db306e19-1284-40db-aba1-aa7fd7df4d06","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Utlezarast_es_szavalast_hirdetett_meg_a_NAT_ellen_egy_magyartanar","timestamp":"2020. február. 10. 16:21","title":"A NAT elleni szavalást és útlezárást hirdetett meg egy magyartanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d184c7-7c59-4c07-9037-98c19f6fc98b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg az ország északi részén marad a rossz idő, de még Pécs környékén is lehet vihar.","shortLead":"Főleg az ország északi részén marad a rossz idő, de még Pécs környékén is lehet vihar.","id":"20200212_Szelvihar_miatt_adtak_ki_riasztast_zivatarok_is_johetnek_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60d184c7-7c59-4c07-9037-98c19f6fc98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e02eb9-deb0-4d4a-805c-62ae95deaf8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Szelvihar_miatt_adtak_ki_riasztast_zivatarok_is_johetnek_meg","timestamp":"2020. február. 12. 05:50","title":"Szélvihar miatt adtak ki riasztást, zivatarok is jöhetnek még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbbabd8-ed53-4ea2-a6c3-41e470d0cd4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nikola újdonságát nemcsak árammal, hanem akár hidrogénnel is fel lehet tölteni.","shortLead":"A Nikola újdonságát nemcsak árammal, hanem akár hidrogénnel is fel lehet tölteni.","id":"20200211_mint_egy_falat_kenyer_ime_a_legujabb_kozel_1000_loeros_elektromos_pickup_nikola_badger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edbbabd8-ed53-4ea2-a6c3-41e470d0cd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e671c6-bce5-4b27-9861-bbdb88327295","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_mint_egy_falat_kenyer_ime_a_legujabb_kozel_1000_loeros_elektromos_pickup_nikola_badger","timestamp":"2020. február. 11. 07:59","title":"Mint egy falat kenyér: íme a legújabb, közel 1000 lóerős elektromos pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]