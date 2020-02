Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőröket már az is meglepte, amikor egy férfi telefonon bejelentette, hogy megölte a feleségét, az pedig még inkább, hogy amikor kimentek a helyszínre, kiderült, hogy nem történt gyilkosság.","shortLead":"A rendőröket már az is meglepte, amikor egy férfi telefonon bejelentette, hogy megölte a feleségét, az pedig még...","id":"20200212_Bevallotta_egy_ferfi_hogy_megolte_a_feleseget_de_hazudott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa26530-39ed-43ef-b035-768ddde644b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Bevallotta_egy_ferfi_hogy_megolte_a_feleseget_de_hazudott","timestamp":"2020. február. 12. 10:39","title":"Bevallotta egy férfi, hogy megölte a feleségét, de hazudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1629a0-fefe-47e7-a20c-50cdbcdeea8b","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Közvetlenül elérhető uniós forrásokért és több pénzért lobbiztak Brüsszelben a Visegrádi Négyek főpolgármesterei. A kezdeményezéshez már 11 másik nagyváros, köztük Berlin és Bécs polgármesterei is csatlakoztak. A kérdés csak az, sikerül-e ellenszélben elérni a céljaikat. ","shortLead":"Közvetlenül elérhető uniós forrásokért és több pénzért lobbiztak Brüsszelben a Visegrádi Négyek főpolgármesterei...","id":"20200212_Karacsony_Europai_Unio_Brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db1629a0-fefe-47e7-a20c-50cdbcdeea8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bef877-731b-4a14-8b5b-86d89d1e682f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Karacsony_Europai_Unio_Brusszel","timestamp":"2020. február. 12. 17:07","title":"Karácsony: Az EU szövetségét könnyebb lehet megszerezni, mint a kormányét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104bd963-def0-406c-8248-e09031e460e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiánypótló érzékenyítő YouTube-csatornával jelentkezett Fekete Ádám rendező, színész, író és dramaturg. A Tajgetosz Show megtanít minket arra, hogy ha már a nehézségeinkről beszélni nem tudunk, legalább nevessünk rajtuk. ","shortLead":"Hiánypótló érzékenyítő YouTube-csatornával jelentkezett Fekete Ádám rendező, színész, író és dramaturg. A Tajgetosz...","id":"20200212_Kinunkban_nevetunk_a_testi_fogyatekossagon__elindult_a_Tajgetosz_Show","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=104bd963-def0-406c-8248-e09031e460e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83cebf1-1f1a-48d4-85d2-b969fc07ca76","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Kinunkban_nevetunk_a_testi_fogyatekossagon__elindult_a_Tajgetosz_Show","timestamp":"2020. február. 12. 11:55","title":"Kínunkban nevetünk a testi fogyatékosságon – elindult a Tajgetosz Show","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerda reggel ismét egyeztettek a szakszervezetek és a főváros, de nem jutottak előrébb. Már a kollektív vitáról szóló kezdeményezés is az asztalon van.","shortLead":"Szerda reggel ismét egyeztettek a szakszervezetek és a főváros, de nem jutottak előrébb. Már a kollektív vitáról szóló...","id":"20200212_bkv_sztrajk_bertargyalas_munkabeszuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbff1888-7de0-4d36-aea0-2992e1806e97","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_bkv_sztrajk_bertargyalas_munkabeszuntetes","timestamp":"2020. február. 12. 11:57","title":"Nincs megegyezés, sztrájk jöhet a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerelem rózsaszín ködén át is érdemes látni a fogyasztóvédelmi jogokat.\r

","shortLead":"A szerelem rózsaszín ködén át is érdemes látni a fogyasztóvédelmi jogokat.\r

","id":"20200213_Az_innovaciominiszterium_uzent_a_szerelmeseknek_Valentinnapra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5b2274-531a-4f9f-879f-f2dc225da6e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Az_innovaciominiszterium_uzent_a_szerelmeseknek_Valentinnapra","timestamp":"2020. február. 13. 11:27","title":"Az ITM üzent a szerelmeseknek Valentin-napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írták, a szerkesztői szabadság nem lehet hatósági eljárás tárgya.","shortLead":"Azt írták, a szerkesztői szabadság nem lehet hatósági eljárás tárgya.","id":"20200212_A_Mediatanacs_megindokolta_miert_nem_foglalkozott_az_M1es_Karacsonyinterjuval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207f7062-6240-44d6-b4a3-02ba906822ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_A_Mediatanacs_megindokolta_miert_nem_foglalkozott_az_M1es_Karacsonyinterjuval","timestamp":"2020. február. 12. 15:01","title":"A Médiatanács megindokolta, miért nem foglalkozott az M1-es Karácsony-interjúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b9222b-b27c-46ce-b617-0cafbc0406e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy hétig nem sikerült összeszámolni a voksokat, Troy Price vállalta a felelősséget és lemondott.","shortLead":"Egy hétig nem sikerült összeszámolni a voksokat, Troy Price vállalta a felelősséget és lemondott.","id":"20200213_Belebukott_a_kaoszba_az_iowai_Demokrata_Part_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90b9222b-b27c-46ce-b617-0cafbc0406e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63377941-21fe-4f3e-a42f-5a85119ebf24","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Belebukott_a_kaoszba_az_iowai_Demokrata_Part_elnoke","timestamp":"2020. február. 13. 05:50","title":"Belebukott a káoszba az iowai Demokrata Párt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az idős asszony halála után derült ki, hogy a világjárvány áldozata lett.","shortLead":"Csak az idős asszony halála után derült ki, hogy a világjárvány áldozata lett.","id":"20200213_Koronavirus_Meghalt_az_elso_beteg_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5348bcd5-03d3-4345-afb2-dd5fd9f71099","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_Meghalt_az_elso_beteg_Japanban","timestamp":"2020. február. 13. 16:54","title":"Koronavírus: meghalt az első beteg Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]