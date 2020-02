Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee4380fb-3f2e-4a59-8539-3d7afa2729c0","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A magát Magyarország első roma tévéjeként definiáló Dikh TV alapítóinak politikamentes céljait jócskán felülírhatja, hogy éppen annak a Habony Árpádnak a köreiből vásároltak be a tévécsatornába, akihez a cigányellenes kormánykommunikáció ötletét kötik.","shortLead":"A magát Magyarország első roma tévéjeként definiáló Dikh TV alapítóinak politikamentes céljait jócskán felülírhatja...","id":"20200219_Zsivanyutra_tevedt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee4380fb-3f2e-4a59-8539-3d7afa2729c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac59413-38cb-414f-be3b-ece601a28aa4","keywords":null,"link":"/360/20200219_Zsivanyutra_tevedt","timestamp":"2020. február. 19. 15:00","title":"A kormány cigányellenes hangulatkeltése közben lesz Habony-közelieké a roma tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ec246d-00a8-43b3-b29e-9dfd9d341953","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész számára is hosszú időbe telt a felismerés, hogy lépni kell. ","shortLead":"A színész számára is hosszú időbe telt a felismerés, hogy lépni kell. ","id":"20200219_Oszinten_beszelt_alkoholizmusarol_Ben_Affleck_egy_interjuban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5ec246d-00a8-43b3-b29e-9dfd9d341953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5bc676-6f0a-45a8-862f-d1932346ece8","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Oszinten_beszelt_alkoholizmusarol_Ben_Affleck_egy_interjuban","timestamp":"2020. február. 19. 15:55","title":"Őszintén beszélt alkoholizmusáról Ben Affleck egy interjúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0c9905-2938-419e-af06-d30b9319ebeb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először született gyermeke egy rákbeteg nőnek éretlen petesejtből, amelyet laboratóriumban érleltek, lefagyasztottak, majd öt évvel később felolvasztottak és megtermékenyítettek – jelentették be a Párizs melletti Antoine-Béclère Egyetem Kórházának szakemberei.","shortLead":"Először született gyermeke egy rákbeteg nőnek éretlen petesejtből, amelyet laboratóriumban érleltek, lefagyasztottak...","id":"20200220_rakbeteg_no_szules_mestersegesen_erlelt_es_lefagyasztott_petesejtekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e0c9905-2938-419e-af06-d30b9319ebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de8d825-ea22-4605-88c0-8db8b00da070","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_rakbeteg_no_szules_mestersegesen_erlelt_es_lefagyasztott_petesejtekbol","timestamp":"2020. február. 20. 06:03","title":"Először született gyermeke egy rákbeteg nőnek mesterségesen érlelt és lefagyasztott petesejtekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.","shortLead":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt...","id":"20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acc3333-13d1-4764-8cc9-90b75719826e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","timestamp":"2020. február. 19. 12:42","title":"Két magyar gazdasági sokk jutott egy hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e8a53-343b-4d75-93f3-227f5675ecac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az északi tájakon az erős széllökések okozhatnak problémát.","shortLead":"Az északi tájakon az erős széllökések okozhatnak problémát.","id":"20200219_Havas_eso_is_erkezhet_szerdan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e8a53-343b-4d75-93f3-227f5675ecac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd28a2b-bc6f-436c-9465-fc8a1ed5ed44","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Havas_eso_is_erkezhet_szerdan","timestamp":"2020. február. 19. 08:35","title":"Havas eső is érkezhet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50808c8-7d15-4bc3-946b-c55e28f6375a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két egymást követő reggel is buszsávrazziát tartott a rendőrség.","shortLead":"Két egymást követő reggel is buszsávrazziát tartott a rendőrség.","id":"20200219_Sorra_szedik_ki_a_rendorok_az_autokat_Budapest_buszsavjairol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d50808c8-7d15-4bc3-946b-c55e28f6375a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3cd4b7-353f-4f45-b14f-380c73ae7d0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Sorra_szedik_ki_a_rendorok_az_autokat_Budapest_buszsavjairol__video","timestamp":"2020. február. 19. 08:53","title":"Sorra szedik ki a rendőrök az autókat Budapest buszsávjaiból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aljas indokból elkövetett emberölési kísérlettel gyanúsítanak egy férfit.","shortLead":"Aljas indokból elkövetett emberölési kísérlettel gyanúsítanak egy férfit.","id":"20200219_Fojtogatta_es_le_is_vizelte_az_elettarsat_amiert_elhagyta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca1a7cb-7626-40ef-b6f2-604866c77977","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Fojtogatta_es_le_is_vizelte_az_elettarsat_amiert_elhagyta","timestamp":"2020. február. 19. 10:08","title":"Fojtogatta és levizelte a volt élettársát, amiért elhagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb8ed9f-0b03-4dc8-91b1-0c4f28d6f328","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vele lett világhírű az AC/DC, a zenekar legjobb lemezeit egyértelműen neki köszönheti. Igaz, az egyiket már a síron túlról. Igazi őstehetség, karizmatikus frontember, igazi rock and roll arc volt, aki bele is halt mindebbe. Épp 40 éve, 1980. február 19-én.","shortLead":"Vele lett világhírű az AC/DC, a zenekar legjobb lemezeit egyértelműen neki köszönheti. Igaz, az egyiket már a síron...","id":"20200219_Nelkule_nem_lett_volna_ilyen_az_ACDC__40_eve_halt_meg_Bon_Scott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb8ed9f-0b03-4dc8-91b1-0c4f28d6f328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9948051-d0c6-44f6-b85a-59bb1afa74cf","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Nelkule_nem_lett_volna_ilyen_az_ACDC__40_eve_halt_meg_Bon_Scott","timestamp":"2020. február. 19. 08:21","title":"Nélküle nem lett volna ilyen az AC/DC – 40 éve halt meg Bon Scott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]