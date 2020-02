Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b65be37-224a-41c9-a197-edb6415723cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb 71 ember halt meg Kínában a járvány miatt.","shortLead":"Újabb 71 ember halt meg Kínában a járvány miatt.","id":"20200225_Nagyreszt_Vuhanra_korlatozodott_a_koronavirusjarvany_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b65be37-224a-41c9-a197-edb6415723cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8578fc-de04-4dff-bde4-c654e336b6fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Nagyreszt_Vuhanra_korlatozodott_a_koronavirusjarvany_Kinaban","timestamp":"2020. február. 25. 05:58","title":"Nagyrészt Vuhanra korlátozódott a koronavírus-járvány Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05426df3-85aa-4320-9455-c39137e46869","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200223_soros_gyorgy_mark_zuckerberg_facebook_1_millio_forint_sms_google_terkep_uj_felulet_antarktisz_eszaki_sark_metan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05426df3-85aa-4320-9455-c39137e46869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbe8032-ae28-4a5c-b1b5-4858b5440f62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_soros_gyorgy_mark_zuckerberg_facebook_1_millio_forint_sms_google_terkep_uj_felulet_antarktisz_eszaki_sark_metan","timestamp":"2020. február. 23. 12:03","title":"Ez történt: körbeküldtek Magyarországon egy SMS-t, amit jobb, ha nem vesz komolyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681ac627-e25f-4071-b384-f6c09a127d72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fontos a környezetvédelem, de azért menjen a paripa. ","shortLead":"Fontos a környezetvédelem, de azért menjen a paripa. ","id":"20200224_Kozel_160_loeros_egy_atlag_uj_auto_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681ac627-e25f-4071-b384-f6c09a127d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847ef035-812c-4a7f-8820-9128cdcc5cb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Kozel_160_loeros_egy_atlag_uj_auto_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 24. 12:32","title":"Már közel 160 lóerős egy átlagos új autó Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c25a3c-7f60-435a-acc3-f8735fa0e285","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sün Balázs, Süsü, téli tücsök – a hétfőn 83 éves korában elhunyt mesélő művei szerepelnek a NAT-ban és a kerettantervekben is. Megnéztük, pontosan mit fognak tanulni Csukás István életművéből a gyerekek.\r

\r

","shortLead":"Sün Balázs, Süsü, téli tücsök – a hétfőn 83 éves korában elhunyt mesélő művei szerepelnek a NAT-ban és...","id":"20200224_Mit_tanulnak_majd_a_gyerekek_Csukas_Istvanrol_a_NAT_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40c25a3c-7f60-435a-acc3-f8735fa0e285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa290d0b-f3d0-4d28-886d-63373680b270","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Mit_tanulnak_majd_a_gyerekek_Csukas_Istvanrol_a_NAT_szerint","timestamp":"2020. február. 24. 16:47","title":"Mit tanulnak majd a NAT szerint a gyerekek Csukás Istvánról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőttre az előrejelzések szerint már gyengülhet a szél, de a reggel még az egész országban érvényben van a riasztás.","shortLead":"Délelőttre az előrejelzések szerint már gyengülhet a szél, de a reggel még az egész országban érvényben van a riasztás.","id":"20200224_szel_riasztas_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31064ab8-d664-4956-a709-12c7c4f86937","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_szel_riasztas_idojaras","timestamp":"2020. február. 24. 05:26","title":"Narancs riasztást adtak ki a szélvihar miatt, a vasúti menetrend is borul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa8bbc5-bf07-4749-9aa4-37bb80ed6c31","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kelet-Európában súlyos problémát jelent a hulladékimport.","shortLead":"Kelet-Európában súlyos problémát jelent a hulladékimport.","id":"20200225_A_szemethegyek_is_megosztjak_az_EU_gazdag_es_szegeny_orszagait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa8bbc5-bf07-4749-9aa4-37bb80ed6c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6391a5e-011a-400d-b477-e3b99a2511b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_A_szemethegyek_is_megosztjak_az_EU_gazdag_es_szegeny_orszagait","timestamp":"2020. február. 25. 06:15","title":"A szeméthegyek is megosztják az EU gazdag és szegény országait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419f9632-3537-437e-a6e7-9848c7dc612b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1930. február 23-án lezárult egy himnuszköltő rövid élete. Az Adolf Hitler vezette Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt himnuszának költője volt ő, s ez a dala szolgált a Hitler vezette Németország (társ)himnuszaként is.","shortLead":"1930. február 23-án lezárult egy himnuszköltő rövid élete. Az Adolf Hitler vezette Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt...","id":"20200223_naci_strici_kereszteny_vertanu_horst_wessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=419f9632-3537-437e-a6e7-9848c7dc612b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bae80cb-bf4c-40f5-a7f3-55e93dd33060","keywords":null,"link":"/360/20200223_naci_strici_kereszteny_vertanu_horst_wessel","timestamp":"2020. február. 23. 16:00","title":"Egy náci strici, akiből keresztény vértanút csináltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795f5da9-27aa-4e9f-890f-802a91b393d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó nemrégiben teljesen megújult 3-as sorozata immár összesen négyféle hibrid kivitelben érhető el.","shortLead":"A bajor gyártó nemrégiben teljesen megújult 3-as sorozata immár összesen négyféle hibrid kivitelben érhető el.","id":"20200224_zold_rendszamos_offenziva_harom_uj_hibrid_3as_bmw_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=795f5da9-27aa-4e9f-890f-802a91b393d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c545b79-ed2c-41d2-b202-15cdcee043a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_zold_rendszamos_offenziva_harom_uj_hibrid_3as_bmw_erkezett","timestamp":"2020. február. 24. 11:21","title":"Zöld rendszámos offenzíva: három új hibrid 3-as BMW érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]