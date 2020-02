Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamis útlevéllel próbált meg bejuttatni az országba két gyermeket szombat délután.","shortLead":"Hamis útlevéllel próbált meg bejuttatni az országba két gyermeket szombat délután.","id":"20200223_Hamis_utlevelekkel_bukott_meg_egy_iraki_no_Ferihegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c7c204-3f05-4528-b53b-411636a682b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Hamis_utlevelekkel_bukott_meg_egy_iraki_no_Ferihegyen","timestamp":"2020. február. 23. 10:50","title":"Hamis útlevelekkel bukott meg egy iraki nő Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy darab telitalálatos szelvény volt.","shortLead":"Egy darab telitalálatos szelvény volt.","id":"20200223_Kihuztak_a_hatoslotto_nyeroszamait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072704a7-2f3f-406d-aa52-1a5680c30118","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Kihuztak_a_hatoslotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. február. 23. 16:48","title":"Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Olaszországban, már Palermoból és Firenzéből is jelentettek eseteket. A betegség terjedéséről minden hírt megtalál percről percre tudósításunkban.","shortLead":"Tovább nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Olaszországban, már Palermoból és Firenzéből is jelentettek eseteket...","id":"20200225_koronavirus_percrol_percre_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f6cc06-124e-4de3-a6bc-247be5ad11e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_koronavirus_percrol_percre_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 25. 09:00","title":"Dél-Olaszországban is megjelent a koronavírus – hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hanaui terrortámadás után kérdezték meg a lakosságot. Az Alternatíva Németországnak támogatottsága visszaesett.","shortLead":"A hanaui terrortámadás után kérdezték meg a lakosságot. Az Alternatíva Németországnak támogatottsága visszaesett.","id":"20200223_Az_AfDt_teszik_felelosse_a_szelsojobboldali_eroszakert_a_nemetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97937dfa-5bd6-4361-92d8-3f081c9c1321","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Az_AfDt_teszik_felelosse_a_szelsojobboldali_eroszakert_a_nemetek","timestamp":"2020. február. 23. 11:57","title":"Az AfD-t teszik felelőssé a szélsőjobboldali erőszakért a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ca818c-f261-49b4-b9bf-42e3388767d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai tisztviselők szerint az oroszok a közösségi oldalakon, valamint az orosz médiában is olyan összeesküvés-elméleteket terjesztenek, amelyek szerint az Egyesült Államok felelős a koronavírus-járványért.","shortLead":"Az amerikai tisztviselők szerint az oroszok a közösségi oldalakon, valamint az orosz médiában is olyan...","id":"20200224_koronavirus_oroszorszag_egyesult_allamok_fake_news","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29ca818c-f261-49b4-b9bf-42e3388767d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89a7583-9f25-4acf-9d39-68f50b3a38ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_koronavirus_oroszorszag_egyesult_allamok_fake_news","timestamp":"2020. február. 24. 13:03","title":"Koronavírus: Amerika álhírterjesztéssel vádolja az oroszokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid távon megoldódnak Budapest szemétszállítási gondjai, a hosszú távú problémákról még tárgyalnak.","shortLead":"Rövid távon megoldódnak Budapest szemétszállítási gondjai, a hosszú távú problémákról még tárgyalnak.","id":"20200224_Fizetett_a_kukaholding_a_fovarosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c368533b-bffe-4b9b-b92a-ae2ef57bead5","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Fizetett_a_kukaholding_a_fovarosnak","timestamp":"2020. február. 24. 06:27","title":"Fizetett a kukaholding a fővárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a9f536-fe26-49e9-8726-a455e6aea93a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A matematikus a szervezet egyik kulcsfigurája volt. ","shortLead":"A matematikus a szervezet egyik kulcsfigurája volt. ","id":"20200224_Meghalt_Katherine_Johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2a9f536-fe26-49e9-8726-a455e6aea93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074439cd-9a7a-472d-ad24-37b5fba35651","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Meghalt_Katherine_Johnson","timestamp":"2020. február. 24. 16:53","title":"Meghalt Katherine Johnson, akinek a NASA is sokat köszönhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419f9632-3537-437e-a6e7-9848c7dc612b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1930. február 23-án lezárult egy himnuszköltő rövid élete. Az Adolf Hitler vezette Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt himnuszának költője volt ő, s ez a dala szolgált a Hitler vezette Németország (társ)himnuszaként is.","shortLead":"1930. február 23-án lezárult egy himnuszköltő rövid élete. Az Adolf Hitler vezette Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt...","id":"20200223_naci_strici_kereszteny_vertanu_horst_wessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419f9632-3537-437e-a6e7-9848c7dc612b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bae80cb-bf4c-40f5-a7f3-55e93dd33060","keywords":null,"link":"/360/20200223_naci_strici_kereszteny_vertanu_horst_wessel","timestamp":"2020. február. 23. 16:00","title":"Egy náci strici, akiből keresztény vértanút csináltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]