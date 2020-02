Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A volt igazságügyi miniszter úgy látja, a magyar kormány szeretné lezárni az ügyet, de válaszra se méltatják. 2020. február. 25. 21:59 Trócsányi szerint politikai bohózat lett a hetes cikk szerinti eljárásból Az osztrák kancellár több tárca vezetőjével egyeztetett a koronavírus európai terjedése miatt. Hangsúlyozta: fontos, hogy minden eshetőségre fel kell készülni. 2020. február. 24. 16:48 Koronavírus-járvány: válságstábot hívtak össze Ausztriában Több mint 200 ember fertőződött meg eddig Olaszországban az új típusú koronavírussal (COVID-19), és hatan vesztették életüket a fertőzés miatt kialakult betegségben – írja a Corriere della Sera. 2020. február. 24. 16:02 Már hat halottja van a koronavírus-fertőzésnek Olaszországban Eközben Magyarországon a kormány a higiéniás termékek áfáját sem csökkenti, a Magyar Vöröskereszt viszont adományozási kampányba kezdett. 2020. február. 26. 12:58 Minden nő ingyen juthat betéthez és tamponhoz Skóciában A jövőben csak olyan appok lehetnek majd fent a Play áruházban, amelyek már megkapták a helyadatok használatára szóló különleges engedélyt. 2020. február. 25. 08:03 Rendet tesz a Google a Play áruházban, kilövik a kíváncsiskodó appokat Többen is áruhiányról számoltak be, egyik olvasónk arról írt, az emberek egymás kezéből kapkodják ki az élelmiszert. A kedd esti adatok szerint Olaszországban 11 ember halt meg a vírus miatt, több mint 220-an megfertőződtek. 2020. február. 26. 06:15 Magyarok a koronavírus árnyékában: "Hátborzongatóan üres a környék" Ebből a Toyotából egy picivel kevesebb készült, mint például a Corollából. És ez meg is látszik az árán. 2020. február. 25. 11:21 Japán első szupersportkocsija: eladó egy 53 éves Toyota 2000GT A kedden a magyar sajtóban megismert nő, Miháczi Bea közösségi oldalán jelentette be, őt koronavírus gyanújával szállították kórházba, de neki még nincs eredménye, nem ő az a Bécsben élő magyar, akinek pozitív lett a tesztje. 2020. február. 26. 12:58 A bécsi kórházban fekvő magyar nő: Nem én vagyok koronavírusos