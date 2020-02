Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83e6be13-e27c-443a-a0aa-b478765d61ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság a jegyek iránti igények visszaesésével indokolta a döntést.","shortLead":"A légitársaság a jegyek iránti igények visszaesésével indokolta a döntést.","id":"20200227_wizz_air_olaszorszag_jaratcsokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83e6be13-e27c-443a-a0aa-b478765d61ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713fdbda-5e35-48b6-b80b-fb7c90d12270","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_wizz_air_olaszorszag_jaratcsokkentes","timestamp":"2020. február. 27. 11:28","title":"Koronavírus: csökkenti Olaszországba tartó járatainak számát a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Például ragaszkodjon a tényekhez.","shortLead":"Például ragaszkodjon a tényekhez.","id":"20200226_Mit_tegyen_ha_a_gyereke_fel_a_koronavirustol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40eb340-8ee5-443d-a790-52df979a641e","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Mit_tegyen_ha_a_gyereke_fel_a_koronavirustol","timestamp":"2020. február. 26. 10:29","title":"Mit tegyen, ha a gyereke fél a koronavírustól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a128c505-c80c-48ff-bb44-0ef130b15878","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200226_Marabu_Feknyuz_Hozzank_mar_felkeszult_virusok_erkeznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a128c505-c80c-48ff-bb44-0ef130b15878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0541c24-97bb-4048-9e09-52da44a0d9bf","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Marabu_Feknyuz_Hozzank_mar_felkeszult_virusok_erkeznek","timestamp":"2020. február. 26. 22:29","title":"Marabu Féknyúz: Hozzánk már felkészült vírusok érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A kéthetes lappangási idő miatt nem sokat ér a koronavírus-járvány ellen a reptereken bevezetett lázmérőzés. Annál is inkább, mert eközben például az Olaszországból autóval hazaérkező turistákat sem vizsgálja senki.","shortLead":"A kéthetes lappangási idő miatt nem sokat ér a koronavírus-járvány ellen a reptereken bevezetett lázmérőzés. Annál is...","id":"20200226_nem_kell_panikot_kelteni_lesz_az_magatol_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc664927-45a8-4325-a877-eb06663a4f8d","keywords":null,"link":"/360/20200226_nem_kell_panikot_kelteni_lesz_az_magatol_is","timestamp":"2020. február. 26. 11:15","title":"Látszatintézkedések vannak Ferihegyen, miközben a vírus jön-megy a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyházfő nem hagyja el szűkebb környezetét.","shortLead":"Az egyházfő nem hagyja el szűkebb környezetét.","id":"20200227_Ferenc_papa_megbetegedett_lemondott_egy_miset_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c245215-8ead-4cd1-a1ec-5911a2c66a74","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Ferenc_papa_megbetegedett_lemondott_egy_miset_is","timestamp":"2020. február. 27. 15:22","title":"Ferenc pápa megbetegedett, lemondott egy misét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt, hogy van egy koronavírusos magyar beteg Bécsben.","shortLead":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt...","id":"20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c915d61-e7e6-4ba4-ae10-d2a4267a4505","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","timestamp":"2020. február. 26. 19:02","title":"Nem koronavírusos a Bécsben kórházba került magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Marija Sarapova öt Grand Slam-győzelmet aratott, ám a 32 éves teniszcsillag az utóbbi másfél évben többször is megsérült, s ezért nem sikerült a diadalmas visszatérés a tiltott szerek használata miatti eltiltás letelte után. A sportoló hivatalosan még be nem jelentett visszavonulásáról a The New York Times írt.","shortLead":"Marija Sarapova öt Grand Slam-győzelmet aratott, ám a 32 éves teniszcsillag az utóbbi másfél évben többször is...","id":"20200226_Sarapova_visszavonul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4d6ad7-9791-4219-9b11-3ec106cbe32c","keywords":null,"link":"/sport/20200226_Sarapova_visszavonul","timestamp":"2020. február. 26. 19:21","title":"Visszavonul Sarapova ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e403734-a91e-4adb-91c2-3ac88768dfbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília országos tiszti főorvos azt mondta, egy járványról beszélünk, ami folyamatosan változik. Aki lázas, ne menjen orvosi váróba, hívja fel a háziorvost, aki majd kimegy a pácienshez.","shortLead":"Müller Cecília országos tiszti főorvos azt mondta, egy járványról beszélünk, ami folyamatosan változik. Aki lázas, ne...","id":"20200226_koronavirus_fertozes_jarvany_tisztifoorvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e403734-a91e-4adb-91c2-3ac88768dfbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d839d8d8-bf51-4fb1-8293-226a495a2191","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_fertozes_jarvany_tisztifoorvos","timestamp":"2020. február. 26. 16:22","title":"Koronavírus: gyanús az, aki 38 fokos lázzal küzd, és fertőzött területen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]