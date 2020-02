Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa54a76a-f670-4ee3-8194-1efeded6fc73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű egy másik autóval karambolozott a fővárosban, ezután borult fel.","shortLead":"A jármű egy másik autóval karambolozott a fővárosban, ezután borult fel.","id":"20200227_felborult_mentoauto_xx_kerulet_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa54a76a-f670-4ee3-8194-1efeded6fc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b08d5d0-e218-49dc-88fe-a389ca2bf27c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_felborult_mentoauto_xx_kerulet_budapest","timestamp":"2020. február. 27. 09:13","title":"Képek a XX. kerületben felborult mentőautóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendezvényt március 12. és 14. között tartották volna.","shortLead":"A rendezvényt március 12. és 14. között tartották volna.","id":"20200228_divathet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f6fc95-3253-4a03-a35a-1346f7d63f1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_divathet_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 21:26","title":"Elhalasztották a budapesti közép-európai divathetet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tervek szerint Budapesten, Debrecenben, Győrött és Tatabányán lesznek a mérkőzések.","shortLead":"A tervek szerint Budapesten, Debrecenben, Győrött és Tatabányán lesznek a mérkőzések.","id":"20200228_Magyarorszag_rendezi_a_2027es_kezilabda_vilagbajnoksagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc978b7-8a59-401a-bb50-a60a7bf24f3c","keywords":null,"link":"/sport/20200228_Magyarorszag_rendezi_a_2027es_kezilabda_vilagbajnoksagot","timestamp":"2020. február. 28. 10:46","title":"Magyarország rendezi a 2027-es kézilabda-világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6aa3b2-dd1f-4bee-b9e1-02a8ab398ac7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kormány válságstábot alakított a helyzet kezelésére.","shortLead":"A német kormány válságstábot alakított a helyzet kezelésére.","id":"20200227_Koronavirus_ujabb_fertozesek_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b6aa3b2-dd1f-4bee-b9e1-02a8ab398ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c32afa-b541-4fb2-b308-951123531731","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Koronavirus_ujabb_fertozesek_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 27. 16:18","title":"Koronavírus: újabb fertőzések Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Otthoni és irodai wifi routerekben, okostelefonokban és számítógépekben is megtalálható egy sebezhetőség, melyet kihasználva lehallgatható a készüléken zajló adatforgalom. Több gyártó már kiadta a rést betömő frissítést.","shortLead":"Otthoni és irodai wifi routerekben, okostelefonokban és számítógépekben is megtalálható egy sebezhetőség, melyet...","id":"20200227_krook_lehallgatas_serulekenyseg_wifi_internetkapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2049dbe-a7d5-4cdb-a494-1b7f3fb0dbf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_krook_lehallgatas_serulekenyseg_wifi_internetkapcsolat","timestamp":"2020. február. 27. 15:03","title":"Lehallgatásra alkalmas rést találtak wifi chipekben, egymilliárdnál is több telefon, gép, router érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb ambiciózus tervvel állt elő Mohammed bin Rásid al-Maktúm, pedig a lehetetlennel határos ötletekből eddig sem volt hiány az Egyesült Arab Emírségek koronaékszerének számító városban.","shortLead":"Újabb ambiciózus tervvel állt elő Mohammed bin Rásid al-Maktúm, pedig a lehetetlennel határos ötletekből eddig sem volt...","id":"202009_dubai_a_gazdagsag_szinonimaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a87d06-1ad6-4e31-814c-cdf473c8b0d2","keywords":null,"link":"/360/202009_dubai_a_gazdagsag_szinonimaja","timestamp":"2020. február. 28. 15:00","title":"Dubai sejkje újabb nagy dobásra készül: a jövőnek is emléket állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több helyen 90 kilométer/órás széllökések jöhetnek. Borsodban és Hevesben a havazás okozhat gondot.","shortLead":"Több helyen 90 kilométer/órás széllökések jöhetnek. Borsodban és Hevesben a havazás okozhat gondot.","id":"20200228_viharos_szel_idojaras_masodfoku_riasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603c802f-a7f5-4bb9-86b2-7558c0e437cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_viharos_szel_idojaras_masodfoku_riasztas","timestamp":"2020. február. 28. 05:04","title":"Több megyére is másodfokú riasztást adtak ki a viharos szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64a3984-2528-459d-a8a3-fbc0df9fe801","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A formája nyerő, az ára sem rossz, kiderül értékeli-e mindezt a piac.","shortLead":"A formája nyerő, az ára sem rossz, kiderül értékeli-e mindezt a piac.","id":"20200228_Paranyi_nagyon_olcso_elektromos_autoval_hoditana_a_Citroen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b64a3984-2528-459d-a8a3-fbc0df9fe801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edefb28-55ff-4ffe-b213-dda1982036c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_Paranyi_nagyon_olcso_elektromos_autoval_hoditana_a_Citroen","timestamp":"2020. február. 28. 13:49","title":"Parányi, nagyon olcsó elektromos autóval hódítana a Citroen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]