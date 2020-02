Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint az iráni járványhelyzet súlyosabb lehet, mint azt hiszik jelenleg, a tokiói olimpia szervezőivel pedig egyeztetések zajlanak a lehetséges forgatókönyvekről.","shortLead":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint az iráni járványhelyzet súlyosabb lehet, mint azt hiszik jelenleg, a tokiói...","id":"20200227_WHOfoigazgato_A_koronavirus_vilagjarvannya_is_valhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0da491-5801-4f3d-b1f9-b7d7de838e5e","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_WHOfoigazgato_A_koronavirus_vilagjarvannya_is_valhat","timestamp":"2020. február. 27. 17:59","title":"WHO-főigazgató: A koronavírus világjárvánnyá is válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c2b3e9-493e-4a18-9bb7-71329adceddf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Éjjellátót vásároltak, hogy minek, azt nem tudjuk, de a leltár során nem is találtuk meg” – számolt be egy helyi önkormányzati cég átvilágításának részeredményeiről Kiss János, a tavaly kinevezett vezérigazgató. A vizsgálat során derült az is ki, hogy az önkormányzati cég vásárolt egy Land Rovert, majd az egyik munkatársuknak eladták 2,9 millió forintért, amit jelenleg éppen egy internetes hirdetésben a duplájáért árul a szóban forgó volt kolléga. Ez ügyben tesz az új cégvezető feljelentést.\r

\r

","shortLead":"\"Éjjellátót vásároltak, hogy minek, azt nem tudjuk, de a leltár során nem is találtuk meg” – számolt be egy helyi...","id":"20200228_Nonstop_haboru_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9c2b3e9-493e-4a18-9bb7-71329adceddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9669f4-a544-49e4-b005-e79120dea1cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Nonstop_haboru_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. február. 28. 17:27","title":"Nonstop háború zajlik Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e6be13-e27c-443a-a0aa-b478765d61ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság a jegyek iránti igények visszaesésével indokolta a döntést.","shortLead":"A légitársaság a jegyek iránti igények visszaesésével indokolta a döntést.","id":"20200227_wizz_air_olaszorszag_jaratcsokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83e6be13-e27c-443a-a0aa-b478765d61ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713fdbda-5e35-48b6-b80b-fb7c90d12270","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_wizz_air_olaszorszag_jaratcsokkentes","timestamp":"2020. február. 27. 11:28","title":"Koronavírus: csökkenti Olaszországba tartó járatainak számát a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c29488b-ef21-4e42-a85b-2dbda70973d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzetközi szinten a jogalap nélküli telemarketing, Magyarországon a szabálytalan munkahelyi és egészségügyi adatkezelés miatt büntettek legtöbbször.","shortLead":"Nemzetközi szinten a jogalap nélküli telemarketing, Magyarországon a szabálytalan munkahelyi és egészségügyi...","id":"20200227_Telemarketinges_zaklatasok_miatt_osztjak_ki_a_legtobb_GDPRbirsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c29488b-ef21-4e42-a85b-2dbda70973d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d85071-de1b-4052-9ddd-b503131c3ebc","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_Telemarketinges_zaklatasok_miatt_osztjak_ki_a_legtobb_GDPRbirsagot","timestamp":"2020. február. 27. 15:40","title":"Telemarketinges zaklatások miatt osztják ki a legtöbb GDPR-bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint a Google jelenleg az amerikai kormánynál lobbizik azért, hogy felmentést kapjon a kínai céget érintő korlátozás alól, és újra ott lehessenek a kínai gyártó mobiljain.","shortLead":"A pletykák szerint a Google jelenleg az amerikai kormánynál lobbizik azért, hogy felmentést kapjon a kínai céget érintő...","id":"20200227_google_huawei_google_mobile_services_hms","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5e20da-de29-4dc5-acd8-4ab51d4cad2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_google_huawei_google_mobile_services_hms","timestamp":"2020. február. 27. 19:03","title":"Visszatérne a Google a Huawei telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Bízzanak bennem – kérte a miniszterelnök hallgatóságát.","shortLead":"Bízzanak bennem – kérte a miniszterelnök hallgatóságát.","id":"20200228_Orban_Arra_keszulunk_hogy_a_koronavirus_Magyarorszagon_is_megjelenik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6263110-2d92-4397-8af3-a79cda49967d","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Orban_Arra_keszulunk_hogy_a_koronavirus_Magyarorszagon_is_megjelenik","timestamp":"2020. február. 28. 08:00","title":"Orbán: Arra készülünk, hogy a koronavírus Magyarországon is megjelenik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf80a741-2cde-416e-a172-4b3f01505bc1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség fokozottan ellenőrzi a gyalogosokat a fővárosban.","shortLead":"A rendőrség fokozottan ellenőrzi a gyalogosokat a fővárosban.","id":"20200228_Halalos_gazolasok_felveteleivel_figyelmeztetik_a_lakossagot_a_helyes_kozlekedesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf80a741-2cde-416e-a172-4b3f01505bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3637bf-da0d-4da6-8ed2-93903ae97c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Halalos_gazolasok_felveteleivel_figyelmeztetik_a_lakossagot_a_helyes_kozlekedesre","timestamp":"2020. február. 28. 21:01","title":"Halálos gázolások felvételeivel figyelmeztetik a lakosságot a helyes közlekedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kormány és a szakértők szerint is kicsi az esély, hogy a koronavírus elkerülje Magyarországot, éppen ezért fontos, hogy tisztában legyünk az összes információval, amit a betegségről, a megelőzésről és a hatósági intézkedésekről tudni kell. Cikkünkben nemcsak arra igyekszünk választ adni, mik a COVID-19 legjellemzőbb tünetei, hanem arra is, hova fordulhatunk hiteles információkért, mi a teendőnk, ha attól tartunk, elkaptuk a vírust. Mi a különbség az influenza és a koronavírus között? Hogyan előzhetem meg? Lemehetek a háziorvoshoz? Minden, amit a következő hetekben tudni kell. ","shortLead":"A kormány és a szakértők szerint is kicsi az esély, hogy a koronavírus elkerülje Magyarországot, éppen ezért fontos...","id":"20200226_Vannak_meg_kerdesei_a_koronavirusrol_Most_mindet_megvalaszoljuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cdddf39-0333-44c3-ade9-e2780a07cdfe","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Vannak_meg_kerdesei_a_koronavirusrol_Most_mindet_megvalaszoljuk","timestamp":"2020. február. 27. 16:00","title":"Vannak még kérdései a koronavírusról? Most mindet megválaszoljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]