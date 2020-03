Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b36f3ab-9c20-483a-8613-c2afba141104","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok 14 tagállamában a szuperkeddi előválasztásokon több millióan járulnak az urnákhoz.","shortLead":"Az Egyesült Államok 14 tagállamában a szuperkeddi előválasztásokon több millióan járulnak az urnákhoz.","id":"20200303_Milliok_szavaznak_Amerikaban_a_szuperkedden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b36f3ab-9c20-483a-8613-c2afba141104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13096a3b-eaa1-47f0-a552-b988a5bb2162","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Milliok_szavaznak_Amerikaban_a_szuperkedden","timestamp":"2020. március. 03. 21:39","title":"Milliók szavaznak Amerikában a szuperkedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9516f715-38e2-4407-9304-506d9eebc121","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Beindult a diplomáciai nagyüzem az Európai Unió és Törökország között a görög-török határon kialakult menekülthelyzet miatt. A senkiföldjén még mindig több ezren táboroznak, és a feszült helyzetben egyre több az erőszak. Brüsszel ugyan hangsúlyozta, hogy nem enged a zsarolásnak, de ha nem akar egy újabb válságot, akkor kénytelen lesz egyezkedni Recep Tayyip Erdogan török elnökkel, akit a szíriai helyzet is szorongat. ","shortLead":"Beindult a diplomáciai nagyüzem az Európai Unió és Törökország között a görög-török határon kialakult menekülthelyzet...","id":"20200303_migracio_menekult_torokorszag_eu_gorogorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9516f715-38e2-4407-9304-506d9eebc121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9447ab2d-0c71-4b02-806a-c67943ee6f55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_migracio_menekult_torokorszag_eu_gorogorszag","timestamp":"2020. március. 03. 17:30","title":"Pénzzel és diplomáciával még meg lehet állítani a következő menekülthullámot, a kérdés csak az, meddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e60a62e-7bfc-49bc-83dd-ad5431911142","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Bár emlékezetünkre szeretünk fotógyűjteményként gondolni, inkább impresszionista festmények sorozatáról van szó, amelyek alkotója nagy szabadsággal viszonyul a témához – mutat rá Daniel Gilbert harvardi pszichológiaprofesszor.","shortLead":"Bár emlékezetünkre szeretünk fotógyűjteményként gondolni, inkább impresszionista festmények sorozatáról van szó...","id":"20200303_Azt_gondolja_jol_emlekszik_az_erzelmeire_Ennel_nagyobbat_talan_nem_is_tevedhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e60a62e-7bfc-49bc-83dd-ad5431911142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9cfa91-a0f1-456f-bfee-5f4a9c9ae87c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200303_Azt_gondolja_jol_emlekszik_az_erzelmeire_Ennel_nagyobbat_talan_nem_is_tevedhet","timestamp":"2020. március. 03. 14:15","title":"Azt gondolja, jól emlékszik az érzelmeire? Ennél nagyobbat talán nem is tévedhet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96da6e17-a851-4087-b44b-b8dc6d051140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első \"igazi\" Cupra erős benzinmotorral, illetve plugin hibrid hajtáslánccal rendelhető.","shortLead":"Az első \"igazi\" Cupra erős benzinmotorral, illetve plugin hibrid hajtáslánccal rendelhető.","id":"20200303_itt_a_vw_konszern_uj_markajanak_elso_sajat_autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96da6e17-a851-4087-b44b-b8dc6d051140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afde3c30-83cc-4768-975d-e191d38d196b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_itt_a_vw_konszern_uj_markajanak_elso_sajat_autoja","timestamp":"2020. március. 03. 11:21","title":"Itt a VW-konszern új márkájának első saját autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Utoljára január 23-án fordult elő, hogy 300 alatt volt az új megbetegedések száma.","shortLead":"Utoljára január 23-án fordult elő, hogy 300 alatt volt az új megbetegedések száma.","id":"20200302_Koronavirus_Nagyban_merseklodott_az_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9f79a8-8eaf-4e21-bb69-4111be381e4d","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Koronavirus_Nagyban_merseklodott_az_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","timestamp":"2020. március. 02. 05:47","title":"Koronavírus: Nagyban mérséklődőtt az napi új fertőzöttek száma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig még nem volt pozitív minta a koronavírus-vizsgálatok során. A mentőállomásokon depókat hoztak létre, ahonnan a háziorvosok védőfelszerelést tudnak igényelni. A koronavírus tájékoztató oldal azonban még nem működik.","shortLead":"Eddig még nem volt pozitív minta a koronavírus-vizsgálatok során. A mentőállomásokon depókat hoztak létre, ahonnan...","id":"20200302_Tisztifoorvos_Eddig_137_vizsgalatot_vegeztek_el_koronavirusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbcf0e8-cdcd-49d4-9e28-b173d81c4ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Tisztifoorvos_Eddig_137_vizsgalatot_vegeztek_el_koronavirusra","timestamp":"2020. március. 02. 11:14","title":"Tisztifőorvos: Eddig 137 vizsgálatot végeztek el koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca03f75f-7dc3-4986-a653-94b3fef2d717","c_author":"HVG","category":"360","description":"Julian Cope Self Civil War című, A mi zavaros időnk alcímű új lemeze vicces, okos, az érdeklődést végig fenntartó album.","shortLead":"Julian Cope Self Civil War című, A mi zavaros időnk alcímű új lemeze vicces, okos, az érdeklődést végig fenntartó album.","id":"202009_lemez__isteni_szinjatekos_julian_cope_self_civil_war","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca03f75f-7dc3-4986-a653-94b3fef2d717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f95593-fc8c-49ea-aa64-1d53e08c6338","keywords":null,"link":"/360/202009_lemez__isteni_szinjatekos_julian_cope_self_civil_war","timestamp":"2020. március. 03. 14:00","title":"Mellékállásban pogány isten, most Einsteinről, dízelautókról és a Facebookról énekel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a koronavírusról tartott sajtótájékoztatója közben bejelentette, hogy gyakorlatilag bezárják a magyar tranzitzónát. Az Európai Unió vizsgálja a lépést.","shortLead":"A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a koronavírusról tartott sajtótájékoztatója közben bejelentette...","id":"20200303_Vizsgalja_az_Europai_Bizottsag_azt_hogy_a_magyar_kormany_lezarta_a_tranzitzonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faa4337-636e-4f28-bbd2-24cbea65c469","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Vizsgalja_az_Europai_Bizottsag_azt_hogy_a_magyar_kormany_lezarta_a_tranzitzonat","timestamp":"2020. március. 03. 09:09","title":"Vizsgálja az Európai Bizottság, hogy a magyar kormány lezárta a tranzitzónát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]