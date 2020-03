Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5328d3ce-a7dc-4b07-9fd9-f5f084112aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A K2-18b nevű exobolygó több dolog miatt is érdekes. Az egyik, hogy eső esik rajta, igaz, a csapadék soha nem éri el a földfelszínt.","shortLead":"A K2-18b nevű exobolygó több dolog miatt is érdekes. Az egyik, hogy eső esik rajta, igaz, a csapadék soha nem éri el...","id":"20200304_k2_18b_exobolygo_kepler_urtavcso_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5328d3ce-a7dc-4b07-9fd9-f5f084112aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28964b7-b9eb-4637-a589-6f536f4a9a67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_k2_18b_exobolygo_kepler_urtavcso_eso","timestamp":"2020. március. 04. 08:03","title":"Van egy bolygó a \"közelben\", ahol néha eső esik, majdnem úgy, ahogy a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem egyértelmű, miért nem ismertették tegnap a másik diák iskoláját, CEU-döntés jöhet az Európai Bíróságon, kisiklott egy TGV. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem egyértelmű, miért nem ismertették tegnap a másik diák iskoláját, CEU-döntés jöhet az Európai Bíróságon, kisiklott...","id":"20200305_Radar360_Uj_informaciok_a_koronavirusos_betegrol_katonak_a_torok_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51142aa-1dfa-49c4-8354-8b930d5f4395","keywords":null,"link":"/360/20200305_Radar360_Uj_informaciok_a_koronavirusos_betegrol_katonak_a_torok_hataron","timestamp":"2020. március. 05. 17:30","title":"Radar360: Elmaradhatnak a március 15-i ünnepségek, katonák a török határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benziné három nap alatt 18 forinttal mérséklődött.","shortLead":"A benziné három nap alatt 18 forinttal mérséklődött.","id":"20200304_uzemanyag_benzin_gazolaj_csokkenes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05715337-7ebb-4c10-8b48-109caa17308e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_uzemanyag_benzin_gazolaj_csokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 11:54","title":"Nagyot csökken az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"New York volt polgármestere rendkívül rossz eredményt ért el a szuperkedden, ezért kiszállt az elnökjelöltségért folyó versenyből. Joe Bident támogatja. ","shortLead":"New York volt polgármestere rendkívül rossz eredményt ért el a szuperkedden, ezért kiszállt az elnökjelöltségért folyó...","id":"20200304_Visszalepett_a_demokrata_elnokjeloltsegtol_Michael_Bloomberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dfb7ee-bfc3-4750-a757-64889e97110a","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Visszalepett_a_demokrata_elnokjeloltsegtol_Michael_Bloomberg","timestamp":"2020. március. 04. 16:50","title":"Visszalépett a demokrata elnökjelöltségtől Michael Bloomberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30537fb3-7434-45a5-944f-90bde3da0329","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ronaldinho okmányát még 2018-ban vonták be, mert nem fizetett be egy bírságot.","shortLead":"Ronaldinho okmányát még 2018-ban vonták be, mert nem fizetett be egy bírságot.","id":"20200305_ronaldinho_hamis_utlevel_paraguay","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30537fb3-7434-45a5-944f-90bde3da0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8af074-9729-470e-913c-a40b48f90901","keywords":null,"link":"/elet/20200305_ronaldinho_hamis_utlevel_paraguay","timestamp":"2020. március. 05. 11:20","title":"Hamis útlevél miatt állították elő Ronaldinhót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6173ab0c-6ce0-4710-85e6-066a22a55af4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A félévi vizsgaidőszakot követően sok egyetemi hallgató dönt úgy, hogy szünetelteti, megszakítja, esetleg abbahagyja vagy esti, illetve levelező tagozaton folytatja a tanulmányait, ami közvetlenül befolyásolja a társadalombiztosításukat is. Az Adózóna összegyűjtötte, mire kell figyelniük.","shortLead":"A félévi vizsgaidőszakot követően sok egyetemi hallgató dönt úgy, hogy szünetelteti, megszakítja, esetleg abbahagyja...","id":"20200304_hallgatoi_jogviszony_egeszsegugyi_ellatas_szovetkezeti_munka_vallalkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6173ab0c-6ce0-4710-85e6-066a22a55af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41baf1e2-c818-4b9e-886b-27ca689825bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_hallgatoi_jogviszony_egeszsegugyi_ellatas_szovetkezeti_munka_vallalkozas","timestamp":"2020. március. 04. 11:38","title":"Kinek jár és kinek nem egészségügyi ellátás, ha változik a hallgató jogviszonya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41f66ce-6726-4842-9bb9-456b06f18e6f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csalódniuk kellett, akik esetleg azt remélték, hogy a magyar katolikus vezetők közösséget vállalnak az egyházi iskolákban tanító, új NAT miatt szakmai aggodalmaikat megfogalmazó 1200 pedagógussal.","shortLead":"Csalódniuk kellett, akik esetleg azt remélték, hogy a magyar katolikus vezetők közösséget vállalnak az egyházi...","id":"20200305_magyar_katolikus_puspoki_kar_nat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b41f66ce-6726-4842-9bb9-456b06f18e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43578177-474a-42ee-a98e-a08dddad9b5f","keywords":null,"link":"/360/20200305_magyar_katolikus_puspoki_kar_nat","timestamp":"2020. március. 05. 14:30","title":"Egy mukkot sem szól az egyházi iskolák tanárainak tiltakozásáról a katolikus püspöki kar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utak negyede csupa lyuk Budapesten. Az MSZP aláírást gyűjt, hogy legyen pénz felújítani.","shortLead":"Az utak negyede csupa lyuk Budapesten. Az MSZP aláírást gyűjt, hogy legyen pénz felújítani.","id":"20200305_Tutto_Kata_itt_offroad_versenyt_lehet_rendezni_nem_olimpiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2033c39a-4bed-4662-b5dc-3db6b0d46abc","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Tutto_Kata_itt_offroad_versenyt_lehet_rendezni_nem_olimpiat","timestamp":"2020. március. 05. 18:55","title":"Tüttő Kata: Itt off-road versenyt lehet rendezni, nem olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]