[{"available":true,"c_guid":"12514078-7ae0-45bd-b513-9f7e5009edcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hír nyomán fokozták a már eddig is kiemelt óvintézkedéseket Vatikánvárosban.","shortLead":"A hír nyomán fokozták a már eddig is kiemelt óvintézkedéseket Vatikánvárosban.","id":"20200306_koronavirus_fertozes_vatikan_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12514078-7ae0-45bd-b513-9f7e5009edcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafbe010-2f75-40dd-9def-c24f14bc870c","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_koronavirus_fertozes_vatikan_jarvany","timestamp":"2020. március. 06. 12:41","title":"A Vatikánból is jelentettek koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cca6fd9-125f-41b7-96dc-9e2328909c57","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hosszú évekig tartó felújítás után újra megnyílt a látogatók előtt csütörtökön Dzsószer fáraó lépcsős piramisa, a szakkarai nekropolisz leglátványosabb építménye, a valaha épült legrégibb piramis.","shortLead":"Hosszú évekig tartó felújítás után újra megnyílt a látogatók előtt csütörtökön Dzsószer fáraó lépcsős piramisa...","id":"20200306_Ujra_megnyilt_a_valaha_epult_legregibb_piramis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cca6fd9-125f-41b7-96dc-9e2328909c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63278141-170e-4f39-8117-7948acdc3ff2","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_Ujra_megnyilt_a_valaha_epult_legregibb_piramis","timestamp":"2020. március. 06. 08:54","title":"Újra megnyílt a valaha épült legrégibb piramis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fe5683-b217-4701-b71c-9f6718f7dd6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magasabban fekvő északi tájakon havazat is.","shortLead":"A magasabban fekvő északi tájakon havazat is.","id":"20200306_borus_csapadekos_lesz_a_pentek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6fe5683-b217-4701-b71c-9f6718f7dd6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673e8b73-7e92-4078-b29d-a034386a3779","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_borus_csapadekos_lesz_a_pentek","timestamp":"2020. március. 06. 05:15","title":"Borús, csapadékos lesz a péntek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fertőzött még mindig csak kettő van.","shortLead":"Fertőzött még mindig csak kettő van.","id":"20200305_Mar_39en_vannak_karantenben_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7815ef6b-36d2-468e-b7de-f8d1e5044e52","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Mar_39en_vannak_karantenben_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 05. 19:26","title":"Már 39-en karanténban, bevittek 15 japánt a Kálvin térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3300dfaa-4076-473e-bf37-df79d26c78d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híresztelések ellenére nem maradnak el a Kartel koncertjei. Ez azért komoly probléma, mert jelenleg a világ összes androidos készülékének 42,1 százalékán fut ennél sokkal régebbi szoftver.