[{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OPEC a 2008-as világválság óta nem látott olajkitermelés-csökkentést akar, de erre Oroszországnak még áldását kell adni. A koronavírus-járvány miatt ugyanis visszaesett a kereslet, emiatt pedig zuhannak az árak.","shortLead":"Az OPEC a 2008-as világválság óta nem látott olajkitermelés-csökkentést akar, de erre Oroszországnak még áldását kell...","id":"20200306_Olcso_benzin_az_OPEC_nem_akarja_hogy_a_koronavirus_leverje_az_olajarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35674e27-8bde-4369-8354-dae96dbab07c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Olcso_benzin_az_OPEC_nem_akarja_hogy_a_koronavirus_leverje_az_olajarat","timestamp":"2020. március. 06. 12:10","title":"Olcsó benzin: Moszkván múlik, hogy a koronavírus mennyire veri le az olajárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években májusban jelentette be a OnePlus az adott évre vonatkozó első csúcstelefonját, idén már hamarabb megérkezhet a OnePlus 8.","shortLead":"Az elmúlt években májusban jelentette be a OnePlus az adott évre vonatkozó első csúcstelefonját, idén már hamarabb...","id":"20200305_oneplus8_bemutato_aprilis_masodik_hete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535818f9-b9de-43ae-85d1-fa185ba830bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_oneplus8_bemutato_aprilis_masodik_hete","timestamp":"2020. március. 05. 13:03","title":"Hamarabb érkezhet a OnePlus 8 a vártnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az egykor a New York és Washington ellen támadást intéző terroristákat bújtató táliboknak tett engedményekkel próbálja lezárni történetének leghosszabb háborúját az USA Afganisztánban. A kabuli kormány úgy érzi, magára hagyták, de Donald Trump az elnökválasztás előtt külpolitikai sikert akar.","shortLead":"Az egykor a New York és Washington ellen támadást intéző terroristákat bújtató táliboknak tett engedményekkel próbálja...","id":"202010__bekekotes_atalibokkal__azusa_kivonul__aggodo_afganok__feladott_celok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f8e0ce-1252-4ffb-84d6-7c4ee11e01fe","keywords":null,"link":"/360/202010__bekekotes_atalibokkal__azusa_kivonul__aggodo_afganok__feladott_celok","timestamp":"2020. március. 07. 08:30","title":"Afganisztán, ahol a Szovjetunió után az USA sem tudott háborút nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy súlyosan ittas jakabszállási férfit tartóztattak le a napokban a rendőrök, aki nekiütközött egy parkoló gépkocsinak, ami hátulról nekiment az előtte parkoló autónak.","shortLead":"Egy súlyosan ittas jakabszállási férfit tartóztattak le a napokban a rendőrök, aki nekiütközött egy parkoló...","id":"20200305_Alkoholmergezesig_itta_magat_egy_autost_aki_aztan_balesetezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fd3245-1b49-49f4-86f5-b951f6b2f14b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_Alkoholmergezesig_itta_magat_egy_autost_aki_aztan_balesetezett","timestamp":"2020. március. 05. 15:23","title":"Alkoholmérgezésig itta magát egy autós, aki aztán balesetezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező három szettben legyőzte Kimmer Coppejanst pénteken a debreceni Magyarország-Belgium a selejtezőben, így az első nap végén 1-1-re áll a párharc.\r

","shortLead":"A magyar teniszező három szettben legyőzte Kimmer Coppejanst pénteken a debreceni Magyarország-Belgium a selejtezőben...","id":"20200307_tenisz_davis_kupa_fucsovics_marton_balazs_attila_belgium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13d485f-c126-4613-908b-626a5b5b5416","keywords":null,"link":"/sport/20200307_tenisz_davis_kupa_fucsovics_marton_balazs_attila_belgium","timestamp":"2020. március. 07. 08:08","title":"Fontos győzelemmel egyenlített Fucsovics a Davis Kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Mostantól csak a bírósági út marad, ha fellebbezne egy táppénzt, gyermekgondozási díjat vagy nyugdíjat érintő ügyben. Ez pedig évekig is elhúzódhat.","shortLead":"Mostantól csak a bírósági út marad, ha fellebbezne egy táppénzt, gyermekgondozási díjat vagy nyugdíjat érintő ügyben...","id":"20200305_Megszunt_a_fellebbezes_a_tarsadalombiztositasi_ugyekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0ebfd5-3eff-42ea-b844-fbd64de06f74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Megszunt_a_fellebbezes_a_tarsadalombiztositasi_ugyekben","timestamp":"2020. március. 05. 15:19","title":"Megszűnt a fellebbezés a társadalombiztosítási ügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5757cd-d12c-4787-b2b1-9cdcabc39925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tollvonással elvett a város tömegközlekedésétől 7 milliárd forintot a kormány, miközben a másik kezével meg odatolt 10 milliárdot. Igaz, ebből az állami Volán járműveit cserélhetik le, miközben az önkormányzati közlekedési cég villamosai meg lerohadnak.","shortLead":"Egy tollvonással elvett a város tömegközlekedésétől 7 milliárd forintot a kormány, miközben a másik kezével meg odatolt...","id":"20200305_Janusarcuan_jotekonykodik_a_kormany_Szegeddel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de5757cd-d12c-4787-b2b1-9cdcabc39925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd73448-d573-4417-b647-5e7ebdcca39a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Janusarcuan_jotekonykodik_a_kormany_Szegeddel","timestamp":"2020. március. 05. 12:50","title":"Janus-arcúan jótékonykodik a kormány Szegeddel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa67dfa0-b231-46ed-b2b7-9db9ae91b795","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eddigi alelefánt lázadozott, ezért cserélni kellett.","shortLead":"Az eddigi alelefánt lázadozott, ezért cserélni kellett.","id":"20200305_Uj_elefantfiu_erkezett_Szegedre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa67dfa0-b231-46ed-b2b7-9db9ae91b795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b78e82e-fbde-4a05-936e-192352db98f6","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Uj_elefantfiu_erkezett_Szegedre","timestamp":"2020. március. 05. 15:36","title":"Új elefántfiú érkezett Szegedre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]