„Teljes mértékben ellenőrzés alatt tartjuk a koronavírus-járványt” – jelentette ki magabiztosan Donald Trump amerikai elnök, néhány órával azután, hogy egy kaliforniai fertőzött halála nyomán a délnyugati államban rendkívüli állapotot rendeltek el. Így már három államban, Kalifornia mellett Washingtonban és Marylandben hirdettek rendkívüli állapotot. A betegség New Yorkban is felütötte a fejét, New York államban már közel negyven beteget tartanak nyilván, a városban pedig több mint kétezren élnek önkéntes karanténban.

© AFP

Míg az első fertőzéseket Washington államban regisztrálták, mostanra Kalifornia lett az az állam, ahol a legtöbb koronavírusos beteget tartják nyilván. S miközben újabb és újabb államokban – például Texasban és New Jerseyben is - találnak fertőzötteket, Kalifornia partjainál vesztegzár alá vettek egy Hawaiiból San Franciscóba tartó nyaralóhajót, amelyen az utóbbi másfél napban 21, gyanús tüneteket produkáló embert találtak. Egy ember már meg is halt. A kaliforniai hatóságok bejelentették, addig nem engedik kikötni a hajót és partra szállni a 2500 embert, amíg nem vizsgálják meg a hajón tartózkodó valamennyi embert. A tesztkészleteket most helikopteren szállítják a San Francisco közelében horgonyzó hajóra, és napokba is beletelhet, amíg mindenkit megvizsgálnak.

Sokkal több lehet a beteg

A helyi szakértők szerint Washington államban – ahol a legtöbb halottat egy öregek otthonában regisztrálták – a hivatalosnál valószínűleg jóval több, egyes becslések szerint akár ezernél is több beteg is lehet. Ezt az állítást arra alapozzák, hogy a Seattle-ben és környékén regisztrált betegeknél talált vírusok a mutációk különböző fokozatainál tartottak, amiből arra lehet következtetni, hogy a kór már jó ideje terjed észrevétlenül a városban és környékén azok között, akik már nem a Kínából érkezettektől, hanem a már helyben megfertőzött személyektől kapták el a kórt.

© AFP

A „rejtett járvány” betegeinél az orvosok - valószínűleg helytelenül – influenzát diagnosztizáltak, ennek az az oka, hogy az első napokban csak azoknál végeztek szűrést a koronavírusra, akik Kínában jártak, vagy találkoztak Kínából érkezett betegekkel. Mostanra megváltozott a protokoll, és mindenkit megvizsgálnak, aki a koronavírus-fertőzéshez hasonló tünetekre panaszkodik. És felgyorsult a fertőtlenítés is: rendre bezárják és fertőtlenítik azokat az iskolákat, ahol a diákok közül valaki influenzaszerű tünetek miatt fordult orvoshoz.

Az elnök és a szakértők

Míg Trump azt mondja, hogy minden rendben van, az amerikai egészségügy hatóságok arra figyelmeztették az amerikaiakat, hogy a járvány komoly fennakadásokat okozhat a hétköznapi életben. A törvényhozás is tudja, hogy komoly a baj, s a felső- és alsóház gyors ütemben 8,3 milliárd dollárt különített el a járvány elleni harcra, illetve a vakcinakutatás felgyorsítására. Ha viszont a dolgok nem úgy sülnek el, ahogy Trump – és egész Amerika – akarja, akkor már megvan a bűnbak. Természetesen az előző elnök Barack Obama személyében, aki Trump szerint olyan rendeletet hozott, amely megnehezítette a szűrések végrehajtását.

Donald Trump egy vírus modelljét tekinti meg az Országos Egészségügyi Intézet Vakcina Kutatóközpontjában tett túra során 2020. március 3-án © AFP

De az amerikai elnök nem csak Obamánál mutatja jobbnak magát, hanem úgy tesz, mintha többet tudna a vírusról az orvosoknál és a kutatóknál is. „Szerintem hamis az az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által megadott szám, amely szerint a halálozási arányszám 3,4 százalék lenne. Sok emberrel beszéltem, és ez alapján úgy vélem, nagyon sok embernél olyan enyhe volt a fertőzés, hogy nem is ment el orvoshoz. Ezekről az emberektől nem is tudjuk, hogy betegek voltak, szerintem a valós szám valahol egy százalék alatt lehet” – mondta egy telefonos interjúban az amerikai elnök. Később azt is közölte, hogy az országban már meg is állították a járványt. Mondta ezt annak ellenére, hogy a számok arról tanúskodnak, a betegség rendületlenül terjed.

A honatyák és honanyák által megszavazott pénz ugyanakkor nem segít annak a több millió amerikaiak, akiknek nincs pénze az orvosi kezelések kifizetésére. Hogy ezek mekkorák, azt jól mutatja az a BBC-hír is, amely szerint egy, a koronavírus tüneteit mutató floridai férfi egy 3270 dolláros orvosi számlát kapott. Az is gondot jelent, hogy sok munkahelyen az alkalmazottaknak nem jár fizetett szabadság, s a munkakultúra részévé vált, hogy sok beosztott betegen is bejár dolgozni.

Deviánsok és árdrágítók

Ahogyan nő az igazolt fertőzöttek száma, úgy emelkedik a felelőtlen betegek száma is. A New Hampshire államban lévő Dartmouth-Hitchcock egészségügyi központ dolgozóján kijöttek a fertőzés tünetei, és kollégái azt kérték tőle, ne menjen társaságba, amíg meg nem jön a teszt eredménye. Az Olaszországból hazatért férfi azonban nem tett eleget a kérésnek, és elment az orvosok és a helyi egyetemisták egyik találkozójára. Aztán kiderült, hogy az egészségügyi dolgozó lett az állam első koronavírus-fertőzöttje, és a rendezvényen megjelent vendégek egyike elkapta a kórt a felelőtlen férfitől.

A modern kapitalizmus szülőhazájának számító ország nem cáfolt rá hírnevére, ahogy súlyosbodik a járványveszély, úgy emelkednek az árak is. Nagyon sok boltban elfogytak a maszkok és kézfertőtlenítők, s ezt követően az interneten árut keresők azzal találták szembe magukat, hogy egyes kereskedők száz dollárért kínáltak egy kézfertőtlenítőt, és negyven dollárt kértek el egy csomagnyi nedves fertőtlenítő kendőért. A csúcstartó az a kereskedő, aki egy flakon kézfertőtlenítőért 114 dollárt kért, ez a 23-szorosa annak, amennyit a járvány megjelenése előtt kellett fizetni ezért a termékért.