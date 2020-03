Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f357719-f7f2-4dad-962f-481859834fb8","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A koronavírus most előttünk jár, de az emberiség hamarosan felzárkózik – mondja Garamszegi László Zsolt evolúció-biológus, az MTA Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatója. Szerinte az is baj, hogy nem tanulunk eléggé a korábbi nagy járványokból, pedig ennek a mostaninak is volt már előzménye.","shortLead":"A koronavírus most előttünk jár, de az emberiség hamarosan felzárkózik – mondja Garamszegi László Zsolt...","id":"202010_ami_duhit_hogy_nem_tanulunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f357719-f7f2-4dad-962f-481859834fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa0feea-a8d9-4a70-9672-5a7eb152e712","keywords":null,"link":"/360/202010_ami_duhit_hogy_nem_tanulunk","timestamp":"2020. március. 06. 15:00","title":"A koronavírus felett nincs végső győzelem, legfeljebb előnybe kerülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közben az ellenzéki pártok is lefújták saját eseményüket.","shortLead":"Közben az ellenzéki pártok is lefújták saját eseményüket.","id":"20200307_koronavirus_marcius_15_karacsony_gergely_fopolgarmester_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eeabe68-50c7-406c-be00-08df08c28475","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_koronavirus_marcius_15_karacsony_gergely_fopolgarmester_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. március. 07. 17:04","title":"A fővárosi önkormányzat is lemondta a március 15-i ünnepséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80dac5e5-4d52-4a36-bf99-5bad938559c2","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A koronavírus terjedése újra előtérbe helyezte a kézmosás fontosságát. A Semmelweis Ignác által elterjesztett szokás ma már nem csak az egészségügyben számít mindennaposnak – ám az emberek elsöprő többsége nem megfelelően végzi a kézmosást, így csökkentve annak hatékonyságát.","shortLead":"A koronavírus terjedése újra előtérbe helyezte a kézmosás fontosságát. A Semmelweis Ignác által elterjesztett szokás ma...","id":"201828__higienia__korhazi_fertozesek__otthoni_hanyagsag__kez_kezet_nem_mos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80dac5e5-4d52-4a36-bf99-5bad938559c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95284fca-8e0b-475d-a8f2-cf8f1315d3f0","keywords":null,"link":"/360/201828__higienia__korhazi_fertozesek__otthoni_hanyagsag__kez_kezet_nem_mos","timestamp":"2020. március. 07. 13:00","title":"95-97% esély van rá, hogy eddig ön is rosszul mosott kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal. Ezt a politikus jelentette be Facebook-oldalán.\r

","shortLead":"Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal...","id":"20200307_Az_egyik_olasz_kormanypart_vezetoje_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83457e3b-cf93-486f-986d-cbecb333100c","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Az_egyik_olasz_kormanypart_vezetoje_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 07. 13:44","title":"Az egyik olasz kormánypárt vezetője is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0efcf6f-6a28-47e3-9146-fa1fbd5e597f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megjelent az Eurostat felmérése.","shortLead":"Megjelent az Eurostat felmérése.","id":"20200308_Ime_itt_a_berkulonbseg_Europaban_a_nok_es_a_ferfiak_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0efcf6f-6a28-47e3-9146-fa1fbd5e597f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08986124-5ea3-4bd0-925f-e9959d2bc58d","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Ime_itt_a_berkulonbseg_Europaban_a_nok_es_a_ferfiak_kozott","timestamp":"2020. március. 08. 10:27","title":"Kimutatták, mekkora a bérkülönbség Európában a nők és a férfiak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef50cb0d-e0c0-4f06-b79e-3ee809317608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arab koalíció légicsapást mért a húszik állására Szalíf kikötőben.","shortLead":"Az arab koalíció légicsapást mért a húszik állására Szalíf kikötőben.","id":"20200308_Folytatodik_a_kilatastalan_polgarhaboru_Jemenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef50cb0d-e0c0-4f06-b79e-3ee809317608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d4a701-a444-473e-a7f2-249cb458c1f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Folytatodik_a_kilatastalan_polgarhaboru_Jemenben","timestamp":"2020. március. 08. 08:30","title":"Folytatódik a kilátástalan polgárháború Jemenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azzal vádolták az érseket, hogy tudott a molesztálásokról, mégse jelentette a hatóságoknak.","shortLead":"Azzal vádolták az érseket, hogy tudott a molesztálásokról, mégse jelentette a hatóságoknak.","id":"20200306_A_papa_elfogadta_a_pedofil_ugyek_elhallgatasaval_vadolt_francia_ersek_lemondasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cb8471-b9da-4aa7-97be-c0b8b4b98300","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_A_papa_elfogadta_a_pedofil_ugyek_elhallgatasaval_vadolt_francia_ersek_lemondasat","timestamp":"2020. március. 06. 16:18","title":"A pápa elfogadta a pedofil ügyek elhallgatásával vádolt francia érsek lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt embert sodort el a lavina Dachsteinnél.","shortLead":"Öt embert sodort el a lavina Dachsteinnél.","id":"20200308_Halalos_lavinabaleset_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf857d5f-181e-4458-9087-532f38775ebc","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Halalos_lavinabaleset_Ausztriaban","timestamp":"2020. március. 08. 13:41","title":"Halálos lavinabaleset Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]