[{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan vágynak pihenésre és unokázásra, de ahhoz, hogy megfelelő anyagi körülmények között éljenek, még ekkor is dolgozniuk kell.","shortLead":"Sokan vágynak pihenésre és unokázásra, de ahhoz, hogy megfelelő anyagi körülmények között éljenek, még ekkor is...","id":"20200307_nyugdij_oregsegi_nyugdig_idoskor_magyar_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d18719e-040b-4a9f-816a-7d8197f5073a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_nyugdij_oregsegi_nyugdig_idoskor_magyar_nok","timestamp":"2020. március. 07. 20:51","title":"Pihenés helyett munka vár sok magyar nőre időskorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf40d77c-e1e4-440b-af54-9774cb90ccb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200308_new_york_1911_video_4k_koronavirus_mutacio_elte_kutya_mri_uj_messenger_xiaomi_black_shark_3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf40d77c-e1e4-440b-af54-9774cb90ccb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8b6f6f-3ee5-4113-933a-c6652931a06f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200308_new_york_1911_video_4k_koronavirus_mutacio_elte_kutya_mri_uj_messenger_xiaomi_black_shark_3","timestamp":"2020. március. 08. 12:03","title":"Ez történt: úgy rendbe rakta a mesterséges intelligencia a 109 éves videót, hogy öröm nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82590c2-5191-49bf-846d-fc9f129d2e90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint nem a 2010 előtti világot kell visszahozni.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint nem a 2010 előtti világot kell visszahozni.","id":"20200308_Alig_burkolt_fopolgarmesteri_biralat_Gyurcsanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e82590c2-5191-49bf-846d-fc9f129d2e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca4d667-7acb-4e69-b4d7-5df69f619a30","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_Alig_burkolt_fopolgarmesteri_biralat_Gyurcsanynak","timestamp":"2020. március. 08. 15:49","title":"Alig burkoltan bírálta Gyurcsányt a főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az egykor a New York és Washington ellen támadást intéző terroristákat bújtató táliboknak tett engedményekkel próbálja lezárni történetének leghosszabb háborúját az USA Afganisztánban. A kabuli kormány úgy érzi, magára hagyták, de Donald Trump az elnökválasztás előtt külpolitikai sikert akar.","shortLead":"Az egykor a New York és Washington ellen támadást intéző terroristákat bújtató táliboknak tett engedményekkel próbálja...","id":"202010__bekekotes_atalibokkal__azusa_kivonul__aggodo_afganok__feladott_celok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f8e0ce-1252-4ffb-84d6-7c4ee11e01fe","keywords":null,"link":"/360/202010__bekekotes_atalibokkal__azusa_kivonul__aggodo_afganok__feladott_celok","timestamp":"2020. március. 07. 08:30","title":"Afganisztán, ahol a Szovjetunió után az USA sem tudott háborút nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem érdemes arra számítani, hogy a melegebb idő beköszöntével véget ér az új koronavírus-járvány – jelentette be Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti programjait irányító ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Nem érdemes arra számítani, hogy a melegebb idő beköszöntével véget ér az új koronavírus-járvány – jelentette be...","id":"20200307_Hiu_remeny_lehet_csak_hogy_a_meleg_ido_bekoszontevel_visszaszorul_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db90ea89-f571-491b-b1f1-056acba252ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Hiu_remeny_lehet_csak_hogy_a_meleg_ido_bekoszontevel_visszaszorul_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 07. 09:36","title":"Hiú remény lehet csak, hogy a meleg idő beköszöntével visszaszorul a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a00261-4646-4403-a3d8-827a943bc224","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyarok eddig háromszor tudtak fordítani a DK-ban 1-2-es állásról.","shortLead":"A magyarok eddig háromszor tudtak fordítani a DK-ban 1-2-es állásról.","id":"20200307_davis_kupa_balazs_attila_fucsovics_marton_tovabbjutas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17a00261-4646-4403-a3d8-827a943bc224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7851990a-f5de-48a9-87b5-4c2f14ec5787","keywords":null,"link":"/sport/20200307_davis_kupa_balazs_attila_fucsovics_marton_tovabbjutas","timestamp":"2020. március. 07. 16:39","title":"Davis Kupa: Balázs egyenlített, Fucsovics továbbjutás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb teherszállítmányt indított el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) az amerikai űrkutatási vállalat pénteken. Egyúttal ez volt az 50. próba, amelynek során az űrhajót felvivő rakétát úgy térítették vissza a Földre, hogy újra felhasználható legyen.\r

","shortLead":"Újabb teherszállítmányt indított el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) az amerikai űrkutatási vállalat pénteken. Egyúttal...","id":"20200307_spacex_nemzetkozi_urallomas_nasa_teherszallitmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1b9ee2-4368-48c0-ba4d-977f92c1e6f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_spacex_nemzetkozi_urallomas_nasa_teherszallitmany","timestamp":"2020. március. 07. 12:17","title":"Sikeresen indult a SpaceX legújabb küldetése – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d507f461-81dc-40c7-b65a-3a854e711c98","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Xiaomi telefonjának kamerája igen magasra helyezte a lécet, ráadásul ezért a felsőkategóriás mobilért fele annyi pénzt kérnek el, mint a nagy riválisok a csúcskészülékeiért. Teszten a Mi Note 10 és a Redmi Note 8T.","shortLead":"A Xiaomi telefonjának kamerája igen magasra helyezte a lécet, ráadásul ezért a felsőkategóriás mobilért fele annyi...","id":"20200307_xiaomi_mi_note_10_redmi_note_8t_telefon_teszt_velemeny_tapasztalat_kritika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d507f461-81dc-40c7-b65a-3a854e711c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6a0643-9edf-4bcd-9a7a-0794331724ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_xiaomi_mi_note_10_redmi_note_8t_telefon_teszt_velemeny_tapasztalat_kritika","timestamp":"2020. március. 07. 20:00","title":"108 megapixeles telefon féláron: íme, a Xiaomi drágább verzióban is olcsóbb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]