[{"available":true,"c_guid":"e4113edf-4dde-44c1-b775-0b0430576b76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány idején nagyon fontos a gyakori és alapos kézmosás. Egy új oldallal ezt most még hatékonyabbá tehetjük.","shortLead":"Egy járvány idején nagyon fontos a gyakori és alapos kézmosás. Egy új oldallal ezt most még hatékonyabbá tehetjük.","id":"20200310_koronavirus_kezmosas_wash_your_lyrics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4113edf-4dde-44c1-b775-0b0430576b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa5d946-812e-46c0-8a0b-13bcb5d38825","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_kezmosas_wash_your_lyrics","timestamp":"2020. március. 10. 09:03","title":"Tart a koronavírustól? Hasznos új oldal indult, ezzel még hatékonyabb lehet a kézmosás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány miatt az a legjobb, ha Magyarországon maradnak az orvosok. A kormány utasítani nem tudja őket a maradásra, csak kérni.","shortLead":"A járvány miatt az a legjobb, ha Magyarországon maradnak az orvosok. A kormány utasítani nem tudja őket a maradásra...","id":"20200309_Pinter_es_Kasler_kerik_az_orvosokat_most_ne_menjenek_kulfoldre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8488b5aa-b630-4f57-a896-222ce06698e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Pinter_es_Kasler_kerik_az_orvosokat_most_ne_menjenek_kulfoldre","timestamp":"2020. március. 09. 09:24","title":"Pintér és Kásler kérik az orvosokat, most ne menjenek külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vígben kezdtem. Ha módomban áll, ide térek vissza – írja pályázatában a színész, rendező, aki polgári népszínházban gondolkodik. ","shortLead":"A Vígben kezdtem. Ha módomban áll, ide térek vissza – írja pályázatában a színész, rendező, aki polgári népszínházban...","id":"20200309_Rudolf_Peter_En_egy_olyan_moralis_szinhazban_hiszek_ahol_a_szineszek_alazattal_de_nem_megalazva_dolgozhatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16356201-5e0e-468c-bcd9-78eea13bc8c7","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Rudolf_Peter_En_egy_olyan_moralis_szinhazban_hiszek_ahol_a_szineszek_alazattal_de_nem_megalazva_dolgozhatnak","timestamp":"2020. március. 09. 17:00","title":"Rudolf Péter: Én egy olyan „morális“ színházban hiszek, ahol a színészek alázattal, de nem megalázva dolgozhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvostudomány fejlődésével egyre biztonságosabb és hozzáférhetőbb a terhességmegszakítás. Mégis egyre kevesebb történik, ami pedig a fogamzásgátlás tudományának és szélesebb körű elfogadottságának köszönhető.","shortLead":"Az orvostudomány fejlődésével egyre biztonságosabb és hozzáférhetőbb a terhességmegszakítás. Mégis egyre kevesebb...","id":"20200309_abortuszok_szama_gyogyszeres_terhessegmegszakitas_mizoprosztol_aid_access_fogamzasgatlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5507f2-3bed-4d99-b326-8830c1211117","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_abortuszok_szama_gyogyszeres_terhessegmegszakitas_mizoprosztol_aid_access_fogamzasgatlas","timestamp":"2020. március. 09. 00:03","title":"27 ezerért bárki rendelhet abortusztablettát, mégis egyre kevesebb a terhességmegszakítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ec1f96-5e58-4fe0-a67a-053f34eff116","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"S. tanár úr a nyolcvanas évek végén vezetett népszerű táborokat, amelyek egy fantáziavilágban zajlottak. És ahol szexuális játékokba vonta be a résztvevőket.","shortLead":"S. tanár úr a nyolcvanas évek végén vezetett népszerű táborokat, amelyek egy fantáziavilágban zajlottak. És ahol...","id":"20200309_visszateres_epipoba_dokumentumfilm_gyerekmolesztalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00ec1f96-5e58-4fe0-a67a-053f34eff116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17286ea-c1ec-493c-8815-bdbe83f4e1c1","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_visszateres_epipoba_dokumentumfilm_gyerekmolesztalas","timestamp":"2020. március. 09. 21:17","title":"Dokumentumfilm készült a táborokról, ahol egy budapesti tanár gyerekeket molesztált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af689592-6266-4e15-85c0-307306058876","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem kíván versengeni, és több fogyasztóorientált funkciót is felad a Microsoft a Cortanánál, sőt digitális asszisztense nevét is megváltoztathatja.","shortLead":"Már nem kíván versengeni, és több fogyasztóorientált funkciót is felad a Microsoft a Cortanánál, sőt digitális...","id":"20200309_cortana_uj_neve_microsoft365_assistant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af689592-6266-4e15-85c0-307306058876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85df6430-a6f4-4ee6-a95c-3950e5e07f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_cortana_uj_neve_microsoft365_assistant","timestamp":"2020. március. 09. 14:03","title":"Felejtse el a Cortanát, megvan az új neve és feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindezt azután, hogy a kormány a klímavédelem felé fordult.","shortLead":"Mindezt azután, hogy a kormány a klímavédelem felé fordult.","id":"20200309_tiborcz_istvan_sajer_gabor_napelempark_kkv_energia_hitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c634b8-1835-4248-b07d-dba3d9bf8203","keywords":null,"link":"/kkv/20200309_tiborcz_istvan_sajer_gabor_napelempark_kkv_energia_hitel","timestamp":"2020. március. 09. 15:27","title":"Tiborcz Istvánhoz közeli vállalkozók kaptak állami milliárdokat napelemparkokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb három iráninál igazolták a fertőzés jelét Magyarországon a kínai Vuhan városából indult koronavírus miatt. Olaszország közben legsötétebb óráit éli meg Giuseppe Conte miniszterelnök szerint. Hírek a járványról.","shortLead":"Újabb három iráninál igazolták a fertőzés jelét Magyarországon a kínai Vuhan városából indult koronavírus miatt...","id":"20200310_magyarorszag_koronavirus_fertozottek_szama_karanten_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53be849-2dd3-4cac-8fc5-b4f419972ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_magyarorszag_koronavirus_fertozottek_szama_karanten_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 10. 09:18","title":"12 fertőzött Magyarországon, karantén alatt egész Olaszország – percről percre a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]