Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"150f36f7-ada6-47b1-aaa9-543facd2d7e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz köztévé két műsorvezetője korábban nem tűnt egymástól ennyire elhidegültnek.","shortLead":"Az olasz köztévé két műsorvezetője korábban nem tűnt egymástól ennyire elhidegültnek.","id":"20200310_Egy_kep_amibol_kiderul_mi_megy_most_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=150f36f7-ada6-47b1-aaa9-543facd2d7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d059a1-16e8-4994-b18b-20f84870460e","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Egy_kep_amibol_kiderul_mi_megy_most_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 10. 19:32","title":"Egy kép, amiből tökéletesen látható, mi megy most Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egy hónap leforgása alatt több mint hatmillió forintot kellett befizetnie az FTC-nek.","shortLead":"Egy hónap leforgása alatt több mint hatmillió forintot kellett befizetnie az FTC-nek.","id":"20200310_Megint_megbuntette_a_Ferencvarost_az_MLSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a656adc0-e654-457b-a361-80665ace1c9c","keywords":null,"link":"/sport/20200310_Megint_megbuntette_a_Ferencvarost_az_MLSZ","timestamp":"2020. március. 10. 20:28","title":"Megint megbüntette a Ferencvárost az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b20cc6-533b-49ee-a0e6-65b33d0d5928","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyel kormány fontolóra veszi az oktatás felfüggesztését is, az egyetemeknek azt javasolják, hogy függesszék fel a nemzetközi konferenciákat, a diákcserét.","shortLead":"A lengyel kormány fontolóra veszi az oktatás felfüggesztését is, az egyetemeknek azt javasolják, hogy függesszék fel...","id":"20200310_Lengyelorszagban_betiltjak_a_tomegrendezvenyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b20cc6-533b-49ee-a0e6-65b33d0d5928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9c2a4d-95cf-4fd0-af03-30f9f3161604","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Lengyelorszagban_betiltjak_a_tomegrendezvenyeket","timestamp":"2020. március. 10. 14:26","title":"Lengyelországban betiltják a tömegrendezvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324327c9-5e64-4668-811d-c02648c0a39e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először észleltek egyoldalúan pulzáló csillagot a kutatók a NASA TESS nevű űrszondájának segítségével.","shortLead":"Először észleltek egyoldalúan pulzáló csillagot a kutatók a NASA TESS nevű űrszondájának segítségével.","id":"20200310_egyoldaluan_pulzalo_csillag_hd74423","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=324327c9-5e64-4668-811d-c02648c0a39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8be148-dc0d-4d7b-b879-4d1b1f66fdb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_egyoldaluan_pulzalo_csillag_hd74423","timestamp":"2020. március. 10. 20:38","title":"40 éve keresik, most találtak egy csillagot, amelyik csak egyoldalúan pulzál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8e6c7a-e328-403f-8270-575a85241bb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sokféle Call of Duty került a boltok polcaira az évek során, ingyenes verziót még nem adtak ki belőle. Most ez is megtörténik.","shortLead":"Bár sokféle Call of Duty került a boltok polcaira az évek során, ingyenes verziót még nem adtak ki belőle. Most ez is...","id":"20200309_call_of_duty_modern_warfare_warzone_battle_royale","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a8e6c7a-e328-403f-8270-575a85241bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e95970-8e7b-4ea2-bdbd-7e5b389b60b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_call_of_duty_modern_warfare_warzone_battle_royale","timestamp":"2020. március. 09. 19:20","title":"Ingyenes Call of Duty jön holnaptól, egyszerre 150 játékos csaphat benne össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Valóban igazak a zaklatási vádak, de arra nincs bizonyíték, hogy Plácido Domingo valaha is visszaélt volna a hatalmával – erre jutott a Los Angeles-i Operaház által megrendelt vizsgálat.","shortLead":"Valóban igazak a zaklatási vádak, de arra nincs bizonyíték, hogy Plácido Domingo valaha is visszaélt volna a hatalmával...","id":"20200311_A_Los_Angelesi_Operahaz_vizsgalata_szerint_is_igazak_a_Placido_Domingo_elleni_zaklatasi_vadak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63164c42-ac92-47bf-aab3-9d4f7210d6f7","keywords":null,"link":"/elet/20200311_A_Los_Angelesi_Operahaz_vizsgalata_szerint_is_igazak_a_Placido_Domingo_elleni_zaklatasi_vadak","timestamp":"2020. március. 11. 09:44","title":"A Los Angeles-i Operaház vizsgálata szerint is igazak a Plácido Domingo elleni zaklatási vádak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Előválasztással. Az elemzőintézet elképzelése szerint az ellenzéki jelölteknek ötezer ajánlást kellene összegyűjteni.","shortLead":"Előválasztással. Az elemzőintézet elképzelése szerint az ellenzéki jelölteknek ötezer ajánlást kellene összegyűjteni.","id":"20200310_Elkuldte_az_ellenzeki_partoknak_a_Republikon_hogyan_kepzeli_az_elovalasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5df54c6-7f70-468d-ad19-bb048662a755","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Elkuldte_az_ellenzeki_partoknak_a_Republikon_hogyan_kepzeli_az_elovalasztast","timestamp":"2020. március. 10. 06:00","title":"Közölte a Republikon, hogyan képzeli a miniszterelnök-jelölt kiválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyugdíjszabályokban a legtöbbször azoknál is a minimálbért veszik figyelembe, akik az ennél jóval magasabb bérminimumot kaphatják, de vannak kivételek.","shortLead":"A nyugdíjszabályokban a legtöbbször azoknál is a minimálbért veszik figyelembe, akik az ennél jóval magasabb...","id":"20200309_Minimalber_berminimum_nyugdij_Adozona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77836dd-863e-44a9-ad33-cfceb18e3f5a","keywords":null,"link":"/kkv/20200309_Minimalber_berminimum_nyugdij_Adozona","timestamp":"2020. március. 09. 14:20","title":"Minimálbér vagy bérminimum? Több tízezer forint különbség is lehet a nyugdíjszámítási képletekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]