[{"available":true,"c_guid":"8ff7c258-e904-411d-9fc9-01bb1ac1f033","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azonnali hatállyal karantén alá helyezik a tiroli Panznauntalt és Sankt Anton am Arlberget, miután a tartomány egyes területei különösen fertőzöttek. ","shortLead":"Azonnali hatállyal karantén alá helyezik a tiroli Panznauntalt és Sankt Anton am Arlberget, miután a tartomány egyes...","id":"20200313_Karanten_ala_helyezik_az_ausztriai_Tirol_egy_reszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ff7c258-e904-411d-9fc9-01bb1ac1f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0692f7-215e-4c19-b5c9-372ee9a1a8db","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Karanten_ala_helyezik_az_ausztriai_Tirol_egy_reszet","timestamp":"2020. március. 13. 16:02","title":"Karantén alá helyezik Tirol egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igaz, ez még kevés ahhoz, hogy leváltsák az eddigi igazgatót. ","shortLead":"Igaz, ez még kevés ahhoz, hogy leváltsák az eddigi igazgatót. ","id":"20200311_Vigszinhaz_tarsulatanak_96a_Eszenyi_Eniko_ellen_szavazott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c10a0fb-aebb-468e-ad3d-7791c2d3f406","keywords":null,"link":"/kultura/20200311_Vigszinhaz_tarsulatanak_96a_Eszenyi_Eniko_ellen_szavazott","timestamp":"2020. március. 11. 21:22","title":"A Vígszínház társulatának 96%-a Eszenyi Enikő ellen szavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnaptól kezdve két hétig lezárja a határait Ukrajna a külföldiek előtt.","shortLead":"Vasárnaptól kezdve két hétig lezárja a határait Ukrajna a külföldiek előtt.","id":"20200313_Ukrajna_lezarja_hatarait_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245d32b1-95dc-4cf3-8144-17b35de3a398","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Ukrajna_lezarja_hatarait_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 14:58","title":"Koronavírus: Ukrajna lezárja határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d95c081-931c-4cf5-aeb3-42dfb712bb1a","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"A moldáv miniszterelnök megköszönte az országa modernizációjához és reformjaihoz nyújtott magyar támogatást. Orbán Viktor Chisinauban az EU-ról is kifejtette a véleményét. Azt monda, jobb belül lenni, mint kívül. „Nem könnyű, de megéri” – foglalta össze az uniós tagságot a kormányfő.","shortLead":"A moldáv miniszterelnök megköszönte az országa modernizációjához és reformjaihoz nyújtott magyar támogatást. Orbán...","id":"20200312_30_milliardos_hitelkeret_nyit_Magyarorszag_Moldovanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d95c081-931c-4cf5-aeb3-42dfb712bb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576301be-6ed3-4dc8-b2d9-6bec2d9bf000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_30_milliardos_hitelkeret_nyit_Magyarorszag_Moldovanak","timestamp":"2020. március. 12. 12:31","title":"30 milliárdos hitelkeretet nyit Magyarország Moldovának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Felveszi a kesztyűt az online biztosítások piacán is Mészáros Lőrinc. A kérdés csak az, hogy klasszikus tömegtermékekkel vagy költséges innovációkkal készül-e tarolni.","shortLead":"Felveszi a kesztyűt az online biztosítások piacán is Mészáros Lőrinc. A kérdés csak az, hogy klasszikus...","id":"202011__meszaros_biztositasai__hungarikum__jutalekharc__tomegvonzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103c2e60-4c5c-4b5e-800e-1be12208182b","keywords":null,"link":"/360/202011__meszaros_biztositasai__hungarikum__jutalekharc__tomegvonzas","timestamp":"2020. március. 13. 07:00","title":"A neten kötne biztosítást? Fáradjon Mészárosékhoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést Mike Pence jelentette be, aki könnyen lehet, hogy megfertőződött a vírussal.","shortLead":"A döntést Mike Pence jelentette be, aki könnyen lehet, hogy megfertőződött a vírussal.","id":"20200312_Ket_hetes_karanten_var_az_USAban_az_Europabol_visszaerkezokre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f86aab-058f-4584-aca3-87ae43310b31","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Ket_hetes_karanten_var_az_USAban_az_Europabol_visszaerkezokre","timestamp":"2020. március. 12. 17:50","title":"Kéthetes karantén vár az USA-ban az Európából visszaérkezőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c983ee-0aab-412a-a22d-4532a17eecd3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Infografikán mutatjuk a számokat, a kiinduló és a célországokat, a menekültek útvonalait.","shortLead":"Infografikán mutatjuk a számokat, a kiinduló és a célországokat, a menekültek útvonalait.","id":"20200312_Migracios_nyomas_Europa_hatarain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3c983ee-0aab-412a-a22d-4532a17eecd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf81af6-dd89-4534-bebf-541de026e531","keywords":null,"link":"/360/20200312_Migracios_nyomas_Europa_hatarain","timestamp":"2020. március. 12. 07:10","title":"Hányan, honnan, mivel? Migrációs válság időzített bombával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két helyi fiatal sietett a bajba jutott apának és a lányának a segítségére, de a magyar férfit azóta sem találták meg.","shortLead":"Két helyi fiatal sietett a bajba jutott apának és a lányának a segítségére, de a magyar férfit azóta sem találták meg.","id":"20200312_Egy_magyar_ferfi_tunt_el_a_tengerben_elragadta_ot_es_a_lanyat_egy_oriasi_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bf4e7c-74d7-41a9-b9c5-07591bce65e0","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Egy_magyar_ferfi_tunt_el_a_tengerben_elragadta_ot_es_a_lanyat_egy_oriasi_hullam","timestamp":"2020. március. 12. 07:54","title":"Egy magyar férfi tűnt el a tengerben, elragadta őt és a lányát egy óriási hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]