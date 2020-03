Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86d4bf72-9bb4-49c5-ba07-1abc0f8a3365","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ájurvédikus gyógyítás két magyarországi zászlóvivőjével alapított közös céget a milliárdos Gattyán György Luxemburgban bejegyzett cége, a Docler Investments.","shortLead":"Az ájurvédikus gyógyítás két magyarországi zászlóvivőjével alapított közös céget a milliárdos Gattyán György...","id":"202011_brahmayurveda_center_gattyan_indiai_gyogymodja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86d4bf72-9bb4-49c5-ba07-1abc0f8a3365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34f0629-87d8-40ee-a557-2b76590ef6c2","keywords":null,"link":"/360/202011_brahmayurveda_center_gattyan_indiai_gyogymodja","timestamp":"2020. március. 13. 10:00","title":"Új céggel tolná indiai gyógymódját Gattyán György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hárommal nőtt a szám.","shortLead":"Hárommal nőtt a szám.","id":"20200313_19re_nott_a_koronavirusos_fertozottek_szama_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228f8bba-fe71-4845-9805-b91c4f5b6e03","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_19re_nott_a_koronavirusos_fertozottek_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 13. 10:08","title":"19-re nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszországot nem ereszti a koronavírus.","shortLead":"Olaszországot nem ereszti a koronavírus.","id":"20200312_Olaszorszag_289_halott_2249_uj_fertozott_egy_nap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4781b9e3-07f0-4610-bce9-77014668cf64","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Olaszorszag_289_halott_2249_uj_fertozott_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 12. 18:20","title":"Olaszország: 189 halott, 2249 új fertőzött egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe71c3af-eb57-4c69-844d-0007bee13983","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb esést az OTP szenvedte el, már mínusz 16,6 százalékon is állt.","shortLead":"A legnagyobb esést az OTP szenvedte el, már mínusz 16,6 százalékon is állt.","id":"20200312_Hatalmasat_zuhant_a_magyar_tozsde","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe71c3af-eb57-4c69-844d-0007bee13983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67939e7-a60a-43d1-a2c2-0ec55d54fb4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_Hatalmasat_zuhant_a_magyar_tozsde","timestamp":"2020. március. 12. 11:37","title":"Óriási visszaesés a magyar tőzsdén, zuhanórepülésben az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétpárti egyeztetést tartottak a parlamenti frakciók, mindannyian egyetértettek a kérdésben. Harangozó Tamás szocialista politikus elmondta, abban is egyetértettek, hogy az érettségit meg kell tartani a felvételik miatt. Ellenzéki politikusok szerint a zárás az óvodákra is vonatkozik majd. ","shortLead":"Hétpárti egyeztetést tartottak a parlamenti frakciók, mindannyian egyetértettek a kérdésben. Harangozó Tamás...","id":"20200313_A_Fideszfrakcio_is_az_iskolak_bezarasat_keri_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1e7b19-e259-4c83-919e-9d48636b5d65","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_A_Fideszfrakcio_is_az_iskolak_bezarasat_keri_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 18:21","title":"A Fidesz-frakció is az iskolák bezárását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogszerű kiadni az egész éves szabadságot? El lehet kerülni a fizetés nélküli szabadságot? Munkajogászokkal beszélgettünk a dolgozók és a munkáltatók lehetőségeiről.","shortLead":"Jogszerű kiadni az egész éves szabadságot? El lehet kerülni a fizetés nélküli szabadságot? Munkajogászokkal...","id":"20200314_Mit_tehetunk_ha_nem_akarunk_bemenni_a_munkahelyunkre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6d5f8d-5838-4496-9b2e-f484901d5d83","keywords":null,"link":"/kkv/20200314_Mit_tehetunk_ha_nem_akarunk_bemenni_a_munkahelyunkre","timestamp":"2020. március. 14. 10:00","title":"Munka koronavírus idején: mit tehetünk, ha nem lehet otthonról dolgozni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 23-ig kell az egyetemeknek megteremteni a távoktatás feltételeit, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint így garantált a hallgatók számára a félév akadálytalan teljesítése a koronavírus miatt hirdetett veszélyhelyzet alatt is.","shortLead":"Március 23-ig kell az egyetemeknek megteremteni a távoktatás feltételeit, az Innovációs és Technológiai Minisztérium...","id":"20200312_Koronavirus_masfel_het_mulva_indul_az_egyetemeken_a_tavoktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62616dde-cfbc-469e-9fdd-45f6a272396f","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Koronavirus_masfel_het_mulva_indul_az_egyetemeken_a_tavoktatas","timestamp":"2020. március. 12. 14:46","title":"Koronavírus: másfél hét múlva indul az egyetemeken a távoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e90c5a-b205-4a67-a9f1-af2ae219b777","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig több mint 70 ezer kilométert tettek csak meg ezzel a 22 éves fullextrás német luxusautóval.","shortLead":"Alig több mint 70 ezer kilométert tettek csak meg ezzel a 22 éves fullextrás német luxusautóval.","id":"20200314_oxigenmaszk_is_van_ebben_az_5_millio_forint_alatti_balna_merciben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30e90c5a-b205-4a67-a9f1-af2ae219b777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b007be4-c9f4-47af-8897-ccd505de05e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_oxigenmaszk_is_van_ebben_az_5_millio_forint_alatti_balna_merciben","timestamp":"2020. március. 14. 06:41","title":"Oxigénmaszk is van ebben az 5 millió forint alatti bálna Merciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]