[{"available":true,"c_guid":"210f810d-bca2-4e58-9907-b531309bbf12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint be kell zárni a közoktatási, köznevelési intézményeket. A közvéleményt megtévesztőnek és pánikkeltőnek tartják Gulyás Gergely szerdai állítását a tanév esetleges megismétléséről.\r

\r

","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint be kell zárni a közoktatási, köznevelési intézményeket...","id":"20200312_PDSZ_igenis_be_kell_zarni_az_iskolakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=210f810d-bca2-4e58-9907-b531309bbf12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d5175c-7c1b-435e-8e78-128e76f937c9","keywords":null,"link":"/elet/20200312_PDSZ_igenis_be_kell_zarni_az_iskolakat","timestamp":"2020. március. 12. 11:19","title":"PDSZ: Igenis be kell zárni az iskolákat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ac7668-8e2b-460a-a6a2-5388675a11f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 12 millió diáknak kell otthon maradnia.","shortLead":"Összesen 12 millió diáknak kell otthon maradnia.","id":"20200312_Franciaorszagban_minden_iskola_bezar_de_az_onkormanyzati_valasztasokat_megtartjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9ac7668-8e2b-460a-a6a2-5388675a11f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602b8fb9-0738-4a41-b496-a9651ac0bd5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Franciaorszagban_minden_iskola_bezar_de_az_onkormanyzati_valasztasokat_megtartjak","timestamp":"2020. március. 12. 22:01","title":"Franciaországban minden iskola bezár, de az önkormányzati választásokat megtartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez csak a nagyszülőket veszélyeztetné. Úgyis mindenki beteg lesz, állítja Mihályi. Úgyis mindenki beteg lesz, állítja Mihályi.","id":"20200313_Mihalyi_Peter_hiba_lenne_bezarni_az_iskolakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dbc75a-b391-46e3-9607-4f57ad7d5a28","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Mihalyi_Peter_hiba_lenne_bezarni_az_iskolakat","timestamp":"2020. március. 13. 10:05","title":"Mihályi Péter: Hiba lenne bezárni az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec5b78e-32d5-434e-9fd9-9099f2f3fc8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintettről csak utólag derült ki, hogy fertőzött. Az őt kezelő orvosokat azóta sem tesztelték le. Az őt kezelő orvosokat azóta sem tesztelték le.","id":"20200313_koronavirus_janos_korhaz_vedofelszereles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bec5b78e-32d5-434e-9fd9-9099f2f3fc8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a60d660-9dbc-4bfc-982b-ba18a6a05c36","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_koronavirus_janos_korhaz_vedofelszereles","timestamp":"2020. március. 13. 06:00","title":"Védőfelszerelés nélkül ápoltak egy koronavírusos beteget a János kórházban, a dolgozók aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d765ff1d-8511-4303-9f66-49707c91ba8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ellenáll az antibiotikumnak. Ugyaninnen jött a hatástalan kézfertőtlenítő. Ez 13,5 milliárd forint nagyjából. Ez 13,5 milliárd forint nagyjából.","id":"20200313_Wizz_Air_juliusra_allhat_vissza_a_normal_uzem_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7038cbc5-f4ab-4447-9c06-6de1c2c559e3","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_Wizz_Air_juliusra_allhat_vissza_a_normal_uzem_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 13:29","title":"Wizz Air: Júliusra állhat vissza a normál üzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831d90d-cef3-428f-8fbf-2508e65e7965","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségvetés elfogadása mellett módosította az SZMSZ-t, visszaállította a polgármesteri kabinetet és a városi hetilap kiadását is átvette a vagyonkezelőtől.","shortLead":"A költségvetés elfogadása mellett módosította az SZMSZ-t, visszaállította a polgármesteri kabinetet és a városi hetilap...","id":"20200313_Szekszard_fideszes_polgarmestere_egyedul_elfogadta_a_varos_koltsegvetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4831d90d-cef3-428f-8fbf-2508e65e7965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c521156-dcf3-4645-9157-afc31b6e467c","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Szekszard_fideszes_polgarmestere_egyedul_elfogadta_a_varos_koltsegvetest","timestamp":"2020. március. 13. 20:09","title":"Szekszárd fideszes polgármestere egyedül elfogadta a város költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2d974a-6357-4755-b0bd-1af3e8df230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közveszéllyel fenyegetett.","shortLead":"Közveszéllyel fenyegetett.","id":"20200313_Ujabb_alhirgyarosra_csaptak_le_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d2d974a-6357-4755-b0bd-1af3e8df230c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3b48e5-b8fd-4ae6-a1f4-bcd78a91f834","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Ujabb_alhirgyarosra_csaptak_le_a_rendorok","timestamp":"2020. március. 13. 08:26","title":"Újabb álhírgyárosra csaptak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]