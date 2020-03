Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkérték a karanténban lévő olaszokat, hogy vegyenek fel egy üzenetet a tíz nappal korábbi önmaguknak. Mind azt mondták, hogy alábecsülték a járványt.","shortLead":"Megkérték a karanténban lévő olaszokat, hogy vegyenek fel egy üzenetet a tíz nappal korábbi önmaguknak. Mind azt...","id":"20200316_Olaszok_a_karantenbol_mit_lett_volna_jo_tudni_mar_tiz_nappal_ezelott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ce3710-52a7-4c5f-8011-78d0ac0574dd","keywords":null,"link":"/elet/20200316_Olaszok_a_karantenbol_mit_lett_volna_jo_tudni_mar_tiz_nappal_ezelott","timestamp":"2020. március. 16. 12:14","title":"Olaszok a karanténból: mit lett volna jó tudni már tíz nappal ezelőtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"El fog jönni nemsoká az idő, amikor arra kérik az idős briteket, hogy maradjanak házi karanténban.","shortLead":"El fog jönni nemsoká az idő, amikor arra kérik az idős briteket, hogy maradjanak házi karanténban.","id":"20200315_koronavirus_brit_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2d937d-5c9a-4a59-8114-2298ab514ab6","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_brit_karanten","timestamp":"2020. március. 15. 14:18","title":"Arra fogja a brit kormány kérni a 70 évnél idősebbeket, hogy ne menjenek el otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50420ff6-2642-4a8f-b7cf-f2c1f1949279","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfő reggel már 25 fertőzöttet diagnosztizáltak a térségben.","shortLead":"Hétfő reggel már 25 fertőzöttet diagnosztizáltak a térségben.","id":"20200316_Csehorszagban_lezartak_21_telepulest_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50420ff6-2642-4a8f-b7cf-f2c1f1949279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e184408c-a798-4c7e-ae5f-df7169163329","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_Csehorszagban_lezartak_21_telepulest_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 16. 11:46","title":"Csehországban lezártak 21 települést a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a735f-9370-484a-96ea-af4924338478","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonytalanság uralkodik a kórházban, a megfigyeltek nem tudják, mikor mehetnek haza.","shortLead":"Bizonytalanság uralkodik a kórházban, a megfigyeltek nem tudják, mikor mehetnek haza.","id":"20200315_RTL_Hirado_kiabalas_feszultseg_a_karantenban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24a735f-9370-484a-96ea-af4924338478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269d9d0f-d42c-4df2-b2e9-55a1fa109125","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_RTL_Hirado_kiabalas_feszultseg_a_karantenban","timestamp":"2020. március. 15. 20:30","title":"RTL Híradó: kiabálás, feszültség a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint az emberek közti fizikai kapcsolat korlátozásával állítható csak meg a fertőzés terjedése.","shortLead":"A német kancellár szerint az emberek közti fizikai kapcsolat korlátozásával állítható csak meg a fertőzés terjedése.","id":"20200316_angele_merkel_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2258103f-ea83-4018-99fa-27066d3fa908","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_angele_merkel_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 21:03","title":"Merkel: Zárjanak be a templomok, mecsetek és zsinagógák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b2d984-9108-41f6-95b5-6615c6cd5c91","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A volt királyhoz köthető alapítványok után a spanyol korrupcióellenes ügyészség is vizsgálódik.","shortLead":"A volt királyhoz köthető alapítványok után a spanyol korrupcióellenes ügyészség is vizsgálódik.","id":"20200316_A_spanyol_kiraly_megvonta_a_koltsegvetesi_tamogatast_az_offshorebotranyba_keveredett_apjatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17b2d984-9108-41f6-95b5-6615c6cd5c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ccc82c9-58ed-445e-b3d9-8592e7dfe184","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_A_spanyol_kiraly_megvonta_a_koltsegvetesi_tamogatast_az_offshorebotranyba_keveredett_apjatol","timestamp":"2020. március. 16. 15:32","title":"A spanyol király megvonta a költségvetési támogatást az offshore-botrányba keveredett apjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nyugat-ausztráliai partoknál lévő víz alatti hínárerdők genetikai sokféleségének drasztikus csökkenését okozta a térségben mért eddigi legsúlyosabb óceáni hőhullám – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport.","shortLead":"A nyugat-ausztráliai partoknál lévő víz alatti hínárerdők genetikai sokféleségének drasztikus csökkenését okozta...","id":"20200315_viz_alatti_erdok_genetikai_sokfelesege_oceani_hohullamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a661a0-dfde-45cb-b6a5-eb880ca55826","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_viz_alatti_erdok_genetikai_sokfelesege_oceani_hohullamok","timestamp":"2020. március. 15. 16:03","title":"Odaveszhet a víz alatti élet az óceáni hőhullámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok műsort érintenek a koronavírus miatt bevezetett intézkedések.","shortLead":"Sok műsort érintenek a koronavírus miatt bevezetett intézkedések.","id":"20200316_RTL_Klub_musor_valtozasok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a02adb7-bcb9-43af-8a5f-3e7166893f70","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_RTL_Klub_musor_valtozasok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 19:46","title":"Idén nem lesz Survivor, a Híradó és a Fókusz lekettőzött stábbal dolgozik az RTL-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]