[{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha néhány dologra odafigyelünk, vírusmentes lehet az autónk, és még az utasterében sem teszünk kárt.","shortLead":"Ha néhány dologra odafigyelünk, vírusmentes lehet az autónk, és még az utasterében sem teszünk kárt.","id":"20200317_a_jo_oreg_szappan_a_legjobb_fegyver_az_auto_fertotleniteseben_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18502ffb-d37d-4d7e-9c52-659ecbbef7f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_a_jo_oreg_szappan_a_legjobb_fegyver_az_auto_fertotleniteseben_is","timestamp":"2020. március. 17. 11:21","title":"A jó öreg szappan a legjobb fegyver az autók fertőtlenítésében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Budapest-Zágráb vonatok csak Gyékényes és Budapest között közlekednek.","shortLead":"A Budapest-Zágráb vonatok csak Gyékényes és Budapest között közlekednek.","id":"20200315_horvat_vasut_budapest_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9eb447-f289-4a86-97f2-6e83b546591c","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_horvat_vasut_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 15:06","title":"Nem enged be a horvát vasút vonatokat Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2284c1fc-2eac-46a1-9089-a2861c6e0f4a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Náluk 61 fertőzöttet tartanak nyilván.","shortLead":"Náluk 61 fertőzöttet tartanak nyilván.","id":"20200315_Szlovakiaban_bezar_majdnem_minden_uzlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2284c1fc-2eac-46a1-9089-a2861c6e0f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47490a52-98a3-4da4-84f9-ba26ac808056","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Szlovakiaban_bezar_majdnem_minden_uzlet","timestamp":"2020. március. 15. 20:39","title":"Szlovákiában bezár majdnem minden üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett tettest őrizetbe vették.","shortLead":"A feltételezett tettest őrizetbe vették.","id":"20200316_halalt_okozo_testi_sertes_lajosmizse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9704267b-39f7-454b-b138-108afb1fabec","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_halalt_okozo_testi_sertes_lajosmizse","timestamp":"2020. március. 16. 10:40","title":"Halálra verte élettársát egy lajosmizsei férfi a gyanú szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 125 millió dollárt ajánlott fel a Bill & Melinda Gates Alapítvány, a Wellcome és a Mastercard a vírus elleni gyógyszer kifejlesztésére és gyártására.","shortLead":"Összesen 125 millió dollárt ajánlott fel a Bill & Melinda Gates Alapítvány, a Wellcome és a Mastercard a vírus elleni...","id":"20200316_50_millio_dollarral_tamogatja_a_koronavirus_elleni_kuzdelmet_a_Bill_Gates_alapitvanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0eea36d-e871-4a27-8442-1649b94552b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_50_millio_dollarral_tamogatja_a_koronavirus_elleni_kuzdelmet_a_Bill_Gates_alapitvanya","timestamp":"2020. március. 16. 13:05","title":"50 millió dollárral támogatja a koronavírus elleni küzdelmet a Bill Gates alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133a61d-778c-42e3-9ee7-72474c4275a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Chile, Guatemala, Kolumbia és Venezuela is bejelentette, hogy megttiltja a belépést.","shortLead":"Chile, Guatemala, Kolumbia és Venezuela is bejelentette, hogy megttiltja a belépést.","id":"20200317_A_latinamerikai_orszagok_is_lezarjak_a_hataraikat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d133a61d-778c-42e3-9ee7-72474c4275a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a4a4eb-415f-48d3-9ef0-aa595943d3c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_A_latinamerikai_orszagok_is_lezarjak_a_hataraikat","timestamp":"2020. március. 17. 05:21","title":"A latin-amerikai országok is lezárják a határaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131a200-514e-4190-a4f2-be14185a6612","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiadott felhívás szerint mindenkit várnak, akinek egészségügyi végzettsége van.","shortLead":"A kiadott felhívás szerint mindenkit várnak, akinek egészségügyi végzettsége van.","id":"20200316_Onkenteseket_keresnek_Kaslerek_a_korhazakba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7131a200-514e-4190-a4f2-be14185a6612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f45e04e-3878-4cad-bf37-0e0cecb43ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Onkenteseket_keresnek_Kaslerek_a_korhazakba","timestamp":"2020. március. 16. 09:21","title":"Önkénteseket keresnek Káslerék a kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden eddiginél magasabb a koronavírus olasz áldozatainak a száma.","shortLead":"Minden eddiginél magasabb a koronavírus olasz áldozatainak a száma.","id":"20200315_368_halott_Olaszorszagban_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20d2d3b-985e-494f-96e5-0a66516b39d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_368_halott_Olaszorszagban_vasarnap","timestamp":"2020. március. 15. 18:27","title":"368 halott Olaszországban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]