Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kedd óta érvényes protokoll szerint nem kell minden fertőzésgyanús beteget kórházba szállítani, hanem a mentőknek kell kimenni hozzájuk, hogy mintát vegyenek. A hvg.hu-hoz forduló háziorvosok szerint több tucatnyian napok óta hiába várják a speciálisan felszerelt egységet, így azt is, hogy kiderüljön, koronavírusosak-e. ","shortLead":"A kedd óta érvényes protokoll szerint nem kell minden fertőzésgyanús beteget kórházba szállítani, hanem a mentőknek...","id":"20200319_Orszagos_toiszti_foorvos_Senki_ne_varja_hogy_azonnal_megy_hozza_a_mento","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3525b9b5-26e7-4c7e-844f-fb8d0ff40c8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Orszagos_toiszti_foorvos_Senki_ne_varja_hogy_azonnal_megy_hozza_a_mento","timestamp":"2020. március. 19. 15:55","title":"Országos tisztifőorvos: Ha koronavírusos, nem jön azonnal a mentő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még az automata szenzoros gépeknek is néhány óra alatt lába kél a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.","shortLead":"Még az automata szenzoros gépeknek is néhány óra alatt lába kél a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.","id":"20200318_Nagy_mennyisegben_lopjak_a_kezfertotlenitoket_Ferihegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fd98a0-5d9b-40c5-a299-d4cd9c82234b","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Nagy_mennyisegben_lopjak_a_kezfertotlenitoket_Ferihegyen","timestamp":"2020. március. 18. 12:05","title":"Nagy mennyiségben lopják a kézfertőtlenítőket Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégek túlnyomó többsége számít arra, hogy a működését a közeljövőben nagyban befolyásolni fogja a koronavírus.","shortLead":"A cégek túlnyomó többsége számít arra, hogy a működését a közeljövőben nagyban befolyásolni fogja a koronavírus.","id":"20200318_A_szallashelyek_erzik_meg_leginkabb_a_koronavirusjarvany_hatasait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad9ce4a-a10c-4df9-bf26-2247fbadcb1b","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_A_szallashelyek_erzik_meg_leginkabb_a_koronavirusjarvany_hatasait","timestamp":"2020. március. 18. 16:50","title":"Mennyire üti a koronavírus a magyar cégeket? Megjöttek az első adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érdekes új listát adtak ki a kínai hatóságok az országban megjelent fertőzésekről, amelyeket külföldiek vittek be az országba. A listán Magyarország is rajta van. ","shortLead":"Érdekes új listát adtak ki a kínai hatóságok az országban megjelent fertőzésekről, amelyeket külföldiek vittek be...","id":"20200319_magyarorszag_kina_fertozes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ea9c58-f483-49bb-b378-cecc7f4d0caa","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_magyarorszag_kina_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 09:29","title":"Magyarországról behurcolt fertőzéseket jelentettek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bizonyos időszakokban csak a leginkább veszélyeztetett idősek és gondozóik vásárolhatnak náluk.","shortLead":"Bizonyos időszakokban csak a leginkább veszélyeztetett idősek és gondozóik vásárolhatnak náluk.","id":"20200319_koronavirus_tesco_lidl_irorszag_idosek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e96ea7-4f36-4136-b457-e5945e9552a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_koronavirus_tesco_lidl_irorszag_idosek","timestamp":"2020. március. 19. 09:11","title":"Külön nyitvatartással segít a Lidl és a Tesco az időseknek Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő délután 3-kor tesz rendkívüli bejelentést - közölte a Fidesz. A bejelentésnek azonban nem volt hangja a videón. Frissítés: az M1 azt ígéri, hamarosan látható lesz a felvétel - reméljük, hanggal.","shortLead":"A kormányfő délután 3-kor tesz rendkívüli bejelentést - közölte a Fidesz. A bejelentésnek azonban nem volt hangja...","id":"20200318_orban_viktor_koronavirus_bejelentes_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94a0613-4ee8-4426-aaa2-24dd2301300d","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_orban_viktor_koronavirus_bejelentes_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 13:35","title":"Orbán Viktor bejelentett valamit vírusügyben - csak nem lehetett hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A VIII. kerületben már sikerült megállapodni az egyik bevásárlóközponttal.","shortLead":"A VIII. kerületben már sikerült megállapodni az egyik bevásárlóközponttal.","id":"20200319_Egyeztetnek_a_budapesti_plazakkal_a_parkoloik_ingyenes_hasznalatarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466d34c0-646c-42e1-bf11-0d478cdc2b54","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Egyeztetnek_a_budapesti_plazakkal_a_parkoloik_ingyenes_hasznalatarol","timestamp":"2020. március. 19. 18:17","title":"Egyeztetnek a budapesti plázákkal a parkolóik ingyenes használatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Megjelent a kormányrendelet a vállalati és lakossági hitelek törlesztésének felfüggesztéséről, azaz a fizetési moratóriumról. Sok kérdésre választ kaptunk, de a jogszabály eléggé szűken fogalmaz. Hogyan kell igényelni a felfüggesztést? Mi lesz a hitelkártyákkal? A Bankmonitor.hu pontokba szedte a részleteket és a kérdéseket.\r

","shortLead":"Megjelent a kormányrendelet a vállalati és lakossági hitelek törlesztésének felfüggesztéséről, azaz a fizetési...","id":"20200319_HIteltorlesztesi_moratorium_maradtak_megvalaszolatlan_kerdesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bb2f4c-2039-4c93-bd83-cb5ecf128205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_HIteltorlesztesi_moratorium_maradtak_megvalaszolatlan_kerdesek","timestamp":"2020. március. 19. 08:20","title":"Hiteltörlesztési moratórium: maradtak megválaszolatlan kérdések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]