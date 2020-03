Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb26eaae-cbae-417f-b849-e1825e3d13fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyverrel, párban erősítik a bizalmat.","shortLead":"Fegyverrel, párban erősítik a bizalmat.","id":"20200320_katonak_mozgositas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb26eaae-cbae-417f-b849-e1825e3d13fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22eff659-e09d-4c71-afa5-803f6f4cb5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_katonak_mozgositas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 12:04","title":"Megjelentek a katonák az utcákon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b7ea3d-dfdd-4929-932c-498923cb431c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kivétel van, a ténylegesen csak távoli operátorok által felügyelt Waymo Phoenixben üzemelő flottája.","shortLead":"Egy kivétel van, a ténylegesen csak távoli operátorok által felügyelt Waymo Phoenixben üzemelő flottája.","id":"20200319_Meg_az_onvezeto_szolgaltatokat_is_padlora_kuldte_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92b7ea3d-dfdd-4929-932c-498923cb431c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd13370d-6f9f-42f7-9cbb-0db86528eabf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_Meg_az_onvezeto_szolgaltatokat_is_padlora_kuldte_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 07:54","title":"Még az önvezető robottaxi szolgáltatókat is padlóra küldte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bajorországi Würzburg egyik idősotthonában, az ott kialakult fertőzési góc miatt szombatig kilencen haltak meg, valamennyien 80 év felüliek, de fiatalok is kerülnek a kórházak intenzív osztályára. Az osztrák kormány 22 millió eurót biztosít a koronavírus ellenszerének kutatásaira - jelentette be Leonore Gewessler innovációs és technológiai miniszter. A brit kormány rendelete alapján szombaton bezártak a vendéglátóhelyek Nagy-Britanniában.","shortLead":"A bajorországi Würzburg egyik idősotthonában, az ott kialakult fertőzési góc miatt szombatig kilencen haltak meg...","id":"20200321_Tobb_fiatal_is_intenziv_osztalyra_kerult_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958ed5d2-8f32-4b6f-9f05-0328c6742892","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Tobb_fiatal_is_intenziv_osztalyra_kerult_Nemetorszagban","timestamp":"2020. március. 21. 15:47","title":"Több fiatal is intenzív osztályra került Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbe24df-cc38-4a73-b67f-8b43554c0709","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Új szabályt hoztak a kereskedelemben a veszélyhelyzet idejére. ","shortLead":"Új szabályt hoztak a kereskedelemben a veszélyhelyzet idejére. ","id":"20200320_Megkonnyitettek_az_uzleten_kivuli_arusitast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbe24df-cc38-4a73-b67f-8b43554c0709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9001ef63-411c-4761-abe2-1ecb852bacf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Megkonnyitettek_az_uzleten_kivuli_arusitast","timestamp":"2020. március. 20. 08:17","title":"Megkönnyítették az üzleten kívüli árusítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök és az alelnök nem került vele testközelbe.","shortLead":"Az elnök és az alelnök nem került vele testközelbe.","id":"20200321_az_amerikai_alelnok_hivatalaban_is_van_koronavirussal_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7088d3-88f0-4163-b2f6-3bacccfb088f","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_az_amerikai_alelnok_hivatalaban_is_van_koronavirussal_fertozott","timestamp":"2020. március. 21. 08:40","title":"Az amerikai alelnök hivatalában is van koronavírussal fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Továbbá a győri Brenner János Hittudományi Főiskola fejlesztésére is jut 1 milliárd.","shortLead":"Továbbá a győri Brenner János Hittudományi Főiskola fejlesztésére is jut 1 milliárd.","id":"20200320_koronavirus_jarvany_kormanyhatarozat_gyogyszer_templom_felujitas_fejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f2ab23-df5e-4beb-8abb-4f3cb4262572","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_jarvany_kormanyhatarozat_gyogyszer_templom_felujitas_fejlesztes","timestamp":"2020. március. 20. 19:33","title":"100 milliót ad a kormány a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésére, de templomfelújításra ötször többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban péntekre több mint kétszeresére, 37-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, Hollandiában pedig megközelítette a nyolcvanat.","shortLead":"Belgiumban péntekre több mint kétszeresére, 37-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, Hollandiában...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_belgium_hollandia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c87fe1a-733c-4b54-a10a-cb10164cd201","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_belgium_hollandia","timestamp":"2020. március. 20. 15:18","title":"Belgiumban megduplázódott egy nap alatt a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van egy fertőzött a városban.","shortLead":"A polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van egy fertőzött a városban.","id":"20200319_Dunaujvarosban_is_van_egy_koronavirusos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d622aa95-a28c-4997-acd7-5e0077ed47a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Dunaujvarosban_is_van_egy_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 19. 19:52","title":"Dunaújvárosban is van egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]