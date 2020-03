Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54f6768e-38f7-42d2-be31-001aff336a93","c_author":"Ballai Vince","category":"vilag","description":"Mindenkit váratlanul értek az új koronavírus miatt világszerte bevezetett rendkívüli intézkedések. Igaz ez a március elején még naivan életük nagy trópusi nyaralására készülő utazókra is, akik napokig bizonytalanságban voltak, hogy haza tudnak-e jutni. ","shortLead":"Mindenkit váratlanul értek az új koronavírus miatt világszerte bevezetett rendkívüli intézkedések. Igaz ez a március...","id":"20200322_Hogyan_lett_majdnem_remalom_a_tropusi_utazasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54f6768e-38f7-42d2-be31-001aff336a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0eed1b5-b0f9-4941-a0fd-e5aced72cc16","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Hogyan_lett_majdnem_remalom_a_tropusi_utazasbol","timestamp":"2020. március. 22. 17:21","title":"Hogyan lett majdnem rémálom a trópusi utazásból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331f4b0-9245-4372-b435-7391ff89a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombat reggeli állás szerint jelenleg 103-an fertőződtek meg a koronavírussal és eddig 4 áldozata van a járványnak. Hatan vannak intenzív osztályon a betegek közül, egy 40-es éveiben járó páciensnek is súlyos az állapota.","shortLead":"A szombat reggeli állás szerint jelenleg 103-an fertőződtek meg a koronavírussal és eddig 4 áldozata van a járványnak...","id":"20200321_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatojarol_103_fertozott_4_halott_eddig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c331f4b0-9245-4372-b435-7391ff89a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9344250-bba9-43e5-bf1b-4a59f806fe65","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatojarol_103_fertozott_4_halott_eddig","timestamp":"2020. március. 21. 14:06","title":"Operatív Törzs: Már az egész országban elterjedt a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc5eca6-724b-4d25-bb42-fcc959d982a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Aki a következő hetekben otthonról dolgozik vagy tanul, az legalább a bejárás idejét mindenképpen megspórolhatja. Mutatunk két olyan alkalmazást, mellyel heti néhány óra ráfordítással összehozható egy kis mellékes. Az egyikhez elég jól tudni angolul, a másiknál már profinak kell lenni matekból is.","shortLead":"Aki a következő hetekben otthonról dolgozik vagy tanul, az legalább a bejárás idejét mindenképpen megspórolhatja...","id":"202012_osztondijprogramok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bc5eca6-724b-4d25-bb42-fcc959d982a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4dae5b-08a1-42cc-83ed-e17b6d32598f","keywords":null,"link":"/360/202012_osztondijprogramok","timestamp":"2020. március. 22. 11:30","title":"Két lehetőség, mellyel otthonról is összehozhat magának pár ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a hidegfront: többfelé 15 fokkal hidegebb volt szombat délután, mint pénteken, volt, ahol az ég is dörgött.","shortLead":"Megérkezett a hidegfront: többfelé 15 fokkal hidegebb volt szombat délután, mint pénteken, volt, ahol az ég is dörgött.","id":"20200321_15_fokot_zuhant_a_homerseklet_havazas_is_johet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b6fd72-fc47-4036-a3f8-de7bade40cfc","keywords":null,"link":"/elet/20200321_15_fokot_zuhant_a_homerseklet_havazas_is_johet","timestamp":"2020. március. 21. 18:53","title":"15 fokot zuhant a hőmérséklet, havazás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":" Szabad mozgásteret engednek, hogy a kormányok szükség szerint fecskendezzenek tőkét a gazdaságba.","shortLead":" Szabad mozgásteret engednek, hogy a kormányok szükség szerint fecskendezzenek tőkét a gazdaságba.","id":"20200320_Az_EU_elfuggeszti_az_allamhaztartasi_hianyra_vonatkozo_szabalyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d43e74-2dab-4ca6-b8d1-0e65e1b36f93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_Az_EU_elfuggeszti_az_allamhaztartasi_hianyra_vonatkozo_szabalyokat","timestamp":"2020. március. 20. 21:54","title":"Az EU elfüggeszti az államháztartási hiányra vonatkozó szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy budapesti orvos arról számolt be, hogy a maszk amit kaptak, szinte semmire nem jó. Overállt és védőszemüveget már magának vett: egy barkácsáruházban.","shortLead":"Egy budapesti orvos arról számolt be, hogy a maszk amit kaptak, szinte semmire nem jó. Overállt és védőszemüveget már...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_haziorvos_egeszsegugy_vedofelszereles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e45c1a-007c-4665-909e-0a11b1ed3b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_haziorvos_egeszsegugy_vedofelszereles","timestamp":"2020. március. 20. 20:14","title":"Ezt kapták az államtól a háziorvosok: három maszk, egy kézfertőtlenítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Összesen 50-nél is több szervezet indította el a Maradj otthon! Fesztivált.","shortLead":"Összesen 50-nél is több szervezet indította el a Maradj otthon! Fesztivált.","id":"20200321_A_fesztivalszervezok_otthonmaradasra_buzditanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb1aba5-83f7-470f-8913-2cfc7f9119a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_A_fesztivalszervezok_otthonmaradasra_buzditanak","timestamp":"2020. március. 21. 21:18","title":"A fesztiválszervezők otthonmaradásra buzdítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f84a5e2-b285-4c1b-b79f-c608e8f4a75c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus miatt leállítja utasszállító járatait a világ egyik legnagyobb légitársasága. A teherjáratok tovább üzemelnek.","shortLead":"A koronavírus miatt leállítja utasszállító járatait a világ egyik legnagyobb légitársasága. A teherjáratok tovább...","id":"20200322_Nem_szallit_utasokat_az_Emirates","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f84a5e2-b285-4c1b-b79f-c608e8f4a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f481509-90dd-4f80-97ef-47726b6959d6","keywords":null,"link":"/kkv/20200322_Nem_szallit_utasokat_az_Emirates","timestamp":"2020. március. 22. 16:03","title":"Nem szállít utasokat az Emirates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]