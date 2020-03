Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82ea1bdc-822c-4d0c-8827-2b91f4204d85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három államban rendelte el a Nemzeti Gárda bevetését: Washingtonban, Kaliforniában és New Yorkban.","shortLead":"Három államban rendelte el a Nemzeti Gárda bevetését: Washingtonban, Kaliforniában és New Yorkban.","id":"20200323_Trump_elrendelte_a_Nemzeti_Garda_beveteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82ea1bdc-822c-4d0c-8827-2b91f4204d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc59497d-36fa-4152-8d37-e091b8171965","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Trump_elrendelte_a_Nemzeti_Garda_beveteset","timestamp":"2020. március. 23. 20:27","title":"Trump elrendelte a Nemzeti Gárda bevetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikai és brit orvosok közül is egyre többen azt állítják, hogy a koronavírus-fertőzés egyik első tünete lehet a szaglás és az ízérzékelés elvesztése. ","shortLead":"Amerikai és brit orvosok közül is egyre többen azt állítják, hogy a koronavírus-fertőzés egyik első tünete lehet...","id":"20200323_Ha_ujabban_nem_erez_szagokat_lehet_jobb_ha_karantenban_marad_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652f1c5a-30eb-4a81-854b-0a88556d991e","keywords":null,"link":"/elet/20200323_Ha_ujabban_nem_erez_szagokat_lehet_jobb_ha_karantenban_marad_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 17:09","title":"Ha újabban nem érez szagokat, lehet, hogy jobb, ha karanténban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f112c3-a45f-45d1-aad0-9d3a22981dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden szempontból hiánypótló oldal született néhány napja, amit elsőre csak viccnek szántak, de hamar kiderült: komoly segítség lehet a pánikból vásároló emberek számára.","shortLead":"Minden szempontból hiánypótló oldal született néhány napja, amit elsőre csak viccnek szántak, de hamar kiderült: komoly...","id":"20200323_wc_papir_kalkulator_koronavirus_jarvany_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5f112c3-a45f-45d1-aad0-9d3a22981dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c32940-e51b-4225-89c0-c0be86b17a0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_wc_papir_kalkulator_koronavirus_jarvany_karanten","timestamp":"2020. március. 23. 10:33","title":"A járvány idejére WC-papír kalkulátor készült a vicc kedvéért, de már milliók kattantak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 95 éves, krónikus szívbeteg nyugdíjas férfi az új koronavírus-járvány első csehországi áldozata - jelentette be Roman Prymula, az egészségügyi miniszter helyettese, a csehországi válságstáb elnöke vasárnap este a közszolgálati hírtelevízióban (CT24).","shortLead":"Egy 95 éves, krónikus szívbeteg nyugdíjas férfi az új koronavírus-járvány első csehországi áldozata - jelentette be...","id":"20200323_Csehorszagban_is_van_mar_halott_Torokorszagban_nott_az_aldozatok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5965f7b-bfbc-42b3-ace5-925e3d9c92e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Csehorszagban_is_van_mar_halott_Torokorszagban_nott_az_aldozatok_szama","timestamp":"2020. március. 23. 05:05","title":"Csehországban is van már halott, Törökországban nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365ea859-556a-478d-8e90-7a5282b23cb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn ellenzéki szavazatok hiányában nem sikerült elérni a négyötödös többséget a Parlamentben, ami a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté szerint szomorú. Lehet, hogy a járvány miatt jövő héten a kétharmados törvény elfogadásához is szükség lesz ellenzéki szavazatra. ","shortLead":"Hétfőn ellenzéki szavazatok hiányában nem sikerült elérni a négyötödös többséget a Parlamentben, ami a Fidesz...","id":"20200324_Elkepzelheto_hogy_a_Fidesznek_ujra_szuksege_lesz_az_ellenzek_segitsegere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=365ea859-556a-478d-8e90-7a5282b23cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfb7080-da0a-4004-90df-43ae60dcb890","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Elkepzelheto_hogy_a_Fidesznek_ujra_szuksege_lesz_az_ellenzek_segitsegere","timestamp":"2020. március. 24. 13:06","title":"Elképzelhető, hogy a Fidesznek a kétharmadhoz is szüksége lesz az ellenzék segítségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van, akinek az lesz a legkisebb rossz, ha szünetelteti a munkáját, de az sem mindegy, hogy mikorra időzíti ezt.","shortLead":"Van, akinek az lesz a legkisebb rossz, ha szünetelteti a munkáját, de az sem mindegy, hogy mikorra időzíti ezt.","id":"20200324_adozona_kata_vallalkozok_szuneteltetes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96d3e24-200f-4d8e-84e6-5cd20d187520","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_adozona_kata_vallalkozok_szuneteltetes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:25","title":"Mihez kezdjen az a vállalkozó, akin nem segítenek a kormány új rendeletei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c3b049-0c7b-4c55-ad58-7fd406b6fd87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt majd ötödével nőtt a fertőzöttek száma, már több mint négyezren vannak.","shortLead":"Egy nap alatt majd ötödével nőtt a fertőzöttek száma, már több mint négyezren vannak.","id":"20200323_Ausztriaban_egy_nap_alatt_12en_haltak_meg_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59c3b049-0c7b-4c55-ad58-7fd406b6fd87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e52da9-de6d-4186-8e3b-e097b437b5e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Ausztriaban_egy_nap_alatt_12en_haltak_meg_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 23. 19:21","title":"Ausztriában egy nap alatt 12-en haltak meg a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adósoknak haladékot, kisvállalkozók tízezreinek adómentességet ígért a miniszterelnök.","shortLead":"Az adósoknak haladékot, kisvállalkozók tízezreinek adómentességet ígért a miniszterelnök.","id":"20200323_Orban_gazdasagvedelmi_program_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c72a336-73fa-4b1b-866b-940597fcd679","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200323_Orban_gazdasagvedelmi_program_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 11:52","title":"Orbán: 6 intézkedéssel egészítik ki a gazdaságvédelmi programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]