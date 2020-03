Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Babis szerint Európa egyetlen országa sem volt felkészülve egy ilyen helyzetre.","shortLead":"Andrej Babis szerint Európa egyetlen országa sem volt felkészülve egy ilyen helyzetre.","id":"20200324_cseh_miniszterelnok_andrej_babis_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95f2567-8472-40bc-b746-eb665abd834a","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_cseh_miniszterelnok_andrej_babis_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 07:43","title":"Koronavírus: a cseh miniszterelnök szerint egy sor dolgot rosszul kezeltek, bocsánatot kért érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra kérték a külképviseletek gazdasági attaséit, hogy az akkreditációjuk szerinti országokban járjanak utána, ott beszerezhető-e megfelelő lélegeztetőgép.","shortLead":"Arra kérték a külképviseletek gazdasági attaséit, hogy az akkreditációjuk szerinti országokban járjanak utána, ott...","id":"20200323_kulugyminiszterium_lelegeztetogep_diplomatak_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7437ec80-1cda-4a87-8f55-aae1e748fb3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_kulugyminiszterium_lelegeztetogep_diplomatak_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 09:59","title":"24.hu: Lélegeztetőgépeket kerestet a külügyminisztérium a diplomatákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két autóipari cég is bezár hétfőtől, Békéscsabán, Orosházán és Makón közel ötezer dolgozónak kell otthon maradnia a járvány miatt.","shortLead":"Két autóipari cég is bezár hétfőtől, Békéscsabán, Orosházán és Makón közel ötezer dolgozónak kell otthon maradnia...","id":"20200324_Hetfotol_tobb_ezren_mennek_kenyszerszabadsagra_a_DelAlfoldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc7ea7c-c0a0-480b-a6f6-c7dc69c77db7","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_Hetfotol_tobb_ezren_mennek_kenyszerszabadsagra_a_DelAlfoldon","timestamp":"2020. március. 24. 16:55","title":"Hétfőtől több ezren mennek kényszerszabadságra a Dél-Alföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A kormány ugyan lehetővé tette, hogy a munkáltatók megnyirbálják a dolgozók jogait a munkahelyek megőrzése érdekében, de ehhez a munkavállalók beleegyezésére is szükségük van. Néhány jellemző példán keresztül megpróbáljuk bemutatni, hogy egyes helyzetekben milyen jogok illetik meg a dolgozókat. Az biztos, hogy a rendkívüli helyzet miatt mindkét fél részéről óriási kompromisszumkészségre lesz szükség, és azzal is számolni kell, hogy bonyolult munkaügyi perek jöhetnek, annyira szokatlan a helyzet - figyelmeztetnek a munkajogászok.","shortLead":"A kormány ugyan lehetővé tette, hogy a munkáltatók megnyirbálják a dolgozók jogait a munkahelyek megőrzése érdekében...","id":"20200321_Szabadsagolas_felmondas_karanten_koronavirus_munkavallalo_munkaltato_jogok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a020b1a0-ae90-4856-a1b3-95793e56a88d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_Szabadsagolas_felmondas_karanten_koronavirus_munkavallalo_munkaltato_jogok","timestamp":"2020. március. 23. 17:30","title":"Szabadságolás, felmondás, karantén: mit tehet egy dolgozó koronavírus idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Részleges kijárási tilalom bevezetését jelentette be az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében hétfőre virradóra Szaúd-Arábia és Új-Zéland kormánya is.","shortLead":"Részleges kijárási tilalom bevezetését jelentette be az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében...","id":"20200323_Kijarasi_tilalom_SzaudArabia_UjZeland_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849a4198-7c5b-4e57-bdbf-94184e4a8da8","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Kijarasi_tilalom_SzaudArabia_UjZeland_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 09:20","title":"Kijárási korlátozásokat vezetnek be Szaúd-Arábiában és Új-Zélandon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van, akinek az lesz a legkisebb rossz, ha szünetelteti a munkáját, de az sem mindegy, hogy mikorra időzíti ezt.","shortLead":"Van, akinek az lesz a legkisebb rossz, ha szünetelteti a munkáját, de az sem mindegy, hogy mikorra időzíti ezt.","id":"20200324_adozona_kata_vallalkozok_szuneteltetes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96d3e24-200f-4d8e-84e6-5cd20d187520","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_adozona_kata_vallalkozok_szuneteltetes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:25","title":"Mihez kezdjen az a vállalkozó, akin nem segítenek a kormány új rendeletei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Leginkább a Dél-Dunántúlon kell hóra számítani.","shortLead":"Leginkább a Dél-Dunántúlon kell hóra számítani.","id":"20200323_Szerda_estig_kitarthat_a_havazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cbb896-ba71-4621-84d3-e6c42070a7ec","keywords":null,"link":"/elet/20200323_Szerda_estig_kitarthat_a_havazas","timestamp":"2020. március. 23. 14:59","title":"Szerda estig kitarthat a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus okozta gazdasági problémák miatt a civilek szerint több tízezer háztartás kerülhet bajba, olyanok is, akik albérletben élnek.","shortLead":"A koronavírus okozta gazdasági problémák miatt a civilek szerint több tízezer háztartás kerülhet bajba, olyanok is...","id":"20200324_varos_mindenkie_alberlet_berleti_dij_allami_segitseg_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee47408-7ce6-4327-87aa-aa08eb4559e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_varos_mindenkie_alberlet_berleti_dij_allami_segitseg_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 09:02","title":"A Város Mindenkié Csoport szerint az albérletben élőknek is kellene állami segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]