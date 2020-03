Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b10bf455-aaae-4da2-9a01-62b814e6180c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De lesz egy harmadik vizsgálat is.","shortLead":"De lesz egy harmadik vizsgálat is.","id":"20200325_angela_merkel_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b10bf455-aaae-4da2-9a01-62b814e6180c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c7020d-0376-4293-bac7-a8ec0face171","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_angela_merkel_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 25. 19:20","title":"Angela Merkel második koronavírustesztje is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b05ba-ec47-4f89-8d5c-1e25daa6316e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Féregszerű lény lehetett az állatvilág nagy részének evolúciós őse: a rizsszemnél is apróbb állat, amely 555 millió évvel ezelőtt a tengerfenéken holt szerves anyag után kutatva élt, a ma élő legtöbb állat, köztük az ember evolúciós elődje lehet.","shortLead":"Féregszerű lény lehetett az állatvilág nagy részének evolúciós őse: a rizsszemnél is apróbb állat, amely 555 millió...","id":"20200324_evolucio_allatvilag_ikaria_wariootia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b05ba-ec47-4f89-8d5c-1e25daa6316e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6645460b-d09a-4b06-95b8-034656cc49d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_evolucio_allatvilag_ikaria_wariootia","timestamp":"2020. március. 24. 19:03","title":"Féregszerű lény lehetett az ember őse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Áprilisban talán már össze lehet rakni a 2020-as versenynaptárat – reménykedik a sorozat első embere.","shortLead":"Áprilisban talán már össze lehet rakni a 2020-as versenynaptárat – reménykedik a sorozat első embere.","id":"20200324_forma1_f1_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac48f09-4778-45d1-9994-7e2938b394c6","keywords":null,"link":"/sport/20200324_forma1_f1_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 09:51","title":"Akár 7 futammal is rövidebb lehet a Forma–1 idei szezonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a03588-26de-4694-a26f-7a4c30e456da","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Közben honvédelmi irányító törzsek jelentek meg a Telekomnál, a Tesconál, a CBA-nál és a Richternél is. Az Operatív Törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"Közben honvédelmi irányító törzsek jelentek meg a Telekomnál, a Tesconál, a CBA-nál és a Richternél is. Az Operatív...","id":"20200325_Koronavirus_fertotlenitoszergyartasra_allnak_at_a_MOL_egyik_gyaraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1a03588-26de-4694-a26f-7a4c30e456da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3309629-309d-475e-8b10-e2f258d56eab","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Koronavirus_fertotlenitoszergyartasra_allnak_at_a_MOL_egyik_gyaraban","timestamp":"2020. március. 25. 11:06","title":"Koronavírus: fertőtlenítőszer-gyártásra álltak át a MOL egyik gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec4e99b-ddb6-4dc3-ada3-dd3082e76102","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A téglási férfinak soha nem volt jogosítványa, ezért nem állt meg autójával a rendőröknek.","shortLead":"A téglási férfinak soha nem volt jogosítványa, ezért nem állt meg autójával a rendőröknek.","id":"20200325_Lekapcsolt_fenyszoroval_akart_menekulni_egy_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec4e99b-ddb6-4dc3-ada3-dd3082e76102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2e258b-36f3-45cc-b55f-ef1133eedc61","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_Lekapcsolt_fenyszoroval_akart_menekulni_egy_autos","timestamp":"2020. március. 25. 09:35","title":"Lekapcsolt fényszóróval akart menekülni egy autós, az árokban végezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f33796-095c-4f47-875f-b1593c1e6e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a legtöbben biztosak abban, hogy Magyarországon is tömegeket fertőz majd meg a koronavírus, a Publicus Intézet felmérése szerint azt is gondolja a többség: a járvány csak másokat fog megbetegíteni.","shortLead":"Miközben a legtöbben biztosak abban, hogy Magyarországon is tömegeket fertőz majd meg a koronavírus, a Publicus Intézet...","id":"20200324_publicus_nyugdijasok_korlatozasok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6f33796-095c-4f47-875f-b1593c1e6e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624ccbdc-51b5-4357-a3fd-bccc9cc4525f","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_publicus_nyugdijasok_korlatozasok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 10:18","title":"A vállalkozók és a nyugdíjasok ellenzik legjobban a kijárási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kerényi György utódját még ma bejelentik a Media1.hu információi szerint.","shortLead":"Kerényi György utódját még ma bejelentik a Media1.hu információi szerint.","id":"20200325_pesti_hirlap_kerenyi_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e32494-4d8e-4b01-8950-5c72b31afa8f","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_pesti_hirlap_kerenyi_gyorgy","timestamp":"2020. március. 25. 15:26","title":"A Pesti Hírlap főszerkesztője azonnali hatállyal otthagyta a lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ismét megugrott a napi új koronavírusos esetek száma Kínában hétfőn, az új fertőzöttek többsége külföldről érkezett az országba.","shortLead":"Ismét megugrott a napi új koronavírusos esetek száma Kínában hétfőn, az új fertőzöttek többsége külföldről érkezett...","id":"20200324_Kina_kulfold_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43ff924-7d0a-4b04-ae9a-7df51c922e59","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Kina_kulfold_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 05:39","title":"Kína szerint már a külföldiek viszik be a koronavírust az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]