Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár napja kevesen gondoltuk volna, hogy egy egyszerű kényelmi berendezés életeket mentő eszközben folytatja tovább pályafutását.","shortLead":"Alig pár napja kevesen gondoltuk volna, hogy egy egyszerű kényelmi berendezés életeket mentő eszközben folytatja tovább...","id":"20200325_skicceken_ahogy_a_ford_ulesszelloztetesbol_keszit_legzesvedot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ffac9c-e39d-48e5-af2e-c503447438a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_skicceken_ahogy_a_ford_ulesszelloztetesbol_keszit_legzesvedot","timestamp":"2020. március. 25. 11:35","title":"Skiccek: a koronavírus hatására a Ford ülésszellőztetésből készít légzésvédőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A cég önkéntesei ingyen rendelkezésre állnak, ha a pedagógusoknak technikai nehézségei adódnának. \r

\r

","shortLead":"A cég önkéntesei ingyen rendelkezésre állnak, ha a pedagógusoknak technikai nehézségei adódnának. \r

\r

","id":"20200326_Technikai_segitseget_ajanl_a_tavoktatasban_elakadt_tanaroknak_a_Nokia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b92876-47cb-4d29-bfc5-022fdbe517cf","keywords":null,"link":"/kultura/20200326_Technikai_segitseget_ajanl_a_tavoktatasban_elakadt_tanaroknak_a_Nokia","timestamp":"2020. március. 26. 09:26","title":"Technikai segítséget ajánl a távoktatásban elakadt tanároknak a Nokia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6e5799-0bcf-4671-a80c-d575f9ee7d20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Körülbelül egy évvel ezelőtt röppent fel a hír, hogy az előzetes beharangozások ellenére sem kerül piacra az Apple vezeték nélküli töltője, ugyanis elég sok gond volt vele. Most azonban úgy tűnik, Cupertinóban nem mondtak le róla.","shortLead":"Körülbelül egy évvel ezelőtt röppent fel a hír, hogy az előzetes beharangozások ellenére sem kerül piacra az Apple...","id":"20200325_apple_airpower_vezetek_nelkuli_tolto_fejlesztese_prototipus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb6e5799-0bcf-4671-a80c-d575f9ee7d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619b5fdc-36ba-4e1d-8245-79856d5f744d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_apple_airpower_vezetek_nelkuli_tolto_fejlesztese_prototipus","timestamp":"2020. március. 25. 10:03","title":"Titokban továbbfejleszti az Apple az AirPowert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10bf455-aaae-4da2-9a01-62b814e6180c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De lesz egy harmadik vizsgálat is.","shortLead":"De lesz egy harmadik vizsgálat is.","id":"20200325_angela_merkel_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b10bf455-aaae-4da2-9a01-62b814e6180c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c7020d-0376-4293-bac7-a8ec0face171","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_angela_merkel_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 25. 19:20","title":"Angela Merkel második koronavírustesztje is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A sportvilág szereplőinek nagy része egyetért azzal, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben – ahol sok versenyzőnek ellehetetlenült a felkészülése – helyesen cselekedtek a szervezők, amikor a nyári tokiói olimpia elhalasztásáról határoztak. Akadnak azonban a magyar sportolók között is olyanok, akiknek minden számítását keresztülhúzta a döntés. Van, aki zsarolásról beszél, és akad, akinek a keddi bejelentés a pályafutása végét jelenti. ","shortLead":"A sportvilág szereplőinek nagy része egyetért azzal, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben – ahol sok...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas_sportolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf963fba-2710-457f-937a-145931bd4921","keywords":null,"link":"/sport/20200324_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas_sportolok","timestamp":"2020. március. 24. 21:30","title":"Helyeslés és szívfájdalom: így reagálnak a magyar sportolók az olimpia elhalasztására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meredeken nő a magyarországi koronavírusos esetek száma: a csütörtök reggeli adatok szerint már 261 igazolt fertőzöttről tudni. Eközben a világ is tovább küzd a betegséggel. Franciaországban például 40 ezer egészségügyi tartalékost és 100 ezer önkéntest küldenek a \"frontra\". Hírek a koronavírus-járványról percről percre.","shortLead":"Meredeken nő a magyarországi koronavírusos esetek száma: a csütörtök reggeli adatok szerint már 261 igazolt...","id":"20200326_koronavirus_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_nnk_jarvanyugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d87f9b4-15b6-4b74-9c5a-4e19819c0e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_nnk_jarvanyugy","timestamp":"2020. március. 26. 07:34","title":"Az emberek 60-70 százaléka eltűnt a közterületekről, 35 újabb magyarországi fertőzött – hírek a járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6140f285-c15c-44bd-822c-c45829a4dfdb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrew Cuomo arra számít, hogy két hét múlva már 40 ezer beteget kellene kezelni intenzív osztályon, viszont az állam területén csak 3000 ilyen ágy van.","shortLead":"Andrew Cuomo arra számít, hogy két hét múlva már 40 ezer beteget kellene kezelni intenzív osztályon, viszont az állam...","id":"20200324_New_York_kormanyzoja_Nekunk_kell_eldontenunk_hogy_ki_haljon_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6140f285-c15c-44bd-822c-c45829a4dfdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a61cec4-ee8a-4341-937f-7fd59f6b15c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_New_York_kormanyzoja_Nekunk_kell_eldontenunk_hogy_ki_haljon_meg","timestamp":"2020. március. 24. 19:31","title":"New York kormányzója: Nekünk kell arról döntenünk, ki haljon meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b2c80c-8382-4bac-a35e-68d36e4fee7f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egy vidéki súlyponti kórház gyógyszertárában jól látni az elképesztő nyomást, amely alatt az egészségügyben dolgozók állnak. Hatan próbálnak kiszolgálni mintegy százezer embert, ha azonban megfertőződnek, mindenki ellátása veszélybe kerül.","shortLead":"Egy vidéki súlyponti kórház gyógyszertárában jól látni az elképesztő nyomást, amely alatt az egészségügyben dolgozók...","id":"20200325_A_gyogyszertarban_vegkimerulesig_dolgoznak_vagy_amig_el_nem_kapjak_a_virust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01b2c80c-8382-4bac-a35e-68d36e4fee7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb24446-38bc-40cb-8737-91e85f233753","keywords":null,"link":"/360/20200325_A_gyogyszertarban_vegkimerulesig_dolgoznak_vagy_amig_el_nem_kapjak_a_virust","timestamp":"2020. március. 25. 13:00","title":"A gyógyszertárban végkimerülésig dolgoznak, vagy amíg el nem kapják a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]