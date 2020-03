Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Orbán Viktor kijárási korlátozásokat jelentett be a Kossuth rádióban. Az intézkedés szombattól lép érvénybe, a részletei már megjelentek a Magyar Közlönyben. Közben Magyarországon 300-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, de az operatív törzs közlése szerint fel kell készülni arra, hogy több ezren megbetegszenek. Kövesse velünk a koronavírus-járvány híreit percről percre!" Az intézkedés szombattól lép érvénybe 2020. március. 27. 07:40 Kijárási korlátozások jönnek, 300 fertőzött Magyarországon – hírek a koronavírus-járványról percről percre Műholdfelvételek segítségével hasonlították össze a spanyol tudósok, hogy milyen mértékű volt a nitrogén-oxidok koncentrációja március 10-14. és 15-20. között. Az eredmény magáért beszélt. 2020. március. 26. 16:03 Rendkívüli mértékben csökkent a légszennyezettség a járvány miatt Spanyolországban Az ugyan egyáltalán nincsen kizárva, hogy lesz összehajtható iPhone, azonban egy szabadalom arról árulkodik, az Apple azért tovább megy ennél, és egy feltekerhető telefon ötletét dédelgeti. 2020. március. 26. 13:03 Összehajtható iPhone? Az Apple már feltekerhető telefonon gondolkozik A gép Feodoszija várostól nagyjából 50 kilométerre tűnt el a radarról. 2020. március. 26. 09:40 Orosz harci repülő zuhant le a Krím közelében

Átírták a lengyel parlamenti házszabályt, mostantól rendkívüli helyzetben videókonferencián is lefolytathatják a parlamenti ülést. 2020. március. 26. 21:07 A lengyel politikusoknak sikerült, ami a magyaroknak nem: lehet home office-ból parlamenti ülést tartani

De a gyógyultak száma is növekedett. 2020. március. 27. 06:51 Már 300 beazonosított koronavírus-fertőzött van Magyarországon

Az elkövetkezendő hónapokban az egészségügyi állásokat és az önkéntes munkalehetőségeket térítésmentesen hirdethetik meg az egészségügyi intézmények. 2020. március. 25. 13:17 Ingyen hirdethetnek az egészségügyi intézmények a Jobline-on

A Kínából szétterjedt kórokozó életben maradásának képességei továbbra sem tisztázottak, de a tudósok most valamivel közelebb jutottak ehhez. 2020. március. 26. 11:08 Koronavírus nyomait találták a karanténba zárt hajón 17 nappal azután, hogy kiürítették