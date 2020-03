Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebce4682-07cd-44c7-bd4d-bcdd33c23eb5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Laczák százados irányítja mostantól a Dumaszínházat - ezt az otthonukban rekedt stand-uposok is csak műsor közben tudták meg. Ezentúl szabályozzák, hogy napi hány poént kell mondaniuk és azokat milyen témában. ","shortLead":"Laczák százados irányítja mostantól a Dumaszínházat - ezt az otthonukban rekedt stand-uposok is csak műsor közben...","id":"20200328_Duma_Aktual_A_hadsereg_vette_at_a_Dumaszinhaz_vezeteset_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebce4682-07cd-44c7-bd4d-bcdd33c23eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309d9491-7e1f-4c60-8604-252859d57ed7","keywords":null,"link":"/360/20200328_Duma_Aktual_A_hadsereg_vette_at_a_Dumaszinhaz_vezeteset_is","timestamp":"2020. március. 28. 19:00","title":"Duma Aktuál otthonról: A hadsereg vette át a Dumaszínház vezetését is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5679bba-8404-44c8-a951-4294beb60739","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar úszóválogatott tagjai a jövő hét elején két fővárosi és három vidéki helyszínen újrakezdik a közös edzésmunkát.","shortLead":"A magyar úszóválogatott tagjai a jövő hét elején két fővárosi és három vidéki helyszínen újrakezdik a közös edzésmunkát.","id":"20200328_Edzesbe_allnak_a_magyar_uszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5679bba-8404-44c8-a951-4294beb60739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b04d71-0a91-48fa-a545-879026169e54","keywords":null,"link":"/sport/20200328_Edzesbe_allnak_a_magyar_uszok","timestamp":"2020. március. 28. 12:20","title":"Edzésbe állnak a magyar úszók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az év biztos, 2021-ben, de azon belül egyelőre nincs pontos időpont.","shortLead":"Az év biztos, 2021-ben, de azon belül egyelőre nincs pontos időpont.","id":"20200328_Harom_heten_belul_eldontik_mikor_lesz_az_olimpia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c879560-5445-44e1-bcfd-bd1f24f57ab8","keywords":null,"link":"/sport/20200328_Harom_heten_belul_eldontik_mikor_lesz_az_olimpia","timestamp":"2020. március. 28. 10:03","title":"Három héten belül eldöntik, mikor lesz az olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5","c_author":"","category":"itthon","description":"A koronavírusos háziorvos betegsége nagyjából két hete kezdődött, magas lázzal és hidegrázással. Híradónknak arról mesélt: mindene fájt, szinte a hajában is érezte a fájdalmat. ","shortLead":"A koronavírusos háziorvos betegsége nagyjából két hete kezdődött, magas lázzal és hidegrázással. Híradónknak arról...","id":"20200328_ATV_Megszolalt_az_egyik_koronavirussal_fertozott_ujbudai_haziorvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79abd02d-0ae6-47d5-aa87-ffa257781e82","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_ATV_Megszolalt_az_egyik_koronavirussal_fertozott_ujbudai_haziorvos","timestamp":"2020. március. 28. 18:25","title":"ATV: Megszólalt az egyik koronavírussal fertőzött újbudai háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae40e8d-0689-4997-a2ba-96f83b6fbb0d","c_author":"Gomperz Tamás","category":"360","description":"Nem haditerv van itt, hanem menekülés előre a néphangulat elől. Mi akartuk az iskolabezárást, és a kijárási korlátozást is.","shortLead":"Nem haditerv van itt, hanem menekülés előre a néphangulat elől. Mi akartuk az iskolabezárást, és a kijárási korlátozást...","id":"20200327_Gomperz_Ahogy_a_nep_futyul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae40e8d-0689-4997-a2ba-96f83b6fbb0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3702a4fe-4569-48ac-b4de-4e740d796f54","keywords":null,"link":"/360/20200327_Gomperz_Ahogy_a_nep_futyul","timestamp":"2020. március. 27. 16:00","title":"Gomperz: Ahogy a nép fütyül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meredeken nőtt az új típusú koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Törökországban pénteken. Erdogan a késő esti órákban bejelentette, hogy országa felfüggesztett minden külföldi légijáratot.","shortLead":"Meredeken nőtt az új típusú koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Törökországban pénteken. Erdogan a késő esti...","id":"20200327_Torokorszagban_egy_nap_alatt_ketezerrel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a477e1ee-7378-44d0-bea8-115b7085842f","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Torokorszagban_egy_nap_alatt_ketezerrel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 27. 21:45","title":"Törökországban egy nap alatt kétezerrel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzések száma most nőtt a legnagyobb mértékben a járvány kezdete óta, egy idősotthon több lakójának is pozitív lett a koronavírus-tesztje. Belgiumban 10 ezer, Németországban 60 ezer felett a fertőzöttek száma, Spanyolországban több mint nyolcszázzal nőtt a halottak száma egy nap alatt. ","shortLead":"Az igazolt fertőzések száma most nőtt a legnagyobb mértékben a járvány kezdete óta, egy idősotthon több lakójának is...","id":"20200329_koronavirus_magyarorszag_negyszaznyolc_fertozott_tizenharom_halott__percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3df2fb5-e1a9-4ac5-acec-aba3642e30c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_koronavirus_magyarorszag_negyszaznyolc_fertozott_tizenharom_halott__percrol_percre","timestamp":"2020. március. 29. 08:25","title":"Fiatal magyar fertőzöttek is vannak, újabb 800 halott Spanyolországban - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus miatt szombattól már a Zugligeti Libegő is leállt. A BKK Facebook-oldalán a hír ihlette vers jelent meg. De még milyen!\r

\r

","shortLead":"A koronavírus miatt szombattól már a Zugligeti Libegő is leállt. A BKK Facebook-oldalán a hír ihlette vers jelent meg...","id":"20200328_Egy_ismeretlen_koltogeniusz_zsenialis_versben_bugja_el_a_leallitott_libego_banatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4b1845-64f0-44d7-b8fc-5b0898cf7781","keywords":null,"link":"/kultura/20200328_Egy_ismeretlen_koltogeniusz_zsenialis_versben_bugja_el_a_leallitott_libego_banatat","timestamp":"2020. március. 28. 10:59","title":"Egy ismeretlen költőgéniusz zseniális versben búgja el a leállított libegő bánatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]