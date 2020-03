Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva lakosai számára kötelező házi karantén bevezetését rendelte el hétfőtől Szergej Szobjanyin polgármester.","shortLead":"Moszkva lakosai számára kötelező házi karantén bevezetését rendelte el hétfőtől Szergej Szobjanyin polgármester.","id":"20200329_Jon_a_kotelezo_karanten_Moszkvaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fc5e92-2aa6-45ad-83ab-a38ec807f7db","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Jon_a_kotelezo_karanten_Moszkvaban","timestamp":"2020. március. 29. 20:25","title":"Jön a kötelező karantén Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe22703-907d-4ba7-9dec-0b4a6977fe42","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eredetileg 2021. július 16. és augusztus 1. között tartották volna fukuokai világbajnokságot, az olimpia azonban közbeszólt. ","shortLead":"Eredetileg 2021. július 16. és augusztus 1. között tartották volna fukuokai világbajnokságot, az olimpia azonban...","id":"20200330_Uj_idopont_2021_vizes_vb_fukuoka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fe22703-907d-4ba7-9dec-0b4a6977fe42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a0bf83-304a-40a2-bba7-faeacd501e2a","keywords":null,"link":"/sport/20200330_Uj_idopont_2021_vizes_vb_fukuoka","timestamp":"2020. március. 30. 16:49","title":"Új időpontot keresnek a 2021-es vizes vb-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékok által teremtett világok alkalmat adnak arra, amit egy járvány idején nem nagyon lehet csinálni: mászkálni, felfedezni és másokkal kikapcsolódni – érvel a játékok mellett Peter Suderman, a The New York Times publicistája.","shortLead":"A videojátékok által teremtett világok alkalmat adnak arra, amit egy járvány idején nem nagyon lehet csinálni...","id":"20200330_videojatek_koronavirus_bezartsag_karanten_home_office_otthoni_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cc53ef-bcc2-4b16-aad1-8ef2c2886b3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_videojatek_koronavirus_bezartsag_karanten_home_office_otthoni_munka","timestamp":"2020. március. 30. 13:03","title":"Nagyon unja már a bezártságot? Kezdjen el videojátékozni, sokkal jobban fogja magát érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton egy, vasárnap reggel pedig újabb hét teszt eredménye lett pozitív a szentesi kórházban. Egy környékbeli idősotthon lakói fertőződtek meg.","shortLead":"Szombaton egy, vasárnap reggel pedig újabb hét teszt eredménye lett pozitív a szentesi kórházban. Egy környékbeli...","id":"20200329_Koronavirus_Pozitiv_a_tesztje_egy_idosotthon_tobb_lakojanak_is_Csongradban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19f4c1a-0bff-4eaf-9492-43faed5d08a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Koronavirus_Pozitiv_a_tesztje_egy_idosotthon_tobb_lakojanak_is_Csongradban","timestamp":"2020. március. 29. 11:48","title":"Koronavírus: Pozitív a tesztje egy idősotthon több lakójának is Csongrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi 17 után újabb 15 olyan ágyat állítottak fel a budai intézményben, ahol lélegeztetni tudják a koronavírusos betegeket.","shortLead":"Az eddigi 17 után újabb 15 olyan ágyat állítottak fel a budai intézményben, ahol lélegeztetni tudják a koronavírusos...","id":"20200330_szent_janos_korhaz_lelegeztetogep_koronavirus_fertozes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be03d7f0-97ee-41ee-8e74-a8a2a7d92e66","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_szent_janos_korhaz_lelegeztetogep_koronavirus_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. március. 30. 12:05","title":"Egyelőre 32 embert tudnak lélegeztetni a Szent János Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1de375b-4ef9-415a-920c-7ee80fa7b92c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy egyperces videóban mutatta meg, milyen segítőkészek az emberek a koronavírus-járvány idején, majd ők is megköszönték az egészségügyi dolgozók kitartását és munkáját.","shortLead":"A Google egy egyperces videóban mutatta meg, milyen segítőkészek az emberek a koronavírus-járvány idején, majd ők is...","id":"20200330_koronavirus_jarvany_google_koszonet_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1de375b-4ef9-415a-920c-7ee80fa7b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13537831-386e-4c3d-a16a-b6a8a5de17c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_koronavirus_jarvany_google_koszonet_video","timestamp":"2020. március. 30. 16:03","title":"Megható videóval mondott köszönetet a Google a járvány ellen küzdő orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"","category":"vilag","description":"Karantén alá kerülhet az Egyesült Államok három tagállama - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, New York állam kormányzója pedig bejelentette, hogy elhalasztják az előválasztást.

","shortLead":"Karantén alá kerülhet az Egyesült Államok három tagállama - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, New York...","id":"20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c098f52-758c-411b-8b0c-5de3bf4aba50","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","timestamp":"2020. március. 28. 21:36","title":"Trump három amerikai állam karanténjára készül, New Yorkban elhalasztják az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19299519-52e4-42f8-9ae5-1e5e10f3462d","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mi a baj azzal, ha a magyar kormány a hatékony járvány elleni védekezéshez felhatalmazást kért magának? Vagy nem is ezzel van baj? Az Amnesty International, a Helsinki Bizottság és a TASZ vezetőivel elemeztük a rendeleti kormányzásról szóló törvényt.","shortLead":"Mi a baj azzal, ha a magyar kormány a hatékony járvány elleni védekezéshez felhatalmazást kért magának? Vagy nem is...","id":"20200329_Hetfon_delutan_3tol_minden_szabadsagunkat_elbukjuk_A_jogvedok_valaszolnak__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19299519-52e4-42f8-9ae5-1e5e10f3462d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec361e32-2391-4ee1-a5a0-201360fe8c9a","keywords":null,"link":"/360/20200329_Hetfon_delutan_3tol_minden_szabadsagunkat_elbukjuk_A_jogvedok_valaszolnak__video","timestamp":"2020. március. 29. 19:30","title":"Hétfőn délutántól minden szabadságunkat elbuktuk? A jogvédők válaszolnak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]