[{"available":true,"c_guid":"0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvényjavaslat elleni petíciót több mint 100 ezer ember írta alá. ","shortLead":"A törvényjavaslat elleni petíciót több mint 100 ezer ember írta alá. ","id":"20200329_felhatalmazasi_torveny_online_tuntetes_peticio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e400c2e2-a70a-4bbf-9f0d-9ff75e37e851","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_felhatalmazasi_torveny_online_tuntetes_peticio","timestamp":"2020. március. 29. 16:14","title":"Online tüntetnek a felhatalmazási törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679bc3f7-5627-434a-b0b1-790ab7a8fde4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hálátlan, ám hősies feladat jutott Tedros Adhanom Ghebreyesusnak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójának, aki megpróbálja összehangolni az egyes országok erőfeszítéseit a koronavírus terjedésének megállítására. Tapasztalata már van válságkezelésben, hiszen felépítette hazája, Etiópia modern egészségügyi rendszerét.","shortLead":"Hálátlan, ám hősies feladat jutott Tedros Adhanom Ghebreyesusnak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójának...","id":"202013_tedros_adhanom_ghebreyesus_avilag_egeszsegenek_orangyala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=679bc3f7-5627-434a-b0b1-790ab7a8fde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57e7e60-af80-475b-9d00-1a8cb483b699","keywords":null,"link":"/360/202013_tedros_adhanom_ghebreyesus_avilag_egeszsegenek_orangyala","timestamp":"2020. március. 29. 08:30","title":"Etiópiában forradalmár is volt, most a világ egészségének őrangyala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6801c8-d754-48a3-9ede-310809af7030","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tehervonatot még elengedte, csak arra nem számított, hogy a másik irányból is érkezik egy szerelvény. ","shortLead":"A tehervonatot még elengedte, csak arra nem számított, hogy a másik irányból is érkezik egy szerelvény. ","id":"20200330_Video_vasuti_atjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec6801c8-d754-48a3-9ede-310809af7030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a8a614-792e-41b8-87ea-538a50deec3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_Video_vasuti_atjaro","timestamp":"2020. március. 30. 13:59","title":"Életre szóló leckét kapott a vasúti átjáróban egy türelmetlen biciklis – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban több mint 78 ezer fertőzött van, viszont a jelek szerint a járvány terjedése lassul. Ennek ellenére újabb szigorítás jön az országban: két hétre leállnak a nem létfontosságú vállalatok. ","shortLead":"Az országban több mint 78 ezer fertőzött van, viszont a jelek szerint a járvány terjedése lassul. Ennek ellenére újabb...","id":"20200329_Spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed11bbd-d138-4f80-a409-e5a51e32adea","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 29. 14:10","title":"Spanyolország: több mint 800-an haltak meg egy nap alatt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy változat megemlíti a dél-tiroli települést, ahol az egyetemi vezető síelt. ","shortLead":"Egy változat megemlíti a dél-tiroli települést, ahol az egyetemi vezető síelt. ","id":"20200330_Megvaltoztattak_a_koronavirusos_szegedi_rektor_kozlemenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc565e5-efdc-4ba9-8d24-a13d59d84336","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Megvaltoztattak_a_koronavirusos_szegedi_rektor_kozlemenyet","timestamp":"2020. március. 30. 08:43","title":"Megváltoztatták a koronavírusos szegedi rektor közleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nyílt Társadalom Alapítványokon keresztül a koronavírus elleni küzdelemre adja a pénzt, a szülővárosa lakói iránti szolidaritás jegyében. ","shortLead":"A Nyílt Társadalom Alapítványokon keresztül a koronavírus elleni küzdelemre adja a pénzt, a szülővárosa lakói iránti...","id":"20200330_Egymillio_eurot_adnak_Budapestnek_a_Nyilt_Tarsadalom_Alapitvanyok_a_virus_elleni_kuzdelemre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584ecdd2-99aa-4ccb-9cd7-ce9a31aacf9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Egymillio_eurot_adnak_Budapestnek_a_Nyilt_Tarsadalom_Alapitvanyok_a_virus_elleni_kuzdelemre","timestamp":"2020. március. 30. 10:35","title":"Egymillió eurót adományoz Budapestnek Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d4a650-6bc9-476e-8aae-593c527914c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyik új klímájához készített reklámvideót, amelyben egy eddig nem látott telefon is felbukkant. Ha ez egy jövendőbeli új mobil, akkor azért érdekes, ha nem az, akkor pedig azért.","shortLead":"A Samsung egyik új klímájához készített reklámvideót, amelyben egy eddig nem látott telefon is felbukkant. Ha...","id":"20200330_samsung_telefon_reklam_prototipus_video_legkondicionalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86d4a650-6bc9-476e-8aae-593c527914c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8223d33a-cd3e-43b4-b50f-40e38f479a2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_samsung_telefon_reklam_prototipus_video_legkondicionalo","timestamp":"2020. március. 30. 11:33","title":"Csak nézi az ember a Samsung légkondireklámját, aztán egyszer csak felbukkan egy telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe75eae-34cc-4fa1-9369-8a4bbe2bdcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lukács Gyógyfürdő és Uszoda rakott ki pár képet, amint az egyik medencét birtokba vette most alkalmi jelleggel egy kacsacsalád.","shortLead":"A Lukács Gyógyfürdő és Uszoda rakott ki pár képet, amint az egyik medencét birtokba vette most alkalmi jelleggel...","id":"20200329_Most_csak_egy_kacsacsalad_jar_uszni_a_Lukacsba__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fe75eae-34cc-4fa1-9369-8a4bbe2bdcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372bda7c-31c5-4bc3-b992-bfb319f2e340","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Most_csak_egy_kacsacsalad_jar_uszni_a_Lukacsba__fotok","timestamp":"2020. március. 29. 18:56","title":"Most csak egy kacsacsalád jár úszni a Lukácsba – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]