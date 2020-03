Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c967d3d3-ff73-41fc-8ae7-7382cf71e90a","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt több száz főnyi személyzettel és utassal egy hete Lisszabonban vesztegel az MSC Fantasia nevű óceánjáró – a fedélzetén két magyarral. ","shortLead":"A koronavírus miatt több száz főnyi személyzettel és utassal egy hete Lisszabonban vesztegel az MSC Fantasia nevű...","id":"20200329_Oceanjaro_rekedt_magyar_fiatal_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c967d3d3-ff73-41fc-8ae7-7382cf71e90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fafb094-0701-4207-960f-83bb61d04685","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Oceanjaro_rekedt_magyar_fiatal_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 13:05","title":"Veszteglő óceánjárón rekedt két magyar fiatal a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legutóbbi adatok szerint újabb 66 ember halt meg a koronavírus okozta betegségben.\r

","shortLead":"A legutóbbi adatok szerint újabb 66 ember halt meg a koronavírus okozta betegségben.\r

","id":"20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_nemetorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5323e972-0767-4663-9ed0-ff4f871f786a","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_nemetorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 30. 09:31","title":"57 ezer fölött a fertőzések száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e856063-e02a-4172-b3f0-d0e9614c9587","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus miatt nem élőben, hanem online leleplezett újdonság mozgatásáról 4- és 6-hengeres motorok gondoskodnak.","shortLead":"A koronavírus miatt nem élőben, hanem online leleplezett újdonság mozgatásáról 4- és 6-hengeres motorok gondoskodnak.","id":"20200330_delkoreai_luxus_a_hyundai_premiummarkaja_ismet_hadat_uzen_a_nemet_rivalisoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e856063-e02a-4172-b3f0-d0e9614c9587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f351b766-ce77-4234-8723-05091639eb9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_delkoreai_luxus_a_hyundai_premiummarkaja_ismet_hadat_uzen_a_nemet_rivalisoknak","timestamp":"2020. március. 30. 07:59","title":"Dél-koreai luxus: a Hyundai prémiummárkája ismét hadat üzen a német riválisoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az az időszak van most, amikor illő lenne tréfálkozni, és ezt a rendszerint igen kreatív április 1-jei ugratásairól ismert Google is tudja.","shortLead":"Nem az az időszak van most, amikor illő lenne tréfálkozni, és ezt a rendszerint igen kreatív április 1-jei ugratásairól...","id":"20200330_google_aprilis_1_trefa_bolondok_napja_google_maps_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6acb6d-81cb-4f3d-9993-220e5dfb1f9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_google_aprilis_1_trefa_bolondok_napja_google_maps_terkep","timestamp":"2020. március. 30. 10:03","title":"Elmaradnak a Google idei április 1-jei tréfái a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1e5cbf-ee2b-4cc0-9539-dd9c695bcc27","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üres szállodák kivilágított ablakain megjelent felirattal mutatja ki szolidaritását Budapest más városok felé.","shortLead":"Az üres szállodák kivilágított ablakain megjelent felirattal mutatja ki szolidaritását Budapest más városok felé.","id":"20200330_szallodak_ablakai_budapest_4u","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb1e5cbf-ee2b-4cc0-9539-dd9c695bcc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37833dc9-c21d-4733-8d69-8c3924bcf994","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_szallodak_ablakai_budapest_4u","timestamp":"2020. március. 30. 11:28","title":"Kivilágított ablakaikkal üzennek a világnak a budapesti szállodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit légitársaság a járatok felfüggesztését a koronavírus miatt bevezetett \"példátlan utazási korlátozásokkal\" indokolja. ","shortLead":"A brit légitársaság a járatok felfüggesztését a koronavírus miatt bevezetett \"példátlan utazási korlátozásokkal\"...","id":"20200330_felfuggesztette_repuleseit_az_easyjet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994f3ce0-8a21-4e3a-9ceb-bd2b0837066d","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_felfuggesztette_repuleseit_az_easyjet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 10:22","title":"Összes járatát leállította az EasyJet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány és a jegybank újabb lépéseket jelentett be, hogy próbálja kisegíteni a gazdaságot, az Egyesült Államokban történelmi mértékű segélycsomagban egyezett meg a két nagy párt, a cégvezetők, közgazdászok és szakszervezetek pedig világszerte azt keresik, mi lehet elég egy ekkora válság kezelésére. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A magyar kormány és a jegybank újabb lépéseket jelentett be, hogy próbálja kisegíteni a gazdaságot, az Egyesült...","id":"20200329_Es_akkor_koronavirus_jarvany_hitel_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c128ecab-e514-4fe7-ba71-32c5c9102e77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Es_akkor_koronavirus_jarvany_hitel_valsag","timestamp":"2020. március. 29. 07:00","title":"És akkor egy világ keresi a koronavírus gazdasági kárainak gyógymódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49de65a0-4a17-4513-bf3f-f55258b611e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor pénteki bejelentésének megfelelően hétfőtől minden kórházban kórházparancsnok segíti az intézmény működését és az egészségügyi készletek védelmét - közölte a Koronavírus Sajtóközpont.","shortLead":"Orbán Viktor pénteki bejelentésének megfelelően hétfőtől minden kórházban kórházparancsnok segíti az intézmény...","id":"20200328_Hetfotol_korhazparancsnokok_segitik_a_korhazak_mukodeset_es_az_egeszsegugyi_keszlet_vedelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49de65a0-4a17-4513-bf3f-f55258b611e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2c74de-9d80-4e52-87ca-2ddc7f866cb4","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Hetfotol_korhazparancsnokok_segitik_a_korhazak_mukodeset_es_az_egeszsegugyi_keszlet_vedelmet","timestamp":"2020. március. 28. 21:10","title":"Hétfőtől kórházparancsnokok segítik a kórházak működését és az egészségügyi készlet védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]