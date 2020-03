Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"135ca450-3c0b-47af-a6f1-1ea52d5da5f2","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A várakozás mint negatív lehetőség nem feltétlenül passzív helyzet, hanem eleven és termékeny állapot is lehet – vallják A nemcselekvés című könyv szerzői. Az alábbiakban ebből a könyvből közlünk egy szerkesztett részletet, amely segíthet átvészelni a mostani helyzetet is.","shortLead":"A várakozás mint negatív lehetőség nem feltétlenül passzív helyzet, hanem eleven és termékeny állapot is lehet –...","id":"20200329_Tanacsok_koronavirus_idejere_mit_tanulhatunk_magunkrol_az_allando_varakozas_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=135ca450-3c0b-47af-a6f1-1ea52d5da5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8baecf9-e765-49fc-b486-fba230a1b582","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200329_Tanacsok_koronavirus_idejere_mit_tanulhatunk_magunkrol_az_allando_varakozas_idejen","timestamp":"2020. március. 29. 19:15","title":"Tanácsok koronavírus idejére: mit tanulhatunk magunkról az állandó várakozás alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban több mint 78 ezer fertőzött van, viszont a jelek szerint a járvány terjedése lassul. Ennek ellenére újabb szigorítás jön az országban: két hétre leállnak a nem létfontosságú vállalatok. ","shortLead":"Az országban több mint 78 ezer fertőzött van, viszont a jelek szerint a járvány terjedése lassul. Ennek ellenére újabb...","id":"20200329_Spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed11bbd-d138-4f80-a409-e5a51e32adea","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 29. 14:10","title":"Spanyolország: több mint 800-an haltak meg egy nap alatt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe75eae-34cc-4fa1-9369-8a4bbe2bdcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lukács Gyógyfürdő és Uszoda rakott ki pár képet, amint az egyik medencét birtokba vette most alkalmi jelleggel egy kacsacsalád.","shortLead":"A Lukács Gyógyfürdő és Uszoda rakott ki pár képet, amint az egyik medencét birtokba vette most alkalmi jelleggel...","id":"20200329_Most_csak_egy_kacsacsalad_jar_uszni_a_Lukacsba__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fe75eae-34cc-4fa1-9369-8a4bbe2bdcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372bda7c-31c5-4bc3-b992-bfb319f2e340","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Most_csak_egy_kacsacsalad_jar_uszni_a_Lukacsba__fotok","timestamp":"2020. március. 29. 18:56","title":"Most csak egy kacsacsalád jár úszni a Lukácsba – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2aa605-04d1-4e99-922c-4add6155e91a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán azt ígérte, az akcióterv eredményeképpen mindenkinek lesz munkája. A miniszterelnök csak kéri, hogy mindenki viseljen maszkot, de nem tudja kötelezettségként előírni, mert nem tudja garantálni, hogy azt az emberek meg tudják vásárolni a patikában. ","shortLead":"Orbán azt ígérte, az akcióterv eredményeképpen mindenkinek lesz munkája. A miniszterelnök csak kéri, hogy mindenki...","id":"20200330_Orban_A_legnagyobb_gazdasagelenkito_akciotervet_mutatjuk_be_jovo_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d2aa605-04d1-4e99-922c-4add6155e91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46846718-c8cc-4cc3-ab4b-480425965d73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Orban_A_legnagyobb_gazdasagelenkito_akciotervet_mutatjuk_be_jovo_heten","timestamp":"2020. március. 30. 15:45","title":"Orbán: \"A legnagyobb gazdaságélénkítő akciótervet mutatjuk be jövő héten\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jó hír, hogy a mutációk nem veszélyesebbek az eredeti vírusnál.","shortLead":"A jó hír, hogy a mutációk nem veszélyesebbek az eredeti vírusnál.","id":"20200331_Mar_nyolc_mutacioja_van_a_koronavirusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b285ce21-ba9e-4a5d-b1ea-c3841e745e74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_Mar_nyolc_mutacioja_van_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. március. 31. 12:12","title":"Már nyolc mutációja van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2927e650-015f-4074-b3b9-012dcd309469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már megint megtámadtak minket ezek a nemzetközi liberálisok.","shortLead":"Már megint megtámadtak minket ezek a nemzetközi liberálisok.","id":"20200331_Szijjarto_nemzetkozi_liberalis_mainstream_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2927e650-015f-4074-b3b9-012dcd309469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5156f0c9-dab3-4c33-9c9d-a23d2bd0f5c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Szijjarto_nemzetkozi_liberalis_mainstream_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 07:41","title":"Szijjártó: A nemzetközi liberális mainstream ismételten össztűz alá vette Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem éppen tipikus tavaszi időjárást kapunk a hét első felében.\r

\r

","shortLead":"Nem éppen tipikus tavaszi időjárást kapunk a hét első felében.\r

\r

","id":"20200330_Havazassal_es_faggyal_indul_a_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3fe1c3-578d-4a1e-bdda-b18ae548a3e5","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Havazassal_es_faggyal_indul_a_het","timestamp":"2020. március. 30. 05:01","title":"Havazással és faggyal indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindig lehet rosszabb – láthatjuk a forintárfolyamon.","shortLead":"Mindig lehet rosszabb – láthatjuk a forintárfolyamon.","id":"20200331_forint_euro_arfolyam_deviza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016e1592-65c4-4f91-8b6b-d00b7284d141","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_forint_euro_arfolyam_deviza","timestamp":"2020. március. 31. 13:06","title":"Soha nem volt még ilyen gyenge a forint, egy hajszálra járunk a 360-as eurótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]