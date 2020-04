Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennél a klubnál is fizetéscsökkentéssel próbálják túlélni a vírus okozta krízist.","shortLead":"Ennél a klubnál is fizetéscsökkentéssel próbálják túlélni a vírus okozta krízist.","id":"20200330_barcelona_lionel_messi_fizetescsokkentes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421007d4-d286-4904-b3f3-f5998f9cb382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_barcelona_lionel_messi_fizetescsokkentes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 19:25","title":"Hetven százalékkal csökken Messiék bére a Barcelonánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Míg a fertőzés üteme lassult, addig az áldozatok száma jócskán megemelkedett: 24 óra alatt 104-en haltak meg.","shortLead":"Míg a fertőzés üteme lassult, addig az áldozatok száma jócskán megemelkedett: 24 óra alatt 104-en haltak meg.","id":"20200331_Nemetorszagban_lassult_a_virus_terjedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224200be-64f6-4d7d-9dd3-bafdc9992a21","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Nemetorszagban_lassult_a_virus_terjedese","timestamp":"2020. március. 31. 10:59","title":"Németországban lassult a vírus terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában összesen már 85-en vesztették életüket a koronavírus-járványban.","shortLead":"Romániában összesen már 85-en vesztették életüket a koronavírus-járványban.","id":"20200401_Romaniaban_egy_nap_alatt_16an_haltak_meg_a_jarvanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc842bd-1193-47c6-98ca-2116245ebb48","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Romaniaban_egy_nap_alatt_16an_haltak_meg_a_jarvanyban","timestamp":"2020. április. 01. 13:31","title":"Romániában egy nap alatt 16-an haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b60d3d-e4d7-4f68-ad5f-188f4f2540a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros folyamatosan elemzi a koronavírus-járvány miatt kialakult közlekedési helyzetet.","shortLead":"A főváros folyamatosan elemzi a koronavírus-járvány miatt kialakult közlekedési helyzetet.","id":"20200330_Aprilistol_bovulhet_a_budapesti_kerekparos_halozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8b60d3d-e4d7-4f68-ad5f-188f4f2540a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e0dde1-431a-46fd-9825-acbf011e95c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Aprilistol_bovulhet_a_budapesti_kerekparos_halozat","timestamp":"2020. március. 30. 16:19","title":"Áprilistól bővülhet a budapesti kerékpáros hálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1b352b-3b2a-4210-9b07-b6c224e93fde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt túl nagy felhajtás a Samsung Galaxy M11 körül: a pénztárcabarát M sorozat újabb tagjának adatlapja szépen csendben tárult fel gyártó hivatalos weboldalán.","shortLead":"Nem volt túl nagy felhajtás a Samsung Galaxy M11 körül: a pénztárcabarát M sorozat újabb tagjának adatlapja szépen...","id":"20200331_samsung_galaxy_m11_specifikacio_adatlap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1b352b-3b2a-4210-9b07-b6c224e93fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2557746a-02f7-4333-a3be-b8f71baf707f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_samsung_galaxy_m11_specifikacio_adatlap","timestamp":"2020. március. 31. 09:33","title":"Ezeket tudja a Samsung új, pénztárcabarát okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2533f70a-ca6b-41b6-b238-28b7e985db5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Központi intézkedéseket kell hozni a bevásárlóközpontokra is, mert hiába tűntek el a vásárlók a koronavírus miatt, a plázatulajdonos cégek pont úgy tartják a markukat a bérleti díjért, mintha mi sem történt volna – ezt állítják bérlők. Megszereztük több nagy fővárosi pláza belső tájékoztatását, amelyekben arra hivatkoznak, hogy részükről minden adott a bevásárlóközpontok működéséhez. Sőt, olyan is van, ahol még pluszpénzt is kérnek, mert többet kell takarítani a járvány idején. De hogy tudná ezt kitermelni a kijárási korlátozás miatt ellehetetlenült ruhaboltos vagy a hetek óta zárva tartó thai masszázsszalon üzemeltetője?","shortLead":"Központi intézkedéseket kell hozni a bevásárlóközpontokra is, mert hiába tűntek el a vásárlók a koronavírus miatt...","id":"20200401_bevasarlokozpont_plaza_koronavirus_kiskereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2533f70a-ca6b-41b6-b238-28b7e985db5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b0ca2c-d605-42af-92c3-0e34736e5c37","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_bevasarlokozpont_plaza_koronavirus_kiskereskedelem","timestamp":"2020. április. 01. 13:00","title":"A kormányra várnak a szellemvárossá vált plázák becsődölt boltosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A cég létrehozott egy 10 millió dolláros segélyalapot is, hogy segítse a tulajdonosokat a koronavírus-járvány alatt.","shortLead":"A cég létrehozott egy 10 millió dolláros segélyalapot is, hogy segítse a tulajdonosokat a koronavírus-járvány alatt.","id":"20200331_250_millio_dollarral_segiti_az_Airbnb_a_szallasadokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f450d83b-ff0c-4616-bc73-6c9c0b50d2a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_250_millio_dollarral_segiti_az_Airbnb_a_szallasadokat","timestamp":"2020. március. 31. 13:26","title":"250 millió dollárral segíti a szállásadókat az Airbnb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden eddiginél nagyobb szigor lesz Dél-Koreában.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobb szigor lesz Dél-Koreában.","id":"20200331_korea_borton_karanten_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef35e0e5-76eb-464f-b00a-d81cfbc20f85","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_korea_borton_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 08:46","title":"Egy év börtön járhat Dél-Koreában a karantén szabályainak megszegéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]