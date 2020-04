Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1e9a0a4-948f-45b2-a3e4-509e55e9e01d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Március közepe óta zárva tartott az összes átkelő a magyar-szlovén határ északi szakaszán.\r

","shortLead":"Március közepe óta zárva tartott az összes átkelő a magyar-szlovén határ északi szakaszán.\r

","id":"20200402_Ismet_hasznalhato_a_bajansenyei_es_a_ketvolgyi_hataratkelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1e9a0a4-948f-45b2-a3e4-509e55e9e01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45168af-3f65-4f6a-9619-0d9713ec6490","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Ismet_hasznalhato_a_bajansenyei_es_a_ketvolgyi_hataratkelo","timestamp":"2020. április. 02. 06:21","title":"Ismét használható a bajánsenyei és a kétvölgyi határátkelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan internetes csaló is felbukkant, aki a fertőzéstől való félelmet kihasználva igyekszik bejutni mások számítógépébe.","shortLead":"Több olyan internetes csaló is felbukkant, aki a fertőzéstől való félelmet kihasználva igyekszik bejutni mások...","id":"20200402_email_adathalaszat_koronavirus_internetes_csalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc068663-258c-4be9-90bd-b08bdbdf65e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_email_adathalaszat_koronavirus_internetes_csalok","timestamp":"2020. április. 02. 10:43","title":"Új módszerrel támadnak a járványt kihasználó csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A tőzsdei összeomlás ugyan mindenkinek megártott, de néhányan könnyebben jöttek ki belőle ","shortLead":"A tőzsdei összeomlás ugyan mindenkinek megártott, de néhányan könnyebben jöttek ki belőle ","id":"20200401_Vannak_akik_a_mostani_valsagban_is_novelni_tudtak_vagyonukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0669cafb-bffd-41c9-8ac1-07727b8f26a5","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_Vannak_akik_a_mostani_valsagban_is_novelni_tudtak_vagyonukat","timestamp":"2020. április. 01. 17:27","title":"Vannak, akik a mostani válságban is növelni tudták vagyonukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajnos menthetetlenül a négy fal közé szorultunk, ami viszont azt is jelenti, hogy olyasmire is juthat időnk, amire korábban nem nagyon. Például hogy virtuális látogatást tegyünk a világ Disney-parkjaiban.","shortLead":"Sajnos menthetetlenül a négy fal közé szorultunk, ami viszont azt is jelenti, hogy olyasmire is juthat időnk, amire...","id":"20200401_virtual_disney_world_youtube_csatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1961e8-a402-496f-ad63-cd50cb4c930b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_virtual_disney_world_youtube_csatorna","timestamp":"2020. április. 01. 10:03","title":"360 fokos program otthonra: nézzen körül a Disney-élményparkokban a gépe előtt ülve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc2a6c7-b3a9-4712-a718-e87272029204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb a jegyzőről derült ki, hogy fertőzött, majd Dézsi Csaba Andrásról is. A polgármester tünetmentes, otthonról dolgozik tovább.","shortLead":"Előbb a jegyzőről derült ki, hogy fertőzött, majd Dézsi Csaba Andrásról is. A polgármester tünetmentes, otthonról...","id":"20200401_Koronavirusos_a_gyori_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebc2a6c7-b3a9-4712-a718-e87272029204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1112f5-1362-441b-bae3-8c4ccfbd3c8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Koronavirusos_a_gyori_polgarmester","timestamp":"2020. április. 01. 21:17","title":"Koronavírusos a győri polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint 70 ezer embernél mutatták ki Németországban a koronavírust, a halálos áldozatok száma egy nap alatt 645-ről 775-re nőtt.","shortLead":"Már több mint 70 ezer embernél mutatták ki Németországban a koronavírust, a halálos áldozatok száma egy nap alatt...","id":"20200401_Nemetorszag_a_virus_terjedese_lassabban_no_de_egyre_tobb_a_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c1c616-8c21-4dd1-add7-acdc32297c42","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Nemetorszag_a_virus_terjedese_lassabban_no_de_egyre_tobb_a_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 01. 11:21","title":"Németországban közel 5 ezer új fertőzött, 130 halott egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e695181-4da7-4cf8-be3c-ace7affbceaf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megszálltak egy tengerparti üdülőhelyet, és élvezik, hogy sehol egy ember.","shortLead":"Megszálltak egy tengerparti üdülőhelyet, és élvezik, hogy sehol egy ember.","id":"20200401_A_walesi_kecskek_ellenallnak_a_kijarasi_korlatozasoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e695181-4da7-4cf8-be3c-ace7affbceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db99a720-dcb8-4e08-a493-ede3c234d77a","keywords":null,"link":"/elet/20200401_A_walesi_kecskek_ellenallnak_a_kijarasi_korlatozasoknak","timestamp":"2020. április. 01. 11:06","title":"A walesi kecskék ellenállnak a kijárási korlátozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány gyorsan meggondolta magát, mégsem köti gúzsba a polgármesterek kezét a veszélyhelyzet alatt. A módosító javaslat is megérkezett.","shortLead":"A kormány gyorsan meggondolta magát, mégsem köti gúzsba a polgármesterek kezét a veszélyhelyzet alatt. A módosító...","id":"20200402_Benyujtottak_a_modositast_hogy_megsem_veszik_el_a_polgarmesterek_jogait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a706a08c-b671-44bd-ade8-ed0b4cc6ad06","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Benyujtottak_a_modositast_hogy_megsem_veszik_el_a_polgarmesterek_jogait","timestamp":"2020. április. 02. 16:29","title":"Gulyás Gergely benyújtotta a módosítót, nem veszik el a polgármesterek jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]