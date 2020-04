Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"476253cd-6424-4bde-86d2-12522e422799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába módosítottak szerdán a menetrenden, a reggeli járatokon még mindig zsúfoltság volt. Hétfőtől újabb változás jön.","shortLead":"Hiába módosítottak szerdán a menetrenden, a reggeli járatokon még mindig zsúfoltság volt. Hétfőtől újabb változás jön.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend_bkk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=476253cd-6424-4bde-86d2-12522e422799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d14ca4-3f9f-42fd-a055-15ad9820063e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend_bkk","timestamp":"2020. április. 02. 16:50","title":"Ismét változik a BKK-járatok menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49fdf43d-7810-486d-9432-eae01a0b467b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mindennapos forró kádfürdővel csökkenthető a szívbetegségek és a stroke által okozott halál kockázata – foglalták össze japán szakemberek egy nagyon hosszú távú kutatás eredményeit.","shortLead":"Mindennapos forró kádfürdővel csökkenthető a szívbetegségek és a stroke által okozott halál kockázata – foglalták össze...","id":"202014_egeszseges_kadfurdo_jol_fekszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49fdf43d-7810-486d-9432-eae01a0b467b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70efe900-846d-41b5-8571-dcd98467a93a","keywords":null,"link":"/360/202014_egeszseges_kadfurdo_jol_fekszik","timestamp":"2020. április. 02. 16:00","title":"20 éven át vizsgálták, mi a forró kádfürdő egészségügyi hatása – az eredmény nagyon meggyőző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31ec675-0ec6-4916-8fd4-82b687a5f5f6","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A kínai alapanyaggyártástól az online kereskedelemig érezteti a hatását a koronavírus a ruhaiparban is. A visszaesés ráadásul több hullámban jön, és a legsérülékenyebbeket sújtja majd a leginkább: a fejlődő országokat és az egyre kisebb árréssel működő gyártókat.","shortLead":"A kínai alapanyaggyártástól az online kereskedelemig érezteti a hatását a koronavírus a ruhaiparban is. A visszaesés...","id":"20200401_A_divatiparra_is_hosszan_es_nagyot_ut_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c31ec675-0ec6-4916-8fd4-82b687a5f5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014d0417-fe19-4713-9fa5-7bb171d483cc","keywords":null,"link":"/360/20200401_A_divatiparra_is_hosszan_es_nagyot_ut_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 07:00","title":"Most az ördög sem visel Pradát: a divatipart is kiütötte a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"8 ezer újabb megbetegedést is regisztráltak keddre, közülük 5565-en intenzív ellátásra szorulnak.","shortLead":"8 ezer újabb megbetegedést is regisztráltak keddre, közülük 5565-en intenzív ellátásra szorulnak.","id":"20200331_499_francia_halott_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b81fd3-7cc9-4389-8b5d-e9826134c3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_499_francia_halott_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 21:27","title":"Újabb 499 emberrel végzett a járvány Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1 kétszeres világbajnoka is kiveszi a részét a koronavírus elleni küzdelemből.","shortLead":"A Forma–1 kétszeres világbajnoka is kiveszi a részét a koronavírus elleni küzdelemből.","id":"20200401_fernando_alonso_maszkokat_es_vedoruhakat_adomanyozott_koronavirus_f1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffb28eb-5024-4ca7-80c6-61475b732a8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_fernando_alonso_maszkokat_es_vedoruhakat_adomanyozott_koronavirus_f1","timestamp":"2020. április. 01. 16:29","title":"Fernando Alonso maszkokat és védőruhákat adományozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00442dd4-b002-4771-b206-2e721f6da713","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a ponton már elfogytak a szavak. ","shortLead":"Ezen a ponton már elfogytak a szavak. ","id":"20200401_Itt_a_teljes_megorules_Jack_Black_alsogatyaban_cowboykalapban_lejt_karantentancot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00442dd4-b002-4771-b206-2e721f6da713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e878427a-781b-4200-8327-fb7de2a02283","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Itt_a_teljes_megorules_Jack_Black_alsogatyaban_cowboykalapban_lejt_karantentancot","timestamp":"2020. április. 01. 12:26","title":"Itt a teljes megőrülés: Jack Black alsógatyában, cowboy-kalapban lejt karanténtáncot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e7257a-e973-448b-b348-332dff6f042c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatósági karanténra figyelmeztető vörös jelzést viszont óvatosságból még kint hagyják az intézmény kapuján. ","shortLead":"A hatósági karanténra figyelmeztető vörös jelzést viszont óvatosságból még kint hagyják az intézmény kapuján. ","id":"20200402_erdi_idosotthon_karanten_vege_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50e7257a-e973-448b-b348-332dff6f042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b64e61f-a647-486e-938d-b1991138d0a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_erdi_idosotthon_karanten_vege_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 13:10","title":"Mégsem koronavírusos az érdi idősotthon lakója, feloldották a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5281fc5e-0e8c-4c64-bb90-b133ca1310c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A járvány sem változtatta meg az ingatlanpiacon azt az alapelvet, hogy a szerződéseket teljesíteni kell, azaz a bérlő vagy a vevő fizetni köteles. Az állam még beavatkozhat.","shortLead":"A járvány sem változtatta meg az ingatlanpiacon azt az alapelvet, hogy a szerződéseket teljesíteni kell, azaz a bérlő...","id":"20200401_Az_ingatlanberloket_es_a_berbeadokat_is_nehez_helyzetbe_hozta_a_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5281fc5e-0e8c-4c64-bb90-b133ca1310c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9458a7f2-6ef8-46d9-b374-4316b55cd22d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200401_Az_ingatlanberloket_es_a_berbeadokat_is_nehez_helyzetbe_hozta_a_valsag","timestamp":"2020. április. 01. 17:48","title":"Az ingatlanbérlőket és a bérbeadókat is lehetetlen helyzetbe hozta a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]